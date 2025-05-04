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    Брайтон — Ньюкасл. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ньюкасл»
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    Энтони Гордон
    4 мая в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Ньюкасл». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Мая 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 16:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Брайтон» на 6 зачетных пунктов отстает от искомой 7 строчки. А вот забила команда 56 мячей в 34 поединках чемпионата.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» одолели «Вест Хэм» (3:2).

    До того команда была бита «Брентфордом» (2:4). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Лестером» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Брайтон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: Игор, Джорджиньо Раттер, Ян ван Хекке — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Чайки» нынче крайне нестабильны. Да и пропустила команда уже 55 мячей в чемпионате.

    Матчи с «Ньюкаслом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Брайтон» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чайки» уже почти два года не проигрывают «сорокам».

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» намерены сохранить нынешнюю позицию. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ньюкасл» на один пункт опережает идущий следом «Манчестер Сити». При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. «Сороки» разгромили «Ипсвич» (3:0).

    До того команда была разбита «Астон Виллой» (1:4). А вот поединок с «Кристал Пэласом» завершился яркой викторией (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Льюис Холл — травмирован.

    Состояние команды: «Сороки» нынче находятся на подъеме. А вот поражение от «вилланов» тянет на случайность.

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    При этом «Ньюкасл» относительно преуспевает в плане реализации. «Сороки» настреляли 65 мячей в 34 матчах чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Основные исполнители в строю, да и Александр Исак настрелял 22 мяча в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Сороки» постараются закрепиться на третьей позиции.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    • «Сороки» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

    • «Чайки» уже почти 2 года не проигрывают «Ньюкаслу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные гости мотивированы сохранить третье место, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Брайтон» недостаточно стабилен, да и атака «сорок» нынче преуспевает в плане реализации.

    Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брайтон — Ньюкасл?

    Матч Брайтон — Ньюкасл состоится 04 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брайтон — Ньюкасл?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брайтон — Ньюкасл?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брайтон — Ньюкасл?

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

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