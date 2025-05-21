Катандзаро — Специя: прогноз ставки на Серию B 21 мая 2025 года

«Катандзаро»
Турнирное положение: «Катандзаро» по итогам регулярного розыгрыша итальянской Серии B занял шестую строчку, благодаря чему пробился в плей-офф за право сыграть в элите.
Команда на пять баллов опередила девятую позицию, которая уже не дает возможности сыграть в стыковых поединках за попадание в Серию А.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках квалификации плей-офф второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Чезеной» (1:0).
Ранее коллектив в заключительном, 38-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Монтовой» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Катандзаро» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть не лучшие результаты соперника, а также фактор своего поля.
Пьетро Еммелло — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с 17-ю голами.
«Специя»
Турнирное положение: «Специя» по итогам 38-ми туров итальянской Серии B заняла третью строчку и также получила возможность сыграть в плей-офф за право сыграть в элите кальчо.
Команда на 10 баллов отстала от второго места, которое напрямую повышает в классе, а также на 13 очков опередила своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 38-го тура второго дивизиона клуб на своем поле обыграл «Козенцу» (3:1).
Перед этим в 37-м туре национального первенства коллектив остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах оказался слабее «Кремонезе» с результатом 2:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Специя» выиграла лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, нынешнего соперника уж точно нельзя назвать таким, которого те не могут обыграть.
Франческо Пио Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с 17-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Катандзаро» хотя бы одна команда не забивала
- в трех последних матчах «Специи» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Специи» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Специя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.15, победа «Катандзаро» — в 3.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.
И хотя в трех последних матчах хозяев было иначе, высокая результативность поединков фаворита игры должна стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Специи».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25