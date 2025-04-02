2 апреля в 27-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Бенфика» и «Фаренсе». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фаренсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: По итогам 26-ти поединков португальского первенства команда занимает вторую позицию с 62 очками.

Между тем, «Бенфика» на три очка отстает от лидирующего в Примейре лиссабонского «Спортинга», который провел на игру больше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национальной лиги «Орлы» на выезде разгромно обыграли «Жил Висенте» (3:0).

До того коллектив также набрал три очка в рамках чемпионата Португалии, когда в чужих стенах одержал победу над «Риу Аве» с результатом 3:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бенфика» выиграла три раза при одном поражении.

Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Примейры с 10-ю голами.

«Фаренсе»

Турнирное положение: «Фаренсе» по итогам 26-ти поединков национального чемпионата находится в самом подвале турнирной таблицы с 17 очками.

Команда пребывает на предпоследней, 17-й позиции в зоне вылета в низший дивизион и на пять очков отстает от спасительной 15-й строчки, а также 16-го места, что в зоне плей-офф за выживание.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Браге» (0:1).

Ранее в 25-м туре чемпионата страны коллектив уже набрал один балл, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Эшторилом» с результатом 2:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Примейру, «Фаренсе» шесть раз проиграл при двух ничьих, а в 12-ти последних матчах не выиграл.

Данная форма сулит гостям мизерные шансы даже на ничью, особенно если учесть уровень соперника, который на голову превосходит их в классе, а также фактор чужого поля.

Томане — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата страны с тремя голами.

Статистика для ставок

в двух из трех последних матчей «Бенфики» забивали больше 3,5 голов

в двух из трех последних матчей «Бенфики» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Фаренсе» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.13. Ничья — в 8.00, победа «Фаренсе» — в 21.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Огромная разница в классе позволяет им рассчитывать на разгром гостей.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в двух из трех последних матчей «Бенфики».

Ставка: обе команды забьют за 2.50