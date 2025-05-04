Брайтон — Ньюкасл. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 мая 2025 года

4 мая в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Ньюкасл». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Брайтон» на 6 зачетных пунктов отстает от искомой 7 строчки. А вот забила команда 56 мячей в 34 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» одолели «Вест Хэм» (3:2).

До того команда была бита «Брентфордом» (2:4). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Лестером» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Брайтон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Игор, Джорджиньо Раттер, Ян ван Хекке — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» нынче крайне нестабильны. Да и пропустила команда уже 55 мячей в чемпионате.

Матчи с «Ньюкаслом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Брайтон» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чайки» уже почти два года не проигрывают «сорокам».

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» намерены сохранить нынешнюю позицию. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Ньюкасл» на один пункт опережает идущий следом «Манчестер Сити». При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. «Сороки» разгромили «Ипсвич» (3:0).

До того команда была разбита «Астон Виллой» (1:4). А вот поединок с «Кристал Пэласом» завершился яркой викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюкасл» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Льюис Холл — травмирован.

Состояние команды: «Сороки» нынче находятся на подъеме. А вот поражение от «вилланов» тянет на случайность.

При этом «Ньюкасл» относительно преуспевает в плане реализации. «Сороки» настреляли 65 мячей в 34 матчах чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды нынче весьма позитивная ситуация. Основные исполнители в строю, да и Александр Исак настрелял 22 мяча в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Сороки» постараются закрепиться на третьей позиции.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

«Сороки» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

«Чайки» уже почти 2 года не проигрывают «Ньюкаслу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Номинальные гости мотивированы сохранить третье место, так что наверняка будут активны в атаке.

«Брайтон» недостаточно стабилен, да и атака «сорок» нынче преуспевает в плане реализации.

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70