20 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Челси». Начало встречи — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» в таблице чемпионата Англии находится на 9-м месте таблицы АПЛ. Клуб набрал 48 очков в 32-х матчах.

У «Фулхэма» 13 побед, 9 ничьих и 10 поражений. Разница мячей составляет 47-43.

Последние матчи: «Фулхэм» в апреле провел три матча. Команда смогла выиграть лишь раз.

Но 6 апреля это была не просто победа. «Фулхэм» на своем поле порадовал фанатов блестящей игрой с лидером АПЛ — «Ливерпулем». «Дачники» неожиданно взяли верх над красными со счетом 3:2.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: У «Фулхэма» еще есть шансы завоевать путевку в еврокубки на следующий сезон. Но команде следует прибавить на финише чемпионата.

«Фулхэм» в 2025 году провел 8 домашних матчей. Команда на своем поле чередовала победы и поражения. «Дачники» в родных стенах выиграли 4 встречи, в трех поединках уступили, еще один раз была зафиксирована ничья.

В предстоящей встрече букмекеры не выделяют явного фаворита. У команд равные шансы на победу.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» в таблице АПЛ располагается на 6-й строчке. Команда набрала 54 очка.

У синих 15 побед, 9 ничьих и 8 поражений. В 32-х матчах «Челси» забил 56 голов и пропустил 39 мячей.

Последние матчи: В апреле «Челси» в АПЛ провел три матча. Команда смогла один раз победить и дважды сыграть вничью.

Синие отпраздновали викторию в дерби с «Тоттенхэмом» (1:0). Также «Челси» разошелся миром с «Брентфордом» (0:0) и «Ипсвичем» (2:2).

Состояние команды: «Челси» продолжает выступать в Лиге конференций. Ранее команда вышла в полуфинал, одолев в 1/4 финала варшавскую «Легию».

Сможет ли «Челси» выступить в еврокубках в следующем сезоне? Пока вопрос открытый. Один из возможных вариантов — выиграть Лигу конференций.

Но лондонский коллектив очень амбициозен. Безусловно, хочется завоевать путевку в Лигу чемпионов. Отставание от топ-4 совсем небольшое — лишь два очка.

В первом круге «Челси» разочаровал поклонников в домашней встрече. Клуб уступил «Фулхэму» со счетом 1:2. Удастся ли синим победить теперь?

Статистика для ставок

«Фулхэм» из трех апрельских матчей выиграл один

«Челси» ранее победил варшавскую «Легию» и вышел в полуфинал Лиги конференций

В первом круге «Челси» уступил «Фулхэму» в родных стенах со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.00.

Прогноз: «Челси» надеется в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Команде до конца чемпионата нужно набрать как можно больше очков. Синим по силам одержать победу в гостях.

Ставка: Победа «Челси» с форой (0) за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в первом тайме за 2.20