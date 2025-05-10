ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Интер» и «Пари Сен-Жермен» заслужили выход в финал Лиги чемпионов: именно они были лучшими командами турнира Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ Максим Сушинский«Главное для "Динамо" — сохранить тренерский штаб». Сушинский — об итогах полуфинальных серий Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Вернется ли «Мальорка» в зону еврокубков?

    Мальорка — Вальядолид: Хозяева по дополнительным показателям отстают от топ-6, но поднимутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.95

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Мальорку Прогнозы на Вальядолид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Вальядолид»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхи Дардер («Мальорка»)
    10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Вальядолид». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Вальядолид», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 10 Мая 2025 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 19:30 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» после 34-х поединков испанского первенства набрала 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на 10-й строчке в таблице и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8).

    Мальорка — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, клуб с Балеарских островов на чужом поле потерпел поражение от «Жироны» (0:1).

    Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив снова-таки на выездной арене также остался без очков, с аналогичным результатом 0:1 проиграв от «Барселоне».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Ману Морланес и Абдон Пратс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» проиграла, а в трех последних поединках ни разу не выиграла.

    Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они все же высоки, если учесть их перевес в классе, а также фактор своего поля.

    Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» после 34-х поединков испанского первенства набрал 16 пунктов и уже доигрывает сезон перед понижением в классе.

    Команда пребывает на последней, 20-й строчке с отставанием в 19 очков от безопасной 17-й позиции, поэтому уже не имеет даже теоретических шансов на спасение.

  • Лучшие, но не во всём: неприятные секреты Салаха, Мбаппе, Холанна и других звезд
  • Уязвимые места есть даже у претендентов на «Золотой мяч»
  • 07/05/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства клуб на своем поле проиграл «Барселоне» (1:2).

    Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также остался без баллов, со счетом 1:5 потерпев разгром от «Бетиса».

    Не сыграют: травмированы — Силла, Маркос Андре, Айду, Энрике, Давид Торрес и Хави Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» проиграл, а в 15-ти последних поединках ни разу не выиграл.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Это свидетельствует об откровенно плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле против более сильного и куда более мотивированного соперника.

    Мамаду Силла — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Мальорки» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Вальядолида» забивали обе команды

    • в шести последних матчах «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.90, победа «Вальядолида» — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков аутсайдеров обещает стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Вальядолида».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мальорка — Вальядолид?

    Матч Мальорка — Вальядолид состоится 10 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Мальорка — Вальядолид?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мальорка — Вальядолид?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальорка — Вальядолид?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мальорка — Вальядолид?

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.90, победа «Вальядолида» — в 9.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Андижан — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Панджшер — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хосилот — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Копршива — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Комесана — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Женис — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рыбакина — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Газиантеп — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Виллем II — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мальорка — Вальядолид: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 10.05.202519:30. Вернется ли «Мальорка» в зону еврокубков?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры