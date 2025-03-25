КНДР
Турнирное положение: Северокорейцы нынешнюю квалификацию проваливают. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом КНДР в 7 турах квалификации набрала лишь 2 очка. Причем команда забила 6 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Северокорейцы уступили Катару (1:5).
При этом чуть ранее северокорейцы не дали себя обыграть Иордании (1:1). А вот поединок с Казахстаном завершился победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах КНДР добыла 2 виктории. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Северокорейцы уже растеряли шансы на попадание в первую четверку. При этом команда в среднем пропускает 2 мяча за матч.
Матчи с ОАЭ для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков КНДР победила 3 раза при 2 паритетах.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Да и в созидательном плане у команды имеются сложности.
ОАЭ
Турнирное положение: ОАЭ неплохо проводит нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем ОАЭ в 7 поединках разжилась 10 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 12 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. ОАЭ уступила иранцам (0:2).
До того команда не смогла переиграть Оман (1:1). А вот встреча с Кувейтом завершилась досадным поражением (1:2).
Вообще же, ОАЭ в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе ОАЭ выглядит бледновато. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
При этом ОАЭ имеет достаточно надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 6 мячей в 7 матчах квалификации.
Команда на 7 очков оторвалась от 5 позиции. А вот в созидательном плане она смотрится довольно выгодно.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. ОАЭ еще бьется за прямой выход на Мундиаль.
Статистика для ставок
- Северокорейцы в среднем пропускают 2 гола за матч
- ОАЭ не побеждает 4 матча кряду
- ОАЭ уже почти 18 лет не обыгрывает северокорейцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
- 2.08Англия — Латвия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.35Польша — Мальта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Литва — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.
Северокорейцы частенько пропускают, да и вообще, выглядят куда слабее оппонента.
Ставка: Победа ОАЭ в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15