Катандзаро — Специя: прогноз ставки на Серию B 21 мая 2025 года

21 мая в первой игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Италии по футболу сыграют «Катандзаро» и «Специя». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Катандзаро» — «Специя», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Катандзаро»

Турнирное положение: «Катандзаро» по итогам регулярного розыгрыша итальянской Серии B занял шестую строчку, благодаря чему пробился в плей-офф за право сыграть в элите.

Команда на пять баллов опередила девятую позицию, которая уже не дает возможности сыграть в стыковых поединках за попадание в Серию А.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках квалификации плей-офф второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Чезеной» (1:0).

Ранее коллектив в заключительном, 38-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах потерял очки, сыграв вничью с «Монтовой» (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Катандзаро» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть не лучшие результаты соперника, а также фактор своего поля.

Пьетро Еммелло — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с 17-ю голами.

«Специя»

Турнирное положение: «Специя» по итогам 38-ми туров итальянской Серии B заняла третью строчку и также получила возможность сыграть в плей-офф за право сыграть в элите кальчо.

Команда на 10 баллов отстала от второго места, которое напрямую повышает в классе, а также на 13 очков опередила своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 38-го тура второго дивизиона клуб на своем поле обыграл «Козенцу» (3:1).

Перед этим в 37-м туре национального первенства коллектив остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах оказался слабее «Кремонезе» с результатом 2:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Специя» выиграла лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, нынешнего соперника уж точно нельзя назвать таким, которого те не могут обыграть.

Франческо Пио Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с 17-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Катандзаро» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Специи» забивали обе команды

в трех последних матчах «Специи» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Специя» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.15, победа «Катандзаро» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

И хотя в трех последних матчах хозяев было иначе, высокая результативность поединков фаворита игры должна стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Специи».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25