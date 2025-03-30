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    Удержится ли «Фрайбург» в зоне еврокубков?

    Фрайбург — Унион Берлин: ставка и прогноз с коэффициентом 1.95 на матч 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Унион» Берлин
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    «Фрайбург»
    В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Унион» Берлин. Встреча пройдет 30 марта и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Унион» Берлин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Марта 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Унион

    Унион

  • Берлин
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 42 очка и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на шестой позиции с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в два балла от седьмой строчки, которая уже не выводит в континентальные турниры.

    Фрайбург — Унион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле разошелся мировой с «Майнцем» (2:2).

    Перед этим коллектив в 25-м туре чемпионата Германии также набрал один балл, когда в домашних стенах сыграл вничью с «РБ Лейпциг» с результатом 0:0.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Рель, Кьере и Огбус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Фрайбург» сыграл вничью, а в семи последних поединках ни разу не проиграл.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, перспективы набрать три очка все же немалы.

    Рицу Доан и Винченцо Грифо — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с восемью голами.

    «Унион» Берлин

    Турнирное положение: «Унион» Берлин по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 27 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 13-й позиции с отрывом в семь баллов от зоны плей-офф за выживание в первой Бундеслиге (16-е место), а также — восемь очков от зоны вылета (17-18-я позиции).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура национального первенства коллектив на своем поле неожиданно отобрал очки у «Баварии» (1:1).

    Перед этим в 25-м туре чемпионата страны клуб набрал три очка, когда с результатом 2:1 в чужих стенах также неожиданно переиграл франкфуртский «Айнтрахт».

    Не сыграют: травмированы — Сков, Огбемудия и Кемляйн, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, «Унион» Берлин ни разу не проиграл при одной победе и одной ничьей.

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    Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, такая задача сложна, если учесть преимущество в классе соперника, а также фактор чужого поля.

    Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Фрайбург» сыграл вничью

    • в шести из семи последних матчей «Фрайбурга» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Унион» Берлина забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.40, победа «Унион» Берлина — в 4.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их восьми из 10-ти последних выездных поединков.

    При этом в четырех из семи последних матчей хозяева выиграли.

    Ставка: «Фрайбург» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Унион» Берлина.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    Фрайбург — Унион Берлин: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 30.03.202516:30. Удержится ли «Фрайбург» в зоне еврокубков?
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