Акрон — Крылья Советов: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.34

19 июля в 1-м туре российской Премьер-лиги сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Начало матча — в 15:30 мск Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» занял в прошлом сезоне 9-е место в таблице российской Премьер-лиги. На счету тольяттинского клуба 35 очков в 30 матчах. Разница мячей — 39:55.

Уже бывшие дебютанты высшего дивизиона в прошлом сезоне смогли одержать 10 побед, пять раз сыграли вничью и 15 раз потерпели поражение.

Последние матчи: Команда из Тольятти провела четыре товарищеских матча после завершения чемпионата.

«Акрон» успешно провел матч против клуба «Знамя Труда», обыграв команду со счетом 3:1. В очередной игре тольяттинский клуб сыграл в нулевую ничью против команды «Спартак» из Костромы.

Неудачно сложился матч против тульского «Арсенала» (1:3), однако в следующей игре «Акрон» одержал победу в игре против СКА из Хабаровска, одержав победу со счетом 3:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Акрон» насыщенно провел предсезонный сбор, благодаря чему команда имеет полное понимание сильных и слабых сторон на начальной стадии сезона.

Для первого сезона в РПЛ клуб отлично показал себя и надеяться улучшить результат в предстоящем сезоне.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: «Крылья Советов» завершили прошлый сезон РПЛ на 10-й строчке, набрав 31 балл после 30 игр. Разница мячей — 36:51.

В активе команды восемь побед, семь ничейных результатов и 15 поражений. Этот сезон «Крылья» могут начать с домашней победы и побороться за топ-6 чемпионата.

Последние матчи: Самарский коллектив провел три товарищеских игры в рамках подготовки к новому сезону.

«Крылья Советов» сыграли вничью с клубом КАМАЗ (1:1) и не смогли выявить победителя в матче против московского «Спартака» (2:2).

Отметим поражение в контрольной игре против грозненского «Ахмата» с минимальным счетом 0:1.

Не сыграют: травмирован полузащитник Иван Олейников.

Состояние команды: Команда в ожидании нового трудного сезона в национальном чемпионате. Нет сомнений, что клуб желает улучшить показатели прошлого года.

Несмотря на неудачные товарищеские игры, можно сказать, что «Крылья» подходят к матчу в необходимом игровом тонусе и способны навязать борьбу.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» не одержали ни одной победы в контрольных играх

«Акрон» одержал крупную победу в последней игре

«Акрон» не имеет проблем с травмами в составе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» считается фаворитом в этом матче с небольшим преимуществом по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 2.34. Ничейный результат оценивается в 3.55. Победа «Крыльев Советов» принимается с коэффициентом 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с близкими значениями — 1.74 и 2.06.

Прогноз: Ожидаем близкой игры в стартовом туре чемпионата. Хозяева планируют не разочаровать своих болельщиков.

«Акрон» выглядит чуть солиднее соперника и готов это доказать в матче с равным соперником.

Ставка: Победа «Акрона» в матче за 2.34.

Прогноз: Можно сыграть на равном, но матче без голов в этой игре.

Ставка: Тотал меньше 0.5 в матче за 10.00.