«Эвертон» и «Манчестер Сити» проведут матч 19 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: команда из Ливерпуля в последнее время выступает достаточно удачно и стала середняком лиги.

В настоящий момент «ириски» имеют в своем активе 38 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Ливерпульцы смогли 34 раза поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

Последние матчи: «синие» в прошлом туре переиграли «Ноттингем Форест» (1:1).

До этого же ливерпульский коллектив сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), но уступил «Ливерпулю» (0:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим «скаузеры» поделили очки с «Вест Хэмом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1), «Брентфордом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Не сыграют: травмированы Орель Мангаля, Йеспер Линдстрем и Доминик Кальверт-Льюин.

Состояние команды: подопечные Дэвида Мойеса уже обезопасили себя от борьбы за выживание, поэтому могут спокойно доигрывать текущий сезон и готовится к следующем.

Думается, что главной задачей «Эвертона» является превзойти результат прошлого сезона, когда команда стала 15-й. «Эвертон» должен без проблем быть выше.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: команда из Манчестера изо всех сил борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

Сейчас в активе «горожан» 55 зачетных баллов и пятая строчка в турнирной таблице английского чемпионата.

За 32 матча манчестерцы смогли забить целых 62 мяча, а пропустили всего 42.

Последние матчи: в прошлых турах «голубые» победили «Кристал Пэлас» (5:2) и «Лестер» (2:0), но сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

До этого же манчестерский коллектив пробился в полуфинал Кубка Англии, переиграв «Борнмут» (2:1).

Перед этим «Сити» поделил очки с «Брайтоном» (2:2) и уступил «Ноттингем Форест» (0:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Натан Аке, Родри и Эрлинг Холанн.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы проваливают сезон, если брать во внимание выступление «Манчестер Сити» в прошлые годы.

Попадание в Лигу чемпионов и завоевание Кубка Англии лишь немного скрасит сезон и подсластит пилюлю. Именно это и является целью «Манчестер Сити» на текущий момент.

Статистика для ставок

«Эвертон» проиграл только 1 из последних 12 матчей АПЛ

«Манчестер Сити» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

в последней очной игре «Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.70, а победа «Эвертона» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.82 и 1.98.

Прогноз: обе команды в последнее время почти всегда забивают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.40.

Прогноз: «Манчестер Сити» сильнее соперника и ему нужнее победа, поэтому «горожане» должны побеждать.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1 за 2.70.