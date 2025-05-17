ПСЖ — Осер. Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Франции 17 мая 2025 года

17 мая в 34-м туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «ПСЖ» и «Осер». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Осер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: команда Луиса Энрике давно стала чемпионом Франции, имея сейчас 81 очко в таблице Лиги 1.

Последние матчи: в 33-м туре чемпионата был на выезде разгромлен главный аутсайдер «Монпелье» со счетом 4:1. Главным героем встречи стал португальский нападающий Гонсалу Рамуш, также отличился молодой хавбек Маюлю.

Ранее была победа в ответной игре полуфинала ЛЧ над «Арсеналом» (2:1) и поражение в Лиге 1 от «Страсбурга» (1:2).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: уже с начала второго круга «ПСЖ» играет в свое удовольствие в чемпионате Франции. Луис Энрике постоянно тасует состав, дает получить игровую практику резервистам и молодым воспитанникам, которых смело подтягивает к основе.

«Осер»

Турнирное положение: сейчас «Осер» с 42 очками идет на 10-м месте в таблице Лиги 1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Последние матчи: в 33-м туре команда Кристофа Пелиссье не смогла на своем поле переиграть «Нант» (1:1). Игра получилась не самой зрелищной и не изобиловала опасными моментами. «Осер» открыл счет на исходе первого тайма после точного удара лидера полузащиты Перрена, а «канарейки» смогли отыграться в середине второй половины матча.

До этого было домашнее поражение от «Гавра» (1:2) и победа в гостях над «Лансом» (4:0).

Не сыграют: травмированы — Кулибали (н), Данойс (п).

Состояние команды: после того, как «Осер» гарантировал себе прописку в Лиге 1 на следующий сезон, команда резко сбавила. Вообще, состав у бургундцев довольно посредственный, там выделяются лишь Траоре, Жубал да Перрен, но руководит ими сильный тренер Пелиссье.

Статистика для ставок

В первом круге была ничья со счетом 0:0

В позапрошлом сезоне «ПСЖ» выиграл обе встречи (5:0, 2:1)

«ПСЖ» забил больше всех (89) в Лиге 1 и пропустил меньше всех (34), тогда как у «Осера» разница (47-48)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,22, а на «Осер» — 12,0, ничью букмекеры оценивают в 8,20.

Тотал меньше 3,5 идет за 2,16, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,74.

Прогноз: все последние туры «ПСЖ» играл в смешанном составе, а лидеры отдыхали перед матчами Лиги чемпионов. Сейчас будет немного иная ситуация, до финала ЛЧ еще две недели, а игровой практики больше не будет, поэтому велика вероятность, что Луис Энрике выпустит основу, которой необходимо сохранить игровые связи в условиях официального матча.

Основная ставка: победа «ПСЖ» с форой -2 за 1,80.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что хозяева забьют четыре и более голов, вероятность этого довольно велика.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 3,5 за 2,6.