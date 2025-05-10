Мальорка — Вальядолид: Хозяева по дополнительным показателям отстают от топ-6, но поднимутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.95

Мальорка
Вальядолид
«Мальорка»
Турнирное положение: «Мальорка» после 34-х поединков испанского первенства набрала 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.
Команда находится на 10-й строчке в таблице и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8).
Мальорка — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 34-й тур Ла Лиги, клуб с Балеарских островов на чужом поле потерпел поражение от «Жироны» (0:1).
Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив снова-таки на выездной арене также остался без очков, с аналогичным результатом 0:1 проиграв от «Барселоне».
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Ману Морланес и Абдон Пратс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» проиграла, а в трех последних поединках ни разу не выиграла.
Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они все же высоки, если учесть их перевес в классе, а также фактор своего поля.
Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Вальядолид» после 34-х поединков испанского первенства набрал 16 пунктов и уже доигрывает сезон перед понижением в классе.
Команда пребывает на последней, 20-й строчке с отставанием в 19 очков от безопасной 17-й позиции, поэтому уже не имеет даже теоретических шансов на спасение.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 34-го тура испанского первенства клуб на своем поле проиграл «Барселоне» (1:2).
Перед этим в поединке 33-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также остался без баллов, со счетом 1:5 потерпев разгром от «Бетиса».
Не сыграют: травмированы — Силла, Маркос Андре, Айду, Энрике, Давид Торрес и Хави Санчес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» проиграл, а в 15-ти последних поединках ни разу не выиграл.
Это свидетельствует об откровенно плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле против более сильного и куда более мотивированного соперника.
Мамаду Силла — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Мальорки» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Вальядолида» забивали обе команды
- в шести последних матчах «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.90, победа «Вальядолида» — в 9.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.
И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков аутсайдеров обещает стать решающим фактором.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Вальядолида».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.20