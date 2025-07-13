Тобол — Окжетпес. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 13 июля 2025 года

13 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Окжетпес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

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Турнирная таблица: «Тобол» борется за медали чемпионата Казахстана по футболу. Команда располагается на четвертой строчке, набрав 31 балл после 14 игр.

«Тобол» имеет в активе девять побед, четыре ничейных результата и лишь одно поражение. Команду отделяет лишь один балл до зоны квалификации Лиги Конференции перед этим матчем.

Последние матчи: последнее поражение «Тобол» потерпел в шестом туре от клуба «Кайрат» со счетом 1:2. Однако вот уже восемь матчей команда уходит с набранными очками.

На этом промежутке «Тобол» выиграл шесть матчей и сыграл два раза в ничью. Разница забитых и пропущенных мячей —17:9. Команда показывает отличную игру в атаке, однако в обороне также хватает проблем.

В последних пяти матчах «Тобол» сыграл вничью с клубами «Женис» (2:2) и «Кайсар» (1:1). Отметим крупную победу над «Атырау» (5:0) и удачные игры против «Жетысу» (2:1) и клуба «Елимай» (3:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных на матч нет. Среди травмированных числится защитник Темирлан Ерланов.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тобол» на ходу и планирует продолжить беспроигрышную серию матчей. Команда борется за медали чемпионата и выглядит уверенно.

«Окжетпес»

Турнирная таблица: после 15-ти туров «Окжетпес» расположился в середине турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Команда имеет в своем активе 24 балла при семи победах, трех ничейных результата и пяти поражениях. Разница мячей —23:22.

Последние матчи: «Окжетпес» выглядит нестабильно. В пяти крайних встречах команда дважды выиграла, столько же проиграла и один раз сыграла вничью.

Отметим тяжелое поражение от «Астаны» со счетом 2:5 и неудачный матч против клуба «Ордабасы», где команда минимально проиграла со счетом 0:1.

Однако в последнем матче команда смогла порадовать своих болельщиков домашней победой над клубом «Кайсар» (4:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Команду штормит. Удачные матчи сменяются поражениями, что не дает «Окжетпесу» настроится на победный путь.

У команды неплохая атака, о чем говорит 1,5 забитых мяча за игру, однако сильно страдает игра в обороне. «Окжетпес» пропускает в среднем 1,7 мяча за матч.

Статистика для ставок

«Тобол» имеет серию из 8 матчей без поражений

имеет серию из 8 матчей без поражений «Окжетпес» обыграл соперника в последнем туре

обыграл соперника в последнем туре «Тобол» пропускает в среднем в чемпионате меньше одного мяча за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» считается явным фаворитом по мнению букмекеров в этом матче. Победа хозяев поля принимается со ставкой 1.50. Ничейный результат оценивается в 4.20, а победа «Окжетпеса» — 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами: 1.80 и 1.91.

Прогноз: «Тобол» выглядит солидно, однако любая игра против крепкой команды из середины таблицы — испытание. Будем ждать взаимной острой игры в атаке.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.96.

Прогноз: Стоит признать, что матч выглядит очень непредсказуемым. Более рискованный прогноз состоит в ожидании боевой ничьи.

Ставка: Команды сыграют вничью за 4.20.