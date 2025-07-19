Акрон — Крылья Советов: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.34

Акрон
Крылья Советов
«Акрон»
Турнирное положение: «Акрон» занял в прошлом сезоне 9-е место в таблице российской Премьер-лиги. На счету тольяттинского клуба 35 очков в 30 матчах. Разница мячей — 39:55.
Уже бывшие дебютанты высшего дивизиона в прошлом сезоне смогли одержать 10 побед, пять раз сыграли вничью и 15 раз потерпели поражение.
Акрон — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Команда из Тольятти провела четыре товарищеских матча после завершения чемпионата.
«Акрон» успешно провел матч против клуба «Знамя Труда», обыграв команду со счетом 3:1. В очередной игре тольяттинский клуб сыграл в нулевую ничью против команды «Спартак» из Костромы.
Неудачно сложился матч против тульского «Арсенала» (1:3), однако в следующей игре «Акрон» одержал победу в игре против СКА из Хабаровска, одержав победу со счетом 3:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Акрон» насыщенно провел предсезонный сбор, благодаря чему команда имеет полное понимание сильных и слабых сторон на начальной стадии сезона.
Для первого сезона в РПЛ клуб отлично показал себя и надеяться улучшить результат в предстоящем сезоне.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: «Крылья Советов» завершили прошлый сезон РПЛ на 10-й строчке, набрав 31 балл после 30 игр. Разница мячей — 36:51.
В активе команды восемь побед, семь ничейных результатов и 15 поражений. Этот сезон «Крылья» могут начать с домашней победы и побороться за топ-6 чемпионата.
Последние матчи: Самарский коллектив провел три товарищеских игры в рамках подготовки к новому сезону.
«Крылья Советов» сыграли вничью с клубом КАМАЗ (1:1) и не смогли выявить победителя в матче против московского «Спартака» (2:2).
Отметим поражение в контрольной игре против грозненского «Ахмата» с минимальным счетом 0:1.
Не сыграют: травмирован полузащитник Иван Олейников.
Состояние команды: Команда в ожидании нового трудного сезона в национальном чемпионате. Нет сомнений, что клуб желает улучшить показатели прошлого года.
Несмотря на неудачные товарищеские игры, можно сказать, что «Крылья» подходят к матчу в необходимом игровом тонусе и способны навязать борьбу.
Статистика для ставок
- «Крылья Советов» не одержали ни одной победы в контрольных играх
- «Акрон» одержал крупную победу в последней игре
- «Акрон» не имеет проблем с травмами в составе
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» считается фаворитом в этом матче с небольшим преимуществом по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 2.34. Ничейный результат оценивается в 3.55. Победа «Крыльев Советов» принимается с коэффициентом 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с близкими значениями — 1.74 и 2.06.
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Прогноз: Ожидаем близкой игры в стартовом туре чемпионата. Хозяева планируют не разочаровать своих болельщиков.
«Акрон» выглядит чуть солиднее соперника и готов это доказать в матче с равным соперником.
Ставка: Победа «Акрона» в матче за 2.34.
Прогноз: Можно сыграть на равном, но матче без голов в этой игре.
Ставка: Тотал меньше 0.5 в матче за 10.00.