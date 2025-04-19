Эвертон
Манчестер Сити
«Эвертон»
Турнирное положение: команда из Ливерпуля в последнее время выступает достаточно удачно и стала середняком лиги.
В настоящий момент «ириски» имеют в своем активе 38 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.
Эвертон — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Ливерпульцы смогли 34 раза поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.
Последние матчи: «синие» в прошлом туре переиграли «Ноттингем Форест» (1:1).
До этого же ливерпульский коллектив сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), но уступил «Ливерпулю» (0:1).
Перед этим «скаузеры» поделили очки с «Вест Хэмом» (1:1), «Вулверхэмптоном» (1:1), «Брентфордом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Не сыграют: травмированы Орель Мангаля, Йеспер Линдстрем и Доминик Кальверт-Льюин.
Состояние команды: подопечные Дэвида Мойеса уже обезопасили себя от борьбы за выживание, поэтому могут спокойно доигрывать текущий сезон и готовится к следующем.
Думается, что главной задачей «Эвертона» является превзойти результат прошлого сезона, когда команда стала 15-й. «Эвертон» должен без проблем быть выше.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: команда из Манчестера изо всех сил борется за попадание в зону Лиги чемпионов.
Сейчас в активе «горожан» 55 зачетных баллов и пятая строчка в турнирной таблице английского чемпионата.
За 32 матча манчестерцы смогли забить целых 62 мяча, а пропустили всего 42.
Последние матчи: в прошлых турах «голубые» победили «Кристал Пэлас» (5:2) и «Лестер» (2:0), но сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
До этого же манчестерский коллектив пробился в полуфинал Кубка Англии, переиграв «Борнмут» (2:1).
Перед этим «Сити» поделил очки с «Брайтоном» (2:2) и уступил «Ноттингем Форест» (0:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Натан Аке, Родри и Эрлинг Холанн.
Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы проваливают сезон, если брать во внимание выступление «Манчестер Сити» в прошлые годы.
Попадание в Лигу чемпионов и завоевание Кубка Англии лишь немного скрасит сезон и подсластит пилюлю. Именно это и является целью «Манчестер Сити» на текущий момент.
Статистика для ставок
- «Эвертон» проиграл только 1 из последних 12 матчей АПЛ
- «Манчестер Сити» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах
- в последней очной игре «Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.70, а победа «Эвертона» — в 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.82 и 1.98.
- 1.87Порту — Фамаликан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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- 2.35ПСЖ — Гавр: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: обе команды в последнее время почти всегда забивают, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.40.
Прогноз: «Манчестер Сити» сильнее соперника и ему нужнее победа, поэтому «горожане» должны побеждать.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1 за 2.70.