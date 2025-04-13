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    Очередная виктория «балтийцев»?

    Балтика — Сочи. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Первая лига, 13 апреля 2025 года

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    «Балтика»
    13 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Сочи». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 13 Апреля 2025 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 18:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы уверенно несутся в РПЛ. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Балтика» на 8 очков опережают ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 14 мячей в 27 матчах первенства.

    Балтика — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Калининградцы одолели «СКА-Хабаровск» (2:1).

    До того команда с разгромным счетом переиграла «Чайку» (4:0). При этом чуть ранее она в щепки разнесла оборону «Уфы» (6:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Балтика» забила 13 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Калининградцы нынче находятся на подъеме. Команда Андрея Талалаева победила четырежды кряду.

    Матчи с «Сочи» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних поединков «Балтика» уступила 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Балтийцы» находятся в прекрасных кондициях, плюс мотивированы как можно скорее де-юре оформить выход в элиту.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы борются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сочи» на 4 очка отстает от второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 27 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Сочинцы уступили «Родине» (1:3).

    До того команда с трудом одолела крепкий «Енисей» (2:1). А вот поединок с «Шинником» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сочинцы весенний цикл проводят бледновато. Команда Роберта Морено все никак не может показать себя во всей красе.

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    При этом «Сочи» в целом весьма неплохо действует в плане реализации. Южане настреляли 42 мяча в 27 матчах первенства.

    Отличный сезон проводит Павел Мелешин. Молодой форвард настрелял 10 мячей в первой лиге, присовокупив к ним еще 2 в Кубке России.

    Безусловно, номинальные гости будут рисковать. Сочинцы намерены приблизиться ко второй позиции, да и конкуренты не блистают.

    Статистика для ставок

    • «Балтика» пропускает реже всех в лиге — всего 14 мячей

    • Сочинцы в среднем пропускают аккурат гол за матч

    • «Балтийцы» победили в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

    Прогноз: «Балтийцы» намерены как можно скорее обеспечить себе повышение в классе, так что явно будут активны в атаке.

    Калининградцы нынче выглядят впечатляюще, да и оборона сочинцев в последних матчах часто совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Балтики» за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Балтика — Сочи?

    Матч Балтика — Сочи состоится 13 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: ФНЛ — Первая лига.

    Какой прогноз на матч Балтика — Сочи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Балтика — Сочи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.24.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Балтика — Сочи?

    Смотреть матч турнира ФНЛ — Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Балтика — Сочи?

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.31.

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