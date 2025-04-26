Вулверхэмптон — Лестер: Хозяева лишь по разницей мячей уступают МЮ, но обойдут ли они конкурента? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.85

Вулверхэмптон
Лестер
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы с 38 очками, уступая «МЮ» лишь по разницей мячей.
Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в 17 пунктов от зоны вылета (18-20-я места), поэтому уже обеспечила себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.
Вулверхэмптон — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура национального чемпионата «Волки» на выезде одержали победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Перед этим в 32-м туре английской Премьер-лиги клуб теперь уже в домашних стенах также набрал три очка, когда переиграл «Тоттенхэм» с результатом 4:2.
Не сыграют: травмированы — Педро Лима, Калайджич, Жозе Са, Джонстон, Хван, Бельегард, Чивоум, Москера и Энсо Гонсалес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вулверхэмптон» неизменно выигрывал.
Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть их перевес в классе, плохой настрой соперника, который уже вылетел из АПЛ, а также фактор своего поля.
Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 14-ю голами.
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы с 18-ю очками.
Команда занимает 19-е место и уже оформила понижение в классе, а значит может как откровенно отбывать номер в грядущей игре, так и настроиться на бой, намереваясь громко хлопнуть дверью.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства «Лисы» на своем поле проиграли «Ливерпулю» (0:1).
Ранее коллектив в 32-м туре английской Премьер-лиги набрал один балл, когда на чужом поле разошелся мировой с «Брайтоном» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Фатаву и Суттар, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» проиграл 10 раз при одной ничьей.
Данная форма сулит гостям откровенно плохие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле и против более классного соперника, который к тому же в последнее время набрал мощный ход.
Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в восьми из девяти последних матчей «Лестер» не забивал и пропускал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.30, победа «Лестера» — в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.
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Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
И хотя в восьми из девяти последних матчей гости не забивали, отсутствие турнирной мотивации у обеих команд должна позволить им играть более раскрепощенно, а значит и результативно.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25