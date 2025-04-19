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    «Манчестер Сити» испытает проблемы с «Эвертоном»?

    Эвертон — Манчестер Сити: прогноз и ставка за 2.40 на АПЛ 19 апреля 2025 года

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    Эдерсон «Манчестер Сити»
    «Эвертон» и «Манчестер Сити» проведут матч 19 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Апреля 2025 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Эвертон»

    Турнирное положение: команда из Ливерпуля в последнее время выступает достаточно удачно и стала середняком лиги.

    В настоящий момент «ириски» имеют в своем активе 38 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

    Эвертон — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Ливерпульцы смогли 34 раза поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: «синие» в прошлом туре переиграли «Ноттингем Форест» (1:1).

    До этого же ливерпульский коллектив сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), но уступил «Ливерпулю» (0:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим «скаузеры» поделили очки с «Вест Хэмом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1), «Брентфордом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Не сыграют: травмированы Орель Мангаля, Йеспер Линдстрем и Доминик Кальверт-Льюин.

    Состояние команды: подопечные Дэвида Мойеса уже обезопасили себя от борьбы за выживание, поэтому могут спокойно доигрывать текущий сезон и готовится к следующем.

    Думается, что главной задачей «Эвертона» является превзойти результат прошлого сезона, когда команда стала 15-й. «Эвертон» должен без проблем быть выше.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: команда из Манчестера изо всех сил борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

    Сейчас в активе «горожан» 55 зачетных баллов и пятая строчка в турнирной таблице английского чемпионата.

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    • За 32 матча манчестерцы смогли забить целых 62 мяча, а пропустили всего 42.

    Последние матчи: в прошлых турах «голубые» победили «Кристал Пэлас» (5:2) и «Лестер» (2:0), но сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    До этого же манчестерский коллектив пробился в полуфинал Кубка Англии, переиграв «Борнмут» (2:1).

    Перед этим «Сити» поделил очки с «Брайтоном» (2:2) и уступил «Ноттингем Форест» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Натан Аке, Родри и Эрлинг Холанн.

    Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы проваливают сезон, если брать во внимание выступление «Манчестер Сити» в прошлые годы.

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    Попадание в Лигу чемпионов и завоевание Кубка Англии лишь немного скрасит сезон и подсластит пилюлю. Именно это и является целью «Манчестер Сити» на текущий момент.

    Статистика для ставок

    • «Эвертон» проиграл только 1 из последних 12 матчей АПЛ

    • «Манчестер Сити» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.70, а победа «Эвертона» — в 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: обе команды в последнее время почти всегда забивают, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.40.

    Прогноз: «Манчестер Сити» сильнее соперника и ему нужнее победа, поэтому «горожане» должны побеждать.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1 за 2.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эвертон — Манчестер Сити?

    Матч Эвертон — Манчестер Сити состоится 19 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 3.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эвертон — Манчестер Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 3» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эвертон — Манчестер Сити?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эвертон — Манчестер Сити?

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.70, а победа «Эвертона» — в 3.80.

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    Эвертон — Манчестер Сити: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 19.04.202517:00. «Манчестер Сити» испытает проблемы с «Эвертоном»?
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