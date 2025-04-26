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    Обойдет ли «Вулверхэмптон» «МЮ»?

    Вулверхэмптон — Лестер: Хозяева лишь по разницей мячей уступают МЮ, но обойдут ли они конкурента? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Лестер»
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    Матеус Кунья
    «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Лестер» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Лестер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Апреля 2025 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 17:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы с 38 очками, уступая «МЮ» лишь по разницей мячей.

    Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в 17 пунктов от зоны вылета (18-20-я места), поэтому уже обеспечила себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

    Вулверхэмптон — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура национального чемпионата «Волки» на выезде одержали победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    Перед этим в 32-м туре английской Премьер-лиги клуб теперь уже в домашних стенах также набрал три очка, когда переиграл «Тоттенхэм» с результатом 4:2.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Педро Лима, Калайджич, Жозе Са, Джонстон, Хван, Бельегард, Чивоум, Москера и Энсо Гонсалес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вулверхэмптон» неизменно выигрывал.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть их перевес в классе, плохой настрой соперника, который уже вылетел из АПЛ, а также фактор своего поля.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 14-ю голами.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» по итогам 33-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы с 18-ю очками.

    Команда занимает 19-е место и уже оформила понижение в классе, а значит может как откровенно отбывать номер в грядущей игре, так и настроиться на бой, намереваясь громко хлопнуть дверью.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального первенства «Лисы» на своем поле проиграли «Ливерпулю» (0:1).

    Ранее коллектив в 32-м туре английской Премьер-лиги набрал один балл, когда на чужом поле разошелся мировой с «Брайтоном» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Фатаву и Суттар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» проиграл 10 раз при одной ничьей.

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    Данная форма сулит гостям откровенно плохие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле и против более классного соперника, который к тому же в последнее время набрал мощный ход.

    Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Лестер» не забивал и пропускал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.30, победа «Лестера» — в 6.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    И хотя в восьми из девяти последних матчей гости не забивали, отсутствие турнирной мотивации у обеих команд должна позволить им играть более раскрепощенно, а значит и результативно.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вулверхэмптон — Лестер?

    Матч Вулверхэмптон — Лестер состоится 26 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вулверхэмптон — Лестер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вулверхэмптон — Лестер?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вулверхэмптон — Лестер?

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.30, победа «Лестера» — в 6.00.

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    Вулверхэмптон — Лестер: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 26.04.202517:00. Обойдет ли «Вулверхэмптон» «МЮ»?
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