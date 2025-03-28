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    ЦСКА-Памир — Хулбук: прогноз и ставка на чемпионат Таджикистана 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «ЦСКА-Памир» — «Хулбук»
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    28 марта в 3-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Хулбук». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Хулбук», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 28 Марта 2025 года

    ЦСКА-Памир

  • Душанбе
    •  ЦСКА-Памир 14:00 Hulbuk

    Hulbuk

  • Таджикистан. Высшая лига
    •

    «ЦСКА-Памир»

    Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» новый сезон начал продуктивно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «ЦСКА-Памир» в 2 стартовых турах набрал 6 зачетных баллов. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Скромный «Панджшер» был обыгран уверенно (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Хосилоту» (2:1). Так что «армейцы» явно будут бороться за чемпионский титул.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Армейцы» явно способны прибавить во всех компонентах. Команда прекрасно обороняется, пропустив в текущем чемпионате всего 1 мяч.

    И уж совсем очевидно, что «ЦСКА-Памир» намерен сохранить лидерство. Да и состав команды по именам выглядит довольно грозно.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Армейцы» прекрасно смотрятся в атаке.

    «Хулбук»

    Турнирное положение: «Хулбук» стартовал весьма успешно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хулбук» в двух матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда еще не пропустила ни разу.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она переиграла «Истаравшан» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (2:0). Так что в плане стабильности результатов у нее полнейший порядок.

    При этом «Хулбук» только дебютирует в элите таджикского футбола. Команда отличилась прекрасно обороняется.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хулбук» постарается побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Хулбук» относительно неплохо атакует. Забила команда 3 мяча в двух стартовых турах чемпионата Таджикистана.

    Команда явно намерена выгодно проявить себя на фоне лидера. Да и шансы у ворот «армейцев» у нее точно будут.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хулбук» постарается не дать себя в обиду.

    Статистика для ставок

    • «ЦСКА-Памир» победил в 2 последних поединках

    • «Хулбук» еще не пропускал в нынешнем чемпионате

    • «Хулбук» победил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: «Армейцы» выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активны в атаке.

    Номинальные хозяева шикарно атакуют, к тому же весьма удачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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