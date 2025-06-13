Эсхата — Вахш. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 13 июня 2025 года

13 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Вахш». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эсхата» — «Вахш», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» пока выступает не столь удачно. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Эсхата» в 11 матчах добыла всего 4 победы. А вот отличились игроки команды 18 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эсхата» уступила «Баркчи» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «ЦСКА-Памира» (0:2). А вот поединок с «Панджшером» завершился викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Эсхата» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эсхата» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не забивает 2 матча кряду.

Причем «Эсхата» традиционно успешно противостоит «Вахшу». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается дать бой лидеру.

«Вахш»

Турнирное положение: «Вахш» стартовал весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Вахш» в 11 матчах чемпионата набрал 23 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Вахш» переиграл «Равшан» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Хулбуком» (1:1). Плюс чуть ранее она подписала мировую еще и с «Истиклолом» (0:0).

При этом «Вахш» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вахш» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 11 поединках таджикского чемпионата.

При этом «Вахш» намерен побороться за чемпионский титул. Вот только отрыв от ближайших преследователей составляет всего 2 очка.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем фактически гол за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена удержаться на вершине таблицы.

Статистика для ставок

«Эсхата» не забивала в 2 своих последних поединках

«Эсхата» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Вахш» еще не проигрывал в текущем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 3.27.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.66.

Прогноз: «Вахш» пытается удержаться на вершине таблицы, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости неплохо атакуют, да и оборона «Эсхаты» частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Вахша» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14