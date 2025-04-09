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    Ковентри — Портсмут: прогноз ставки на Чемпионшип 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Портсмут»
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    Хаджи Райт
    9 апреля в 41-м туре второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Портсмут». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ковентри» — «Портсмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Апреля 2025 года

    Ковентри Сити

  • Ковентри
    •  Ковентри Сити 22:00 Портсмут

    Портсмут

  • Англия. Чемпионшип
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    «Ковентри»

    Турнирное положение: «Ковентри» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа находится на седьмом месте и борется за повышение в классе.

    Команда на один балл отстает от зоны плей-офф за попадание в Премьер-лигу (топ-6), а также на два очка опережает своего ближайшего преследователя в лице «Вест Бромвича».

    Ковентри Сити — Портсмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на своем поле потерпел поражение от «Бёрнли» (1:2).

    Ранее «Небесно-голубые» в 39-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах остались без очков, проиграв «Шеффилд Юнайтед» с результатом 1:3.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Томас-Асанте и Довин, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Ковентри» проиграл три раза при одной победе.

    Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, пусть даже на своем поле, тем не менее, состояние соперника все же позволяет им рассчитывать на три очка.

    Хаджи Райт — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 11-ю голами.

    «Портсмут»

    Турнирное положение: «Портсмут» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа занимает 17-е место и борется за выживание в дивизионе.

    Команда на четыре очка опережает зону вылета в Лигу 1 (22-24-я строчки), а также один балл отстает от «Куинз Парк Рейнджерс», который занимает 16-ю позицию.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле потерпел поражение от «Миллуолла» (1:2).

    Перед этим в 39-м туре национального первенства «Помпеи» набрали три очка, когда в домашних стенах оказались сильнее «Блэкберна» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Шонесси, Аткинсон, Мэттьюз, Лэнг, Лэйн, Фаррелл и Боуэт, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Портсмут» три раза проиграл при одной победе.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, особенно на чужом поле, хотя в то же время на руку им играют проблемы в игре соперника.

    Каллум Лэнг — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Ковентри» проиграл

    • в семи из восьми последних матчей «Ковентри» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Портсмута» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.00, победа «Портсмута» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Портсмута».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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