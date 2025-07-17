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    «Боливар» не заметит чилийцев

    Боливар — Палестино. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боливар» — «Палестино»
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    «Палестино»
    17 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Боливар» и «Палестино». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Боливар» — «Палестино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Боливар»

    Турнирное положение: «Боливар» нынче выглядит не столь выгодно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Боливии.

    При этом «Боливар» победил в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает чаще двух мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Боливар» смог одолеть «Насьональ Потоси» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Индепендьенте» (4:0). А вот поединок с тем же «Насьональ Потоси» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Боливар» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Боливар» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не проигрывает три матча кряду.

    Причем «Боливар» традиционно успешно противостоит «Палестино». В обоих очных поединках боливийцы оказывались сильнее.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена соорудить как можно более комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Палестино»

    Турнирное положение: «Палестино» в своем чемпионате выступил весьма прилично. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Палестино» лишь на три пункта отстал от первой тройки. Да и победила команда лишь в восьми поединках из 15.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Палестино» не смог переиграть «Уачипато» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Депортес Ла Серене» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Универсидад Католика» (1:1).

    При этом «Палестино» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Палестино» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

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    При этом «Палестино» не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только во всех них команда неизменно пропускала в свои ворота.

    Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет не дать разгуляться атакующей линии боливийцев.

    Статистика для ставок

    • «Боливар» победил в 2 последних матчах

    • «Палестино» не проигрывает 3 матча кряду

    • Чилийцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боливар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Боливар» явно опытнее оппонента, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же оборона чилийцев частенько дает сбои.

    Ставка: Фора «Боливара» -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боливар — Палестино?

    Матч Боливар — Палестино состоится 17 июля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Боливар — Палестино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Боливара» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боливар — Палестино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Боливара» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боливар — Палестино?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боливар — Палестино?

    Коэффициенты букмекеров: «Боливар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

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