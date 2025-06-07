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    «Альмерия» быстро усмирит «синих»

    Альмерия — Реал Овьедо. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Сегунда, 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Реал Овьедо»
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    Серхио Аррибас
    7 июня в полуфинале плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Испании по футболу сыграют «Альмерия» и «Реал Овьедо». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Реал Овьедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Альмерия»

    Турнирное положение: «Красно-белые» с трудом зацепились за стыки. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы Сегунды.

    При этом «Альмерия» в 42 матчах добыл 69 зачетных баллов. А вот отличилась команда 72 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Красно-белые» переиграли «Тенерифе» (2:0).

    До того команда не сумела одолеть «Мирандес» (0:0). А вот поединок с «Расингом» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Альмерия» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Альмерия» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

    Причем «Альмерия» традиционно неудачно противостоит «Реал Овьедо». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белые» постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Реал Овьедо»

    Турнирное положение: «Синие» относительно продуктивно выступили в чемпионате. Команда заняла итоговое 4 место в турнирной таблице.

    Причем «Реал Овьедо» в 42 матчах чемпионата набрал 75 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Синие» нанесли поражение «Кадису» (2:1).

    До того команда минимально переиграла «Тенерифе». А вот чуть ранее она с трудом одолела «Сарагосу» (1:0).

    При этом «Реал Овьедо» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Синие» победили в трех своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 10 матчей подряд.

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    При этом «Реал Овьедо» все три своих последних виктории добыл с разницей в один мяч. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.

    В плане реализации у команды имеются некоторые сложности. Да и победили «синие» лишь в 50 процентов матчей Сегунды.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Синие» намерены не уступить в первой встрече.

    Статистика для ставок

    • «Альмерия» не уступила в 3 последних матчах

    • «Реал Овьедо» победил в 3 своих последних поединках

    • «Синие» не проигрывают уже 10 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Альмерия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Альмерия» способна прибавить в плане реализации, и явно начнет матч максимально активно.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Альмерии» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Альмерия — Реал Овьедо?

    Матч Альмерия — Реал Овьедо состоится 07 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Альмерия — Реал Овьедо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Альмерия — Реал Овьедо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Альмерия — Реал Овьедо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Альмерия — Реал Овьедо?

    Коэффициенты букмекеров: «Альмерия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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    Альмерия — Реал Овьедо: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 07.06.202522:00. «Альмерия» быстро усмирит «синих»
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