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    «Спортинг» сразу расправится с «чёрными котами»

    Спортинг — Сандерленд. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Сандерленд»
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    Франсишку Тринкан
    21 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спортинг» и «Сандерленд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Сандерленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Июля 2025 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:00 Сандерленд

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы Примейра Лиги.

    При этом «Спортинг» на 2 очка опередил «Бенфику». А вот отличились игроки команды 88 результативными выстрелами в 34 матчах.

    Спортинг — Сандерленд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Лиссабонцы уступили «Селтику» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Бенфике» (3:1). Да и поединок с «Виторией Гимарайнш» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спортинг» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Лиссабонцы в летних спаррингах выглядит не столь выгодно. Команда провалила последний поединок с «Селтиком».

    Причем «Спортинг» до последней коллизии победил дважды кряду. А вот лидера атак Виктора Дьёкереша команде будет не хватать.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе португальцев уж точно есть кому.

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Чёрные коты» минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Сандерленд» добыл путевку в АПЛ в плей-офф. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 46 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрные коты» разгромили «Саут Шилдс» (4:0).

    До того команда нанесла поражение «Шеффилд Юнайтед» (2:1). А вот несколько ранее она подписала мировую с «Ковентри» (1:1).

    При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чёрные коты» относительно преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

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    При этом «Сандерленд» победил в двух своих последних поединках. А вот беспроигрышная серия составляет 4 матча.

    Команда в межсезонье заметно обновляется. «Чёрные коты» намерены на этот раз удержаться в элитном дивизионе.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается дать бой чемпиону Португалии.

    Статистика для ставок

    • «Чёрные коты» победили в 2 своих последних поединках

    • «Спортинг» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    • «Сандерленд» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.96, а победа оппонента — в скромные 4.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.54 и 2.50.

    Прогноз: Лиссабонцы намерены впервые победить в летнем спарринге, и явно сразу будут активны в атаке.

    «Спортинг» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Спортинга» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.34

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спортинг — Сандерленд?

    Матч Спортинг — Сандерленд состоится 21 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спортинг — Сандерленд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спортинг — Сандерленд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спортинг — Сандерленд?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спортинг — Сандерленд?

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.96, а победа оппонента — в скромные 4.71.

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