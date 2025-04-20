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    Фулхэм — Челси: ставка (к. 2.20) и прогноз на АПЛ 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Челси»
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    Энцо Мареска
    20 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Челси». Начало встречи — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Апреля 2025 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 16:00 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» в таблице чемпионата Англии находится на 9-м месте таблицы АПЛ. Клуб набрал 48 очков в 32-х матчах.

    У «Фулхэма» 13 побед, 9 ничьих и 10 поражений. Разница мячей составляет 47-43.

    Фулхэм — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Фулхэм» в апреле провел три матча. Команда смогла выиграть лишь раз.

    Но 6 апреля это была не просто победа. «Фулхэм» на своем поле порадовал фанатов блестящей игрой с лидером АПЛ — «Ливерпулем». «Дачники» неожиданно взяли верх над красными со счетом 3:2.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: У «Фулхэма» еще есть шансы завоевать путевку в еврокубки на следующий сезон. Но команде следует прибавить на финише чемпионата.

    «Фулхэм» в 2025 году провел 8 домашних матчей. Команда на своем поле чередовала победы и поражения. «Дачники» в родных стенах выиграли 4 встречи, в трех поединках уступили, еще один раз была зафиксирована ничья.

    В предстоящей встрече букмекеры не выделяют явного фаворита. У команд равные шансы на победу.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» в таблице АПЛ располагается на 6-й строчке. Команда набрала 54 очка.

    У синих 15 побед, 9 ничьих и 8 поражений. В 32-х матчах «Челси» забил 56 голов и пропустил 39 мячей.

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    • Последние матчи: В апреле «Челси» в АПЛ провел три матча. Команда смогла один раз победить и дважды сыграть вничью.

    Синие отпраздновали викторию в дерби с «Тоттенхэмом» (1:0). Также «Челси» разошелся миром с «Брентфордом» (0:0) и «Ипсвичем» (2:2).

    Состояние команды: «Челси» продолжает выступать в Лиге конференций. Ранее команда вышла в полуфинал, одолев в 1/4 финала варшавскую «Легию».

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    Сможет ли «Челси» выступить в еврокубках в следующем сезоне? Пока вопрос открытый. Один из возможных вариантов — выиграть Лигу конференций.

    Но лондонский коллектив очень амбициозен. Безусловно, хочется завоевать путевку в Лигу чемпионов. Отставание от топ-4 совсем небольшое — лишь два очка.

    В первом круге «Челси» разочаровал поклонников в домашней встрече. Клуб уступил «Фулхэму» со счетом 1:2. Удастся ли синим победить теперь?

    Статистика для ставок

    • «Фулхэм» из трех апрельских матчей выиграл один

    • «Челси» ранее победил варшавскую «Легию» и вышел в полуфинал Лиги конференций

    • В первом круге «Челси» уступил «Фулхэму» в родных стенах со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.00.

    Прогноз: «Челси» надеется в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Команде до конца чемпионата нужно набрать как можно больше очков. Синим по силам одержать победу в гостях.

    Ставка: Победа «Челси» с форой (0) за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в первом тайме за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фулхэм — Челси?

    Матч Фулхэм — Челси состоится 20 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фулхэм — Челси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 с форой (0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фулхэм — Челси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 с форой (0)» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фулхэм — Челси?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фулхэм — Челси?

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.75.

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    Фулхэм — Челси: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 20.04.202516:00. В первом тайме будет осторожный футбол?
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