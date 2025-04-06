6 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Ротор». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы сражаются за прямой выход в элиту. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

При этом «Торпедо» на 5 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 26 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Москвичи минимально одолели тульский «Арсенал».

До того команда подписала мировую с «Родиной» (0:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Нефтехимик».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Торпедо» забило 2 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи имеют весьма надежные тылы. Команда не пропускала в 4 своих последних матчах.

Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Торпедо» добыло 2 виктории при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Торпедовцы на 4 очка опережают «Сочи», так что не намерены терять очки на ровном месте.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы ходят в середняках первой лиги. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ротор» на 11 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Волгоградцы уступили «Родине» (0:1).

До того команда минимально уступила «СКА-Хабаровску». А вот поединок с «Соколом» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Волгоградцы весенний цикл проводят бледновато. Команда Дениса Бояринцева не забивает 2 матча кряду.

При этом «Ротор» слабовато действует в плане реализации. Волгоградцы настреляли 20 мячей в 26 матчах первенства.

Торпедовцев команда не может обыграть уже 6 с половиной лет. Да и в нынешней диспозиции волгоградцы будут рады и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Волгоградцы постараются преуспеть на контратаках.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Торпедо» не пропускает уже 4 матча кряду

«Ротор» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 6.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

Прогноз: Команда Кононова сражается за прямой выход в РПЛ, и явно начнет встречу максимально активно.

Волгоградцы имеют огромные сложности в плане реализации, да и торпедовцы явно способны прибавить.

Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53