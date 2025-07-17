Боливар — Палестино. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 17 июля 2025 года

«Боливар»
Турнирное положение: «Боливар» нынче выглядит не столь выгодно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Боливии.
При этом «Боливар» победил в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает чаще двух мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Боливар» смог одолеть «Насьональ Потоси» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Индепендьенте» (4:0). А вот поединок с тем же «Насьональ Потоси» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Боливар» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Боливар» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не проигрывает три матча кряду.
Причем «Боливар» традиционно успешно противостоит «Палестино». В обоих очных поединках боливийцы оказывались сильнее.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена соорудить как можно более комфортный голевой задел перед ответной встречей.
«Палестино»
Турнирное положение: «Палестино» в своем чемпионате выступил весьма прилично. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Палестино» лишь на три пункта отстал от первой тройки. Да и победила команда лишь в восьми поединках из 15.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Палестино» не смог переиграть «Уачипато» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Депортес Ла Серене» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Универсидад Католика» (1:1).
При этом «Палестино» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Палестино» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
При этом «Палестино» не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только во всех них команда неизменно пропускала в свои ворота.
Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет не дать разгуляться атакующей линии боливийцев.
Статистика для ставок
- «Боливар» победил в 2 последних матчах
- «Палестино» не проигрывает 3 матча кряду
- Чилийцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боливар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 1.90Сантос — Фламенго: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 3.30Сеара — Коринтианс: прогноз и ставкаПослезавтра в 01:30
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Прогноз: «Боливар» явно опытнее оппонента, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же оборона чилийцев частенько дает сбои.
Ставка: Фора «Боливара» -2.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75