Боливар — Палестино. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 17 июля 2025 года

17 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Боливар» и «Палестино». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Боливар» — «Палестино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боливар»

Турнирное положение: «Боливар» нынче выглядит не столь выгодно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Боливии.

При этом «Боливар» победил в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает чаще двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Боливар» смог одолеть «Насьональ Потоси» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Индепендьенте» (4:0). А вот поединок с тем же «Насьональ Потоси» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Боливар» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Боливар» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда не проигрывает три матча кряду.

Причем «Боливар» традиционно успешно противостоит «Палестино». В обоих очных поединках боливийцы оказывались сильнее.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена соорудить как можно более комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Палестино»

Турнирное положение: «Палестино» в своем чемпионате выступил весьма прилично. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Палестино» лишь на три пункта отстал от первой тройки. Да и победила команда лишь в восьми поединках из 15.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Палестино» не смог переиграть «Уачипато» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Депортес Ла Серене» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Универсидад Католика» (1:1).

При этом «Палестино» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Палестино» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

При этом «Палестино» не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только во всех них команда неизменно пропускала в свои ворота.

Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет не дать разгуляться атакующей линии боливийцев.

Статистика для ставок

«Боливар» победил в 2 последних матчах

«Палестино» не проигрывает 3 матча кряду

Чилийцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боливар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Боливар» явно опытнее оппонента, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же оборона чилийцев частенько дает сбои.

Ставка: Фора «Боливара» -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75