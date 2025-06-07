Альмерия — Реал Овьедо. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Сегунда, 7 июня 2025 года

7 июня в полуфинале плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Испании по футболу сыграют «Альмерия» и «Реал Овьедо». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Реал Овьедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Альмерия»

Турнирное положение: «Красно-белые» с трудом зацепились за стыки. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы Сегунды.

При этом «Альмерия» в 42 матчах добыл 69 зачетных баллов. А вот отличилась команда 72 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Красно-белые» переиграли «Тенерифе» (2:0).

До того команда не сумела одолеть «Мирандес» (0:0). А вот поединок с «Расингом» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Альмерия» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Альмерия» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Причем «Альмерия» традиционно неудачно противостоит «Реал Овьедо». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белые» постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Реал Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» относительно продуктивно выступили в чемпионате. Команда заняла итоговое 4 место в турнирной таблице.

Причем «Реал Овьедо» в 42 матчах чемпионата набрал 75 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Синие» нанесли поражение «Кадису» (2:1).

До того команда минимально переиграла «Тенерифе». А вот чуть ранее она с трудом одолела «Сарагосу» (1:0).

При этом «Реал Овьедо» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» победили в трех своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 10 матчей подряд.

При этом «Реал Овьедо» все три своих последних виктории добыл с разницей в один мяч. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.

В плане реализации у команды имеются некоторые сложности. Да и победили «синие» лишь в 50 процентов матчей Сегунды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Синие» намерены не уступить в первой встрече.

Статистика для ставок

«Альмерия» не уступила в 3 последних матчах

«Реал Овьедо» победил в 3 своих последних поединках

«Синие» не проигрывают уже 10 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Альмерия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Альмерия» способна прибавить в плане реализации, и явно начнет матч максимально активно.

Номинальные хозяева имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Альмерии» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25