Спортинг — Сандерленд. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 июля 2025 года

Спортинг
Сандерленд
«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы Примейра Лиги.
При этом «Спортинг» на 2 очка опередил «Бенфику». А вот отличились игроки команды 88 результативными выстрелами в 34 матчах.
Спортинг — Сандерленд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Лиссабонцы уступили «Селтику» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Бенфике» (3:1). Да и поединок с «Виторией Гимарайнш» завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спортинг» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лиссабонцы в летних спаррингах выглядит не столь выгодно. Команда провалила последний поединок с «Селтиком».
Причем «Спортинг» до последней коллизии победил дважды кряду. А вот лидера атак Виктора Дьёкереша команде будет не хватать.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе португальцев уж точно есть кому.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Чёрные коты» минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Сандерленд» добыл путевку в АПЛ в плей-офф. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 46 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрные коты» разгромили «Саут Шилдс» (4:0).
До того команда нанесла поражение «Шеффилд Юнайтед» (2:1). А вот несколько ранее она подписала мировую с «Ковентри» (1:1).
При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чёрные коты» относительно преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.
При этом «Сандерленд» победил в двух своих последних поединках. А вот беспроигрышная серия составляет 4 матча.
Команда в межсезонье заметно обновляется. «Чёрные коты» намерены на этот раз удержаться в элитном дивизионе.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается дать бой чемпиону Португалии.
Статистика для ставок
- «Чёрные коты» победили в 2 своих последних поединках
- «Спортинг» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- «Сандерленд» в среднем пропускает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.96, а победа оппонента — в скромные 4.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.54 и 2.50.
- 3.50Ахмат — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.07Оренбург — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.57Родина — Черноморец: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Лиссабонцы намерены впервые победить в летнем спарринге, и явно сразу будут активны в атаке.
«Спортинг» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Спортинга» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.34