Мальорка — Вальядолид: Хозяева по дополнительным показателям отстают от топ-6, но поднимутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.95

10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Вальядолид». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Вальядолид», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после 34-х поединков испанского первенства набрала 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на 10-й строчке в таблице и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, клуб с Балеарских островов на чужом поле потерпел поражение от «Жироны» (0:1).

Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив снова-таки на выездной арене также остался без очков, с аналогичным результатом 0:1 проиграв от «Барселоне».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Ману Морланес и Абдон Пратс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» проиграла, а в трех последних поединках ни разу не выиграла.

Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они все же высоки, если учесть их перевес в классе, а также фактор своего поля.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» после 34-х поединков испанского первенства набрал 16 пунктов и уже доигрывает сезон перед понижением в классе.

Команда пребывает на последней, 20-й строчке с отставанием в 19 очков от безопасной 17-й позиции, поэтому уже не имеет даже теоретических шансов на спасение.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства клуб на своем поле проиграл «Барселоне» (1:2).

Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также остался без баллов, со счетом 1:5 потерпев разгром от «Бетиса».

Не сыграют: травмированы — Силла, Маркос Андре, Айду, Энрике, Давид Торрес и Хави Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» проиграл, а в 15-ти последних поединках ни разу не выиграл.

Это свидетельствует об откровенно плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле против более сильного и куда более мотивированного соперника.

Мамаду Силла — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Мальорки» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Вальядолида» забивали обе команды

в шести последних матчах «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.90, победа «Вальядолида» — в 9.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков аутсайдеров обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Вальядолида».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.20