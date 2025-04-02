Бенфика
Фаренсе
«Бенфика»
Турнирное положение: По итогам 26-ти поединков португальского первенства команда занимает вторую позицию с 62 очками.
Между тем, «Бенфика» на три очка отстает от лидирующего в Примейре лиссабонского «Спортинга», который провел на игру больше.
Бенфика — Фаренсе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национальной лиги «Орлы» на выезде разгромно обыграли «Жил Висенте» (3:0).
До того коллектив также набрал три очка в рамках чемпионата Португалии, когда в чужих стенах одержал победу над «Риу Аве» с результатом 3:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бенфика» выиграла три раза при одном поражении.
Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Примейры с 10-ю голами.
«Фаренсе»
Турнирное положение: «Фаренсе» по итогам 26-ти поединков национального чемпионата находится в самом подвале турнирной таблицы с 17 очками.
Команда пребывает на предпоследней, 17-й позиции в зоне вылета в низший дивизион и на пять очков отстает от спасительной 15-й строчки, а также 16-го места, что в зоне плей-офф за выживание.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Браге» (0:1).
Ранее в 25-м туре чемпионата страны коллектив уже набрал один балл, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Эшторилом» с результатом 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Примейру, «Фаренсе» шесть раз проиграл при двух ничьих, а в 12-ти последних матчах не выиграл.
Данная форма сулит гостям мизерные шансы даже на ничью, особенно если учесть уровень соперника, который на голову превосходит их в классе, а также фактор чужого поля.
Томане — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата страны с тремя голами.
Статистика для ставок
- в двух из трех последних матчей «Бенфики» забивали больше 3,5 голов
- в двух из трех последних матчей «Бенфики» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Фаренсе» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.13. Ничья — в 8.00, победа «Фаренсе» — в 21.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.
- 2.00Реал — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.05Арсенал — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.88Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Огромная разница в классе позволяет им рассчитывать на разгром гостей.
При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в двух из трех последних матчей «Бенфики».
Ставка: обе команды забьют за 2.50