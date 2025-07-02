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    «Пахтакор» покажет свою силу!

    Пахтакор — Олимпик-Мобиуз. Ставка (к. 2.92) и прогноз на футбол, Кубок Узбекистана, 2 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Олимпик-Мобиуз»
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    «Пахтакор»
    2 июля в 1/8 финала Кубка Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Олимпик-Мобиуз». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Олимпик-Мобиуз», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 05 Июля 2025 года

    Пахтакор

  • Ташкент
    •  Пахтакор 19:00 Навбахор

    Навбахор

  • Наманган
    •

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: «Пахтакор» проводит скромный сезон. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы чемпионата.

    При этом «Пахтакор» на три пункта отстает от медальной зоны. А вот отличились игроки команды 29 результативными ударами в 14 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пахтакор» не уступил «Насафу» (2:2).

    До того команда уверенно переиграла «Коканд» (2:0). А вот поединок с с «Бунёдкором» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Пахтакор» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пахтакор» нынче смотрится достаточно выгодно. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

    Причем «Пахтакор» явно намерен побороться за Кубок Узбекистана. Ташкентцы в среднем забивают 2 гола за матч, да и прибавить вполне способны.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Ташкентцы явно превосходят соперника в классе.

    «Олимпик-Мобиуз»

    Турнирное положение: «Олимпик-Мобиуз» бьется за повышение в классе. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы второго по рангу дивизиона.

    Причем «Олимпик-Мобиуз» в 10 матчах первенства набрал 22 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела блестяще. «Олимпик-Мобиуз» разгромил «Олимпик» (4:0).

    До того команда нанесла поражение «Джайхуну» (3:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила ташкентскому «Локомотиву» (1:2).

    При этом «Олимпик-Мобиуз» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Олимпик-Мобиуз» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 16 мячей в 10 поединках первенства.

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    При этом «Олимпик-Мобиуз» победил в семи матчах из 10. А вот отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

    Команда в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в двух своих последних поединках она сохранила свои владения сухими.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно намерена дать бой признанному гранду местного футбола.

    Статистика для ставок

    • «Олимпик-Мобиуз» победил в 2 последних матчах

    • «Пахтакор» не проигрывал в 6 своих последних поединках

    • «Олимпик-Мобиуз» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.19, а победа оппонента — в скромные 11.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.14.

    Прогноз: «Пахтакор» явно сильнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и разница в классе оппонентов огромная.

    Ставка: Фора «Пахтакора» -2.5 за 2.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пахтакор — Олимпик-Мобиуз?

    Матч Пахтакор — Олимпик-Мобиуз состоится 02 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Пахтакор — Олимпик-Мобиуз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Пахтакора» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пахтакор — Олимпик-Мобиуз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Пахтакора» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пахтакор — Олимпик-Мобиуз?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пахтакор — Олимпик-Мобиуз?

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.19, а победа оппонента — в скромные 11.50.

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    Пахтакор — Олимпик-Мобиуз: прогноз и ставка за 2.92, статистика, коэффициенты матча 02.07.202518:00. «Пахтакор» покажет свою силу!
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