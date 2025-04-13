13 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Сочи». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы уверенно несутся в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

При этом «Балтика» на 8 очков опережают ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 14 мячей в 27 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Калининградцы одолели «СКА-Хабаровск» (2:1).

До того команда с разгромным счетом переиграла «Чайку» (4:0). При этом чуть ранее она в щепки разнесла оборону «Уфы» (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Балтика» забила 13 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Калининградцы нынче находятся на подъеме. Команда Андрея Талалаева победила четырежды кряду.

Матчи с «Сочи» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних поединков «Балтика» уступила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Балтийцы» находятся в прекрасных кондициях, плюс мотивированы как можно скорее де-юре оформить выход в элиту.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы борются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сочи» на 4 очка отстает от второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 27 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Сочинцы уступили «Родине» (1:3).

До того команда с трудом одолела крепкий «Енисей» (2:1). А вот поединок с «Шинником» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сочинцы весенний цикл проводят бледновато. Команда Роберта Морено все никак не может показать себя во всей красе.

При этом «Сочи» в целом весьма неплохо действует в плане реализации. Южане настреляли 42 мяча в 27 матчах первенства.

Отличный сезон проводит Павел Мелешин. Молодой форвард настрелял 10 мячей в первой лиге, присовокупив к ним еще 2 в Кубке России.

Безусловно, номинальные гости будут рисковать. Сочинцы намерены приблизиться ко второй позиции, да и конкуренты не блистают.

Статистика для ставок

«Балтика» пропускает реже всех в лиге — всего 14 мячей

Сочинцы в среднем пропускают аккурат гол за матч

«Балтийцы» победили в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

Прогноз: «Балтийцы» намерены как можно скорее обеспечить себе повышение в классе, так что явно будут активны в атаке.

Калининградцы нынче выглядят впечатляюще, да и оборона сочинцев в последних матчах часто совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Балтики» за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.22