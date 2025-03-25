25 марта в 8-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют КНДР и ОАЭ. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч КНДР — ОАЭ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

КНДР

Турнирное положение: Северокорейцы нынешнюю квалификацию проваливают. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом КНДР в 7 турах квалификации набрала лишь 2 очка. Причем команда забила 6 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Северокорейцы уступили Катару (1:5).

При этом чуть ранее северокорейцы не дали себя обыграть Иордании (1:1). А вот поединок с Казахстаном завершился победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах КНДР добыла 2 виктории. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Северокорейцы уже растеряли шансы на попадание в первую четверку. При этом команда в среднем пропускает 2 мяча за матч.

Матчи с ОАЭ для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков КНДР победила 3 раза при 2 паритетах.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Да и в созидательном плане у команды имеются сложности.

ОАЭ

Турнирное положение: ОАЭ неплохо проводит нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем ОАЭ в 7 поединках разжилась 10 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 12 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ОАЭ уступила иранцам (0:2).

До того команда не смогла переиграть Оман (1:1). А вот встреча с Кувейтом завершилась досадным поражением (1:2).

Вообще же, ОАЭ в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе ОАЭ выглядит бледновато. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом ОАЭ имеет достаточно надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 6 мячей в 7 матчах квалификации.

Команда на 7 очков оторвалась от 5 позиции. А вот в созидательном плане она смотрится довольно выгодно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. ОАЭ еще бьется за прямой выход на Мундиаль.

Статистика для ставок

Северокорейцы в среднем пропускают 2 гола за матч

ОАЭ не побеждает 4 матча кряду

ОАЭ уже почти 18 лет не обыгрывает северокорейцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

Северокорейцы частенько пропускают, да и вообще, выглядят куда слабее оппонента.

Ставка: Победа ОАЭ в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15