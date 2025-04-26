Вулверхэмптон — Лестер: Хозяева лишь по разницей мячей уступают МЮ, но обойдут ли они конкурента? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.85

«Вулверхэмптон» примет на своем поле «Лестер» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Лестер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы с 38 очками, уступая «МЮ» лишь по разницей мячей.

Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в 17 пунктов от зоны вылета (18-20-я места), поэтому уже обеспечила себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура национального чемпионата «Волки» на выезде одержали победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Перед этим в 32-м туре английской Премьер-лиги клуб теперь уже в домашних стенах также набрал три очка, когда переиграл «Тоттенхэм» с результатом 4:2.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Педро Лима, Калайджич, Жозе Са, Джонстон, Хван, Бельегард, Чивоум, Москера и Энсо Гонсалес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вулверхэмптон» неизменно выигрывал.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть их перевес в классе, плохой настрой соперника, который уже вылетел из АПЛ, а также фактор своего поля.

Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 14-ю голами.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы с 18-ю очками.

Команда занимает 19-е место и уже оформила понижение в классе, а значит может как откровенно отбывать номер в грядущей игре, так и настроиться на бой, намереваясь громко хлопнуть дверью.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства «Лисы» на своем поле проиграли «Ливерпулю» (0:1).

Ранее коллектив в 32-м туре английской Премьер-лиги набрал один балл, когда на чужом поле разошелся мировой с «Брайтоном» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Фатаву и Суттар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» проиграл 10 раз при одной ничьей.

Данная форма сулит гостям откровенно плохие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле и против более классного соперника, который к тому же в последнее время набрал мощный ход.

Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Лестер» не забивал и пропускал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.30, победа «Лестера» — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в восьми из девяти последних матчей гости не забивали, отсутствие турнирной мотивации у обеих команд должна позволить им играть более раскрепощенно, а значит и результативно.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25