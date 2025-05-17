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    Последняя репетиция «ПСЖ» перед финалом ЛЧ

    ПСЖ — Осер. Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Франции 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Осер»
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    Дезире Дуэ и Брадли Баркола
    17 мая в 34-м туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «ПСЖ» и «Осер». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Осер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Мая 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Осер

    Осер

  • Осер
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: команда Луиса Энрике давно стала чемпионом Франции, имея сейчас 81 очко в таблице Лиги 1.

    Последние матчи: в 33-м туре чемпионата был на выезде разгромлен главный аутсайдер «Монпелье» со счетом 4:1. Главным героем встречи стал португальский нападающий Гонсалу Рамуш, также отличился молодой хавбек Маюлю.

    ПСЖ — Осер: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в ответной игре полуфинала ЛЧ над «Арсеналом» (2:1) и поражение в Лиге 1 от «Страсбурга» (1:2).

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    Состояние команды: уже с начала второго круга «ПСЖ» играет в свое удовольствие в чемпионате Франции. Луис Энрике постоянно тасует состав, дает получить игровую практику резервистам и молодым воспитанникам, которых смело подтягивает к основе.

    «Осер»

    Турнирное положение: сейчас «Осер» с 42 очками идет на 10-м месте в таблице Лиги 1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Последние матчи: в 33-м туре команда Кристофа Пелиссье не смогла на своем поле переиграть «Нант» (1:1). Игра получилась не самой зрелищной и не изобиловала опасными моментами. «Осер» открыл счет на исходе первого тайма после точного удара лидера полузащиты Перрена, а «канарейки» смогли отыграться в середине второй половины матча.

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    До этого было домашнее поражение от «Гавра» (1:2) и победа в гостях над «Лансом» (4:0).

    Не сыграют: травмированы — Кулибали (н), Данойс (п).

    Состояние команды: после того, как «Осер» гарантировал себе прописку в Лиге 1 на следующий сезон, команда резко сбавила. Вообще, состав у бургундцев довольно посредственный, там выделяются лишь Траоре, Жубал да Перрен, но руководит ими сильный тренер Пелиссье.

    Статистика для ставок

    • В первом круге была ничья со счетом 0:0

    • В позапрошлом сезоне «ПСЖ» выиграл обе встречи (5:0, 2:1)

    • «ПСЖ» забил больше всех (89) в Лиге 1 и пропустил меньше всех (34), тогда как у «Осера» разница (47-48)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,22, а на «Осер» — 12,0, ничью букмекеры оценивают в 8,20.

    Тотал меньше 3,5 идет за 2,16, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,74.

    Прогноз: все последние туры «ПСЖ» играл в смешанном составе, а лидеры отдыхали перед матчами Лиги чемпионов. Сейчас будет немного иная ситуация, до финала ЛЧ еще две недели, а игровой практики больше не будет, поэтому велика вероятность, что Луис Энрике выпустит основу, которой необходимо сохранить игровые связи в условиях официального матча.

    Основная ставка: победа «ПСЖ» с форой -2 за 1,80.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что хозяева забьют четыре и более голов, вероятность этого довольно велика.

    Дополнительная ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 3,5 за 2,6.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ПСЖ — Осер?

    Матч ПСЖ — Осер состоится 17 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч ПСЖ — Осер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «ПСЖ» выиграет с форой -2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ПСЖ — Осер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««ПСЖ» выиграет с форой -2» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Осер?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ПСЖ — Осер?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «ПСЖ» дают 1,22, а на «Осер» — 12,0, ничью букмекеры оценивают в 8,20.

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    ПСЖ — Осер: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 17.05.202522:00. Последняя репетиция «ПСЖ» перед финалом ЛЧ
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