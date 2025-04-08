8 апреля в 41-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Норвич» и «Сандерленд». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Сандерленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выход в стыки. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Норвич» на 8 очков отстает от топ-6. А вот отличилась команда 62 забитыми мячами в 40 матчах Чемпионшипа.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» проиграли «Плимуту» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Вест Бромвичу» (1:0). При этом чуть ранее она была бита «Бристоль Сити» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Норвич» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Бенжамин Крисине, Льюис Доббин — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канарейки» нынче переживают непростой период. А вот пропустила команда 56 мячей в 40 поединках.

Матчи с «Сандерлендом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Норвич» победил 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Канарейки» намерены подтянуться к первой шестерке.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Чёрные коты» уже почти обеспечили себе стыки. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Сандерленд» отстает от 2 места на 8 зачетных баллов. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Чёрные коты» переиграли «Вест Бромвич» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Миллуоллу» (0:1). А вот поединок с «Ковентри» завершился неудачей (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сандерленд» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Даниэль Баллард, Деннис Сиркин — травмированы.

Состояние команды: «Чёрные коты» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 2 последних поединках.

При этом «Сандерленд» относительно неплох в плане реализации. «Чёрные коты» настреляли 57 мячей в 40 матчах чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче весьма сложная ситуация. Сразу несколько ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Чёрные коты» еще пытаются побороться за 2 место.

Статистика для ставок

«Чёрные коты» победили в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

«Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Чёрные коты» максимально мотивированы подняться в зону прямого выхода в АПЛ, так что явно будут активны в атаке.

«Сандерленд» весьма надежно обороняется, плюс победил в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40