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    Катандзаро — Специя: прогноз ставки на Серию B 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Катандзаро» — «Специя»
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    «Специя»
    21 мая в первой игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Италии по футболу сыграют «Катандзаро» и «Специя». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Катандзаро» — «Специя», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Катандзаро»

    Турнирное положение: «Катандзаро» по итогам регулярного розыгрыша итальянской Серии B занял шестую строчку, благодаря чему пробился в плей-офф за право сыграть в элите.

    Команда на пять баллов опередила девятую позицию, которая уже не дает возможности сыграть в стыковых поединках за попадание в Серию А.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках квалификации плей-офф второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Чезеной» (1:0).

    Ранее коллектив в заключительном, 38-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Монтовой» (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Катандзаро» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть не лучшие результаты соперника, а также фактор своего поля.

    Пьетро Еммелло — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с 17-ю голами.

    «Специя»

    Турнирное положение: «Специя» по итогам 38-ми туров итальянской Серии B заняла третью строчку и также получила возможность сыграть в плей-офф за право сыграть в элите кальчо.

    Команда на 10 баллов отстала от второго места, которое напрямую повышает в классе, а также на 13 очков опередила своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 38-го тура второго дивизиона клуб на своем поле обыграл «Козенцу» (3:1).

    Перед этим в 37-м туре национального первенства коллектив остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах оказался слабее «Кремонезе» с результатом 2:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Специя» выиграла лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, нынешнего соперника уж точно нельзя назвать таким, которого те не могут обыграть.

    Франческо Пио Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с 17-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Катандзаро» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Специи» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Специи» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Специя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.15, победа «Катандзаро» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    И хотя в трех последних матчах хозяев было иначе, высокая результативность поединков фаворита игры должна стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Специи».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Катандзаро — Специя?

    Матч Катандзаро — Специя состоится 21 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Катандзаро — Специя?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Катандзаро — Специя?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Катандзаро — Специя?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Катандзаро — Специя?

    Коэффициенты букмекеров: «Специя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.15, победа «Катандзаро» — в 3.15.

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