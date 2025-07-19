ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ Леброн ДжеймсЛеброн снова капризничает в межсезонье: максимальный контракт, минимальный компромисс Александр ОвечкинНХЛ. Топ-8 клубов, которые провалят новый сезон
    Все новости спорта

    «Сентраль Кордобу» ждёт коллизия

    Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 19 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Атлетико Тукуман» — «Сентраль Кордоба»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сентраль Кордоба»
    19 июля во 2-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Атлетико Тукуман» и «Сентраль Кордоба». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Тукуман» — «Сентраль Кордоба», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Атлетико Тукуман»

    Турнирное положение: «Деканы» сильны и весьма амбициозны. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико Тукуман» победил в трех своих последних поединках. Причем в двух из них команда оставила свои владения сухими.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атлетико Тукуман» одолел «Сан-Мартин» Сан-Хуан (2:1).

    До того команда сумела переиграть «Ланус» (1:0). Да и поединок с «Индепендьенте» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Атлетико Тукуман» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Деканы» нынче выглядят весьма уверенно. Команда имеет весьма надежные тылы.

    Причем «Атлетико Тукуман» традиционно успешно противостоит «Сентраль Кордобе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена побороться за высокие места.

    «Сентраль Кордоба»

    Турнирное положение: «Сентраль Кордоба» крепок и честолюбив. Команда на данный момент находится на скромном 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сентраль Кордоба» не побеждает уже три матча кряду. Более того, в этих поединках команда не отличилась ни разу.

  • От одного из лучших в АПЛ до «Фенербахче». Странный путь Джона Дурана
  • Необычное турне страйкера по пяти странам за четыре года
  • 15/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сентраль Кордоба» не смог одолеть «Серро-Ларго» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Альдосиви» (0:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «ЛДУ Кито» (0:3).

    При этом «Сентраль Кордоба» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сентраль Кордоба» явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила всего 2 мяча в 4 своих последних матчах.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Сентраль Кордоба» неудачно провел Копа Либертадорес. В своем квартете команда заняла итоговое 3 место, набрав 11 очков в 6 матчах.

    Команда имеет довольно высокий потенциал. Вот только проблемы с реализацией голевых моментов никуда не делись.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Деканы» победили в 3 своих последних матчах

    • «Сентраль Кордоба» не забивает 3 матча кряду

    • «Атлетико Тукуман» в 3 своих последних матчах пропустил всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Тукуман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Атлетико Тукуман» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидерам.

    Номинальные хозяева борются за самые высокие места, и явно намерены продлить свой победный сериал.

    Ставка: Победа «Атлетико Тукуман» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба?

    Матч Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба состоится 19 июля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Тукуман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Универсидад де Чили — Гуарани
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Крузейро
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико Букараманга — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Скулкейт — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рублев — Нава
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фикович — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вальтерт — Тайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бурручага — Бусе
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Карле — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Галфи — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Ромеро Гормаз — Йуван
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Буассон — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Де Йонг — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Атлетико Тукуман — Сентраль Кордоба: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 19.07.202503:30. «Сентраль Кордобу» ждёт коллизия
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры