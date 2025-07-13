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    «Тобол» сможет выстоять в матче против крепкого «Окжетпеса»?

    Тобол — Окжетпес. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Окжетпес»
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    Футбольный клуб «Тобол»
    13 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Окжетпес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 13 Июля 2025 года

    Тобол

  • Костанай
    •  Тобол 16:00 Окжетпес

    Окжетпес

  • Казахстан. Премьер-лига
    •
    H2>«Тобол»

    Турнирная таблица: «Тобол» борется за медали чемпионата Казахстана по футболу. Команда располагается на четвертой строчке, набрав 31 балл после 14 игр.

    «Тобол» имеет в активе девять побед, четыре ничейных результата и лишь одно поражение. Команду отделяет лишь один балл до зоны квалификации Лиги Конференции перед этим матчем.

    Последние матчи: последнее поражение «Тобол» потерпел в шестом туре от клуба «Кайрат» со счетом 1:2. Однако вот уже восемь матчей команда уходит с набранными очками.

    На этом промежутке «Тобол» выиграл шесть матчей и сыграл два раза в ничью. Разница забитых и пропущенных мячей —17:9. Команда показывает отличную игру в атаке, однако в обороне также хватает проблем.

    В последних пяти матчах «Тобол» сыграл вничью с клубами «Женис» (2:2) и «Кайсар» (1:1). Отметим крупную победу над «Атырау» (5:0) и удачные игры против «Жетысу» (2:1) и клуба «Елимай» (3:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных на матч нет. Среди травмированных числится защитник Темирлан Ерланов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тобол» на ходу и планирует продолжить беспроигрышную серию матчей. Команда борется за медали чемпионата и выглядит уверенно.

    «Окжетпес»

    Турнирная таблица: после 15-ти туров «Окжетпес» расположился в середине турнирной таблице чемпионата Казахстана.

    Команда имеет в своем активе 24 балла при семи победах, трех ничейных результата и пяти поражениях. Разница мячей —23:22.

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    • Последние матчи: «Окжетпес» выглядит нестабильно. В пяти крайних встречах команда дважды выиграла, столько же проиграла и один раз сыграла вничью.

    Отметим тяжелое поражение от «Астаны» со счетом 2:5 и неудачный матч против клуба «Ордабасы», где команда минимально проиграла со счетом 0:1.

    Однако в последнем матче команда смогла порадовать своих болельщиков домашней победой над клубом «Кайсар» (4:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Команду штормит. Удачные матчи сменяются поражениями, что не дает «Окжетпесу» настроится на победный путь.

    У команды неплохая атака, о чем говорит 1,5 забитых мяча за игру, однако сильно страдает игра в обороне. «Окжетпес» пропускает в среднем 1,7 мяча за матч.

    Статистика для ставок

    • «Тобол» имеет серию из 8 матчей без поражений

    • «Окжетпес» обыграл соперника в последнем туре

    • «Тобол» пропускает в среднем в чемпионате меньше одного мяча за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» считается явным фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Победа хозяев поля принимается со ставкой 1.50. Ничейный результат оценивается в 4.20, а победа «Окжетпеса» — 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами: 1.80 и 1.91.

    Прогноз: «Тобол» выглядит солидно, однако любая игра против крепкой команды из середины таблицы — испытание. Будем ждать взаимной острой игры в атаке.

    Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.96.

    Прогноз: Стоит признать, что матч выглядит очень непредсказуемым. Более рискованный прогноз состоит в ожидании боевой ничьи.

    Ставка: Команды сыграют вничью за 4.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тобол — Окжетпес?

    Матч Тобол — Окжетпес состоится 13 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Тобол — Окжетпес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тобол — Окжетпес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тобол — Окжетпес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тобол — Окжетпес?

    Коэффициенты букмекеров: : «Тобол» считается явным фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Победа хозяев поля принимается со ставкой 1.50. Ничейный результат оценивается в 4.20, а победа «Окжетпеса» — 5.80.

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