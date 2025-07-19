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    Начнет ли «Акрон» новый сезон с победы в РПЛ?

    Акрон — Крылья Советов: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.34

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    Футбольный клуб «Акрон»
    19 июля в 1-м туре российской Премьер-лиги сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Начало матча — в 15:30 мск Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Июля 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 15:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: «Акрон» занял в прошлом сезоне 9-е место в таблице российской Премьер-лиги. На счету тольяттинского клуба 35 очков в 30 матчах. Разница мячей — 39:55.

    Уже бывшие дебютанты высшего дивизиона в прошлом сезоне смогли одержать 10 побед, пять раз сыграли вничью и 15 раз потерпели поражение.

    Акрон — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Команда из Тольятти провела четыре товарищеских матча после завершения чемпионата.

    «Акрон» успешно провел матч против клуба «Знамя Труда», обыграв команду со счетом 3:1. В очередной игре тольяттинский клуб сыграл в нулевую ничью против команды «Спартак» из Костромы.

    Неудачно сложился матч против тульского «Арсенала» (1:3), однако в следующей игре «Акрон» одержал победу в игре против СКА из Хабаровска, одержав победу со счетом 3:0.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Акрон» насыщенно провел предсезонный сбор, благодаря чему команда имеет полное понимание сильных и слабых сторон на начальной стадии сезона.

    Для первого сезона в РПЛ клуб отлично показал себя и надеяться улучшить результат в предстоящем сезоне.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: «Крылья Советов» завершили прошлый сезон РПЛ на 10-й строчке, набрав 31 балл после 30 игр. Разница мячей — 36:51.

    В активе команды восемь побед, семь ничейных результатов и 15 поражений. Этот сезон «Крылья» могут начать с домашней победы и побороться за топ-6 чемпионата.

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    • Последние матчи: Самарский коллектив провел три товарищеских игры в рамках подготовки к новому сезону.

    «Крылья Советов» сыграли вничью с клубом КАМАЗ (1:1) и не смогли выявить победителя в матче против московского «Спартака» (2:2).

    Отметим поражение в контрольной игре против грозненского «Ахмата» с минимальным счетом 0:1.

    Не сыграют: травмирован полузащитник Иван Олейников.

    Состояние команды: Команда в ожидании нового трудного сезона в национальном чемпионате. Нет сомнений, что клуб желает улучшить показатели прошлого года.

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    Несмотря на неудачные товарищеские игры, можно сказать, что «Крылья» подходят к матчу в необходимом игровом тонусе и способны навязать борьбу.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» не одержали ни одной победы в контрольных играх

    • «Акрон» одержал крупную победу в последней игре

    • «Акрон» не имеет проблем с травмами в составе

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» считается фаворитом в этом матче с небольшим преимуществом по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 2.34. Ничейный результат оценивается в 3.55. Победа «Крыльев Советов» принимается с коэффициентом 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с близкими значениями — 1.74 и 2.06.

    Прогноз: Ожидаем близкой игры в стартовом туре чемпионата. Хозяева планируют не разочаровать своих болельщиков.

    «Акрон» выглядит чуть солиднее соперника и готов это доказать в матче с равным соперником.

    Ставка: Победа «Акрона» в матче за 2.34.

    Прогноз: Можно сыграть на равном, но матче без голов в этой игре.

    Ставка: Тотал меньше 0.5 в матче за 10.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Акрон — Крылья Советов?

    Матч Акрон — Крылья Советов состоится 19 июля 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Акрон — Крылья Советов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Акрона» в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Акрон — Крылья Советов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Акрона» в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Акрон — Крылья Советов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Акрон — Крылья Советов?

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» считается фаворитом в этом матче с небольшим преимуществом по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 2.34. Ничейный результат оценивается в 3.55. Победа «Крыльев Советов» принимается с коэффициентом 3.00.

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    Акрон — Крылья Советов: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 19.07.202515:30. Начнет ли «Акрон» новый сезон с победы в РПЛ?
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