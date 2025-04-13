Балтика
Сочи
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы уверенно несутся в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.
При этом «Балтика» на 8 очков опережают ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 14 мячей в 27 матчах первенства.
Балтика — Сочи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Калининградцы одолели «СКА-Хабаровск» (2:1).
До того команда с разгромным счетом переиграла «Чайку» (4:0). При этом чуть ранее она в щепки разнесла оборону «Уфы» (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Балтика» забила 13 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы нынче находятся на подъеме. Команда Андрея Талалаева победила четырежды кряду.
Матчи с «Сочи» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних поединков «Балтика» уступила 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Балтийцы» находятся в прекрасных кондициях, плюс мотивированы как можно скорее де-юре оформить выход в элиту.
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы борются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сочи» на 4 очка отстает от второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 27 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Сочинцы уступили «Родине» (1:3).
До того команда с трудом одолела крепкий «Енисей» (2:1). А вот поединок с «Шинником» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сочинцы весенний цикл проводят бледновато. Команда Роберта Морено все никак не может показать себя во всей красе.
При этом «Сочи» в целом весьма неплохо действует в плане реализации. Южане настреляли 42 мяча в 27 матчах первенства.
Отличный сезон проводит Павел Мелешин. Молодой форвард настрелял 10 мячей в первой лиге, присовокупив к ним еще 2 в Кубке России.
Безусловно, номинальные гости будут рисковать. Сочинцы намерены приблизиться ко второй позиции, да и конкуренты не блистают.
Статистика для ставок
- «Балтика» пропускает реже всех в лиге — всего 14 мячей
- Сочинцы в среднем пропускают аккурат гол за матч
- «Балтийцы» победили в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.
- 1.88Леганес — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Пари НН — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.07Бавария — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Балтийцы» намерены как можно скорее обеспечить себе повышение в классе, так что явно будут активны в атаке.
Калининградцы нынче выглядят впечатляюще, да и оборона сочинцев в последних матчах часто совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Балтики» за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.22