Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 19 июля 2025 года

19 июля во 2-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Атлетико Тукуман» и «Сентраль Кордоба». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Тукуман» — «Сентраль Кордоба», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико Тукуман»

Турнирное положение: «Деканы» сильны и весьма амбициозны. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико Тукуман» победил в трех своих последних поединках. Причем в двух из них команда оставила свои владения сухими.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атлетико Тукуман» одолел «Сан-Мартин» Сан-Хуан (2:1).

До того команда сумела переиграть «Ланус» (1:0). Да и поединок с «Индепендьенте» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Атлетико Тукуман» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Деканы» нынче выглядят весьма уверенно. Команда имеет весьма надежные тылы.

Причем «Атлетико Тукуман» традиционно успешно противостоит «Сентраль Кордобе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена побороться за высокие места.

«Сентраль Кордоба»

Турнирное положение: «Сентраль Кордоба» крепок и честолюбив. Команда на данный момент находится на скромном 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Сентраль Кордоба» не побеждает уже три матча кряду. Более того, в этих поединках команда не отличилась ни разу.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сентраль Кордоба» не смог одолеть «Серро-Ларго» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Альдосиви» (0:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «ЛДУ Кито» (0:3).

При этом «Сентраль Кордоба» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сентраль Кордоба» явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего 2 мяча в 4 своих последних матчах.

При этом «Сентраль Кордоба» неудачно провел Копа Либертадорес. В своем квартете команда заняла итоговое 3 место, набрав 11 очков в 6 матчах.

Команда имеет довольно высокий потенциал. Вот только проблемы с реализацией голевых моментов никуда не делись.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Деканы» победили в 3 своих последних матчах

«Сентраль Кордоба» не забивает 3 матча кряду

«Атлетико Тукуман» в 3 своих последних матчах пропустил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Тукуман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Атлетико Тукуман» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидерам.

Номинальные хозяева борются за самые высокие места, и явно намерены продлить свой победный сериал.

Ставка: Победа «Атлетико Тукуман» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.05