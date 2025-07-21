Спортинг — Сандерленд. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 июля 2025 года

21 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спортинг» и «Сандерленд». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Сандерленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы Примейра Лиги.

При этом «Спортинг» на 2 очка опередил «Бенфику». А вот отличились игроки команды 88 результативными выстрелами в 34 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Лиссабонцы уступили «Селтику» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Бенфике» (3:1). Да и поединок с «Виторией Гимарайнш» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спортинг» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лиссабонцы в летних спаррингах выглядит не столь выгодно. Команда провалила последний поединок с «Селтиком».

Причем «Спортинг» до последней коллизии победил дважды кряду. А вот лидера атак Виктора Дьёкереша команде будет не хватать.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе португальцев уж точно есть кому.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Чёрные коты» минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Сандерленд» добыл путевку в АПЛ в плей-офф. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 46 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрные коты» разгромили «Саут Шилдс» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Шеффилд Юнайтед» (2:1). А вот несколько ранее она подписала мировую с «Ковентри» (1:1).

При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрные коты» относительно преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

При этом «Сандерленд» победил в двух своих последних поединках. А вот беспроигрышная серия составляет 4 матча.

Команда в межсезонье заметно обновляется. «Чёрные коты» намерены на этот раз удержаться в элитном дивизионе.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается дать бой чемпиону Португалии.

Статистика для ставок

«Чёрные коты» победили в 2 своих последних поединках

«Спортинг» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Сандерленд» в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.96, а победа оппонента — в скромные 4.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.54 и 2.50.

Прогноз: Лиссабонцы намерены впервые победить в летнем спарринге, и явно сразу будут активны в атаке.

«Спортинг» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Спортинга» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.34