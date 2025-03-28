28 марта в 3-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Хулбук». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Хулбук», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ЦСКА-Памир»

Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» новый сезон начал продуктивно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «ЦСКА-Памир» в 2 стартовых турах набрал 6 зачетных баллов. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Скромный «Панджшер» был обыгран уверенно (3:0).

До того команда нанесла поражение «Хосилоту» (2:1). Так что «армейцы» явно будут бороться за чемпионский титул.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Армейцы» явно способны прибавить во всех компонентах. Команда прекрасно обороняется, пропустив в текущем чемпионате всего 1 мяч.

И уж совсем очевидно, что «ЦСКА-Памир» намерен сохранить лидерство. Да и состав команды по именам выглядит довольно грозно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Армейцы» прекрасно смотрятся в атаке.

«Хулбук»

Турнирное положение: «Хулбук» стартовал весьма успешно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Хулбук» в двух матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда еще не пропустила ни разу.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она переиграла «Истаравшан» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (2:0). Так что в плане стабильности результатов у нее полнейший порядок.

При этом «Хулбук» только дебютирует в элите таджикского футбола. Команда отличилась прекрасно обороняется.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хулбук» постарается побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Хулбук» относительно неплохо атакует. Забила команда 3 мяча в двух стартовых турах чемпионата Таджикистана.

Команда явно намерена выгодно проявить себя на фоне лидера. Да и шансы у ворот «армейцев» у нее точно будут.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хулбук» постарается не дать себя в обиду.

Статистика для ставок

«ЦСКА-Памир» победил в 2 последних поединках

«Хулбук» еще не пропускал в нынешнем чемпионате

«Хулбук» победил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «Армейцы» выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активны в атаке.

Номинальные хозяева шикарно атакуют, к тому же весьма удачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20