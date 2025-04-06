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    «Торпедо» начнет без прелюдий!

    Торпедо — Ротор: Первая лига, 6 апреля 2025 года — прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Ротор»
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    Олег Кононов
    6 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Ротор». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 06 Апреля 2025 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 17:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы сражаются за прямой выход в элиту. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Торпедо» на 5 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 26 матчах первенства.

    Торпедо — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Москвичи минимально одолели тульский «Арсенал».

    До того команда подписала мировую с «Родиной» (0:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Нефтехимик».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Торпедо» забило 2 мяча, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи имеют весьма надежные тылы. Команда не пропускала в 4 своих последних матчах.

    Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Торпедо» добыло 2 виктории при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Торпедовцы на 4 очка опережают «Сочи», так что не намерены терять очки на ровном месте.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы ходят в середняках первой лиги. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ротор» на 11 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Волгоградцы уступили «Родине» (0:1).

    До того команда минимально уступила «СКА-Хабаровску». А вот поединок с «Соколом» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы весенний цикл проводят бледновато. Команда Дениса Бояринцева не забивает 2 матча кряду.

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    При этом «Ротор» слабовато действует в плане реализации. Волгоградцы настреляли 20 мячей в 26 матчах первенства.

    Торпедовцев команда не может обыграть уже 6 с половиной лет. Да и в нынешней диспозиции волгоградцы будут рады и ничьей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Волгоградцы постараются преуспеть на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Торпедо» не пропускает уже 4 матча кряду

    • «Ротор» уступил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 6.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.53 и 1.41.

    Прогноз: Команда Кононова сражается за прямой выход в РПЛ, и явно начнет встречу максимально активно.

    Волгоградцы имеют огромные сложности в плане реализации, да и торпедовцы явно способны прибавить.

    Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.53

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