ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА Хосе Медина против Атебы ГаутьеНовая звезда из Камеруна идет за поясом UFC. Гаутье достойный наследник Нганну Эмилиано МартинесЭмилиано Мартинес: провокатор, которого случайно признали лучшим вратарем мира
    Все новости спорта

    Догонит ли «Бенфика» «Спортинг»?

    Бенфика — Фаренсе. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примейра, 2 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Фаренсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вангелис Павлидис
    2 апреля в 27-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Бенфика» и «Фаренсе». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фаренсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 02 Апреля 2025 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:15 Фаренсе

    Фаренсе

  • Португалия. Примейра
    •

    «Бенфика»

    Турнирное положение: По итогам 26-ти поединков португальского первенства команда занимает вторую позицию с 62 очками.

    Между тем, «Бенфика» на три очка отстает от лидирующего в Примейре лиссабонского «Спортинга», который провел на игру больше.

    Бенфика — Фаренсе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национальной лиги «Орлы» на выезде разгромно обыграли «Жил Висенте» (3:0).

    До того коллектив также набрал три очка в рамках чемпионата Португалии, когда в чужих стенах одержал победу над «Риу Аве» с результатом 3:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бенфика» выиграла три раза при одном поражении.

    Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Примейры с 10-ю голами.

    «Фаренсе»

    Турнирное положение: «Фаренсе» по итогам 26-ти поединков национального чемпионата находится в самом подвале турнирной таблицы с 17 очками.

    Команда пребывает на предпоследней, 17-й позиции в зоне вылета в низший дивизион и на пять очков отстает от спасительной 15-й строчки, а также 16-го места, что в зоне плей-офф за выживание.

  • Трансферный дайджест. 25 — 31 марта
  • Мюллер в шаге от перехода в МЛС, Садулаева ждут во Франции, на двух игроков «Айнтрахта» облизываются топ-клубы
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Браге» (0:1).

    Ранее в 25-м туре чемпионата страны коллектив уже набрал один балл, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Эшторилом» с результатом 2:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Примейру, «Фаренсе» шесть раз проиграл при двух ничьих, а в 12-ти последних матчах не выиграл.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Данная форма сулит гостям мизерные шансы даже на ничью, особенно если учесть уровень соперника, который на голову превосходит их в классе, а также фактор чужого поля.

    Томане — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата страны с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в двух из трех последних матчей «Бенфики» забивали больше 3,5 голов

    • в двух из трех последних матчей «Бенфики» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Фаренсе» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.13. Ничья — в 8.00, победа «Фаренсе» — в 21.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Огромная разница в классе позволяет им рассчитывать на разгром гостей.

    При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в двух из трех последних матчей «Бенфики».

    Ставка: обе команды забьют за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Котов — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Вавринка — Скатов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Чирико — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ли — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Коньяспор — Искендерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арминия — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бенфика — Фаренсе: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 02.04.202522:15. Догонит ли «Бенфика» «Спортинг»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры