Айнтрахт Бр — Саарбрюккен. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 27 мая 2025 года

27 мая в матче плей-офф второго дивизиона чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Бр и «Саарбрюккен». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Бр — «Саарбрюккен», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Бр

Турнирное положение: «Львы» избежали прямого вылета из Второй Бундеслиги. Команда заняла итоговое 16 место в чемпионате.

При этом «Айнтрахт» Бр в первом поединке уступил «Саарбрюккену» (0:2). Так что в ответной встрече команда постарается довершить начатое.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Причем оба мяча она забила в начале второго тайма.

До того команда была разбита «Нюрнбергом» (1:4). При этом чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Эльферсбергу» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Айнтрахт» Бр забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Леон Белл Белл — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем чуть чаще гола за матч.

Матчи с «Саарбрюккеном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» Бр победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Львы» явно не собираются действовать на удержание преимущества, полученного в первой встрече.

«Саарбрюккен»

Турнирное положение: «Молшдеры» проводят довольно продуктивный сезон. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Третьей Бундеслиги.

Причем «Саарбрюккен» на 5 очков отстал от проходной второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 47 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Молшдеры» были биты «Айнтрахту» Бр (0:2).

До того команда нанесла поражение второй команде «Боруссии» Д (2:1). А вот поединок с «Алеманией» очков в копилку не принес (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Саарбрюккен» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Ричард Нойдеккер, Симон Штеле — травмированы.

Состояние команды: «Молшдеры» на данном этапе выглядят нестабильно. Команда по всем статьям уступила в первом поединке.

При этом «Саарбрюккен» относительно преуспевает в плане реализации. «Молшдеры» настреляли 59 мячей в 38 поединках чемпионата.

В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и после неудачи в первой встрече нужно действовать максимально активно.

Безусловно, номинальные гости будут рисковать. «Молшдеры» вполне способны прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Саарбрюккен» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Львы» пропускают в среднем почти 2 гола за матч

«Айнтрахт» Бр до последней виктории уступил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Бр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.92.

Прогноз: «Львы» постараются повторно одолеть столь нестабильного оппонента.

«Львы» выглядит сильнее соперника, да и «Саарбрюккен» в последних матчах выглядел нестабильно.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Бр за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.62