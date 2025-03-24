24 марта в финале плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Новая Каледония и Новая Зеландия. Начало игры — в 09:10 мск. Ставка и прогноз на матч Новая Каледония — Новая Зеландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Новая Каледония

Турнирное положение: Новая Каледония нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. Команда умудрилась угодить в финал.

При этом Новая Каледония в 3 матчах группового этапа набрала 7 очков. Да и забила команда 7 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Новая Каледония переиграла Таити (3:0).

При этом чуть ранее Новая Каледония расписала мировую с Фиджи (1:1). А вот поединок с Соломоновыми островами завершился трудной победой (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Новая Каледония разжилась 3 викториями. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Новая Каледония не проигрывает уже полтора года. При этом команда имеет достаточно надежные тылы.

Матчи с новозеландцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 очных поединков Новая Каледония уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новозеландцы продуктивно проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Новая Зеландия в 3 матчах группового этапа разжилась 9 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 19 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. Новая Зеландия разгромила Фиджи (7:0).

До того команда учинила разгром Самоа (8:0). Да и скромная сборная Вануату была разбита в пух и в прах (8:1).

Вообще же, Новая Зеландия в 5 своих последних матчах добыла 5 побед. Забила в них команда 30 (!) мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе новозеландцы выглядят весьма выгодно. Да и забивает команда в среднем чаще 5 раз за матч.

При этом новозеландцы имеют весьма надежные тылы. В свои ворота команда пропустила всего 1 раз в 3 матчах группового этапа.

Имея весьма крепкий по именам состав, Новая Зеландия не должна иметь проблем со скромным оппонентом. Да и Крис Вуд настрелял уже 9 мячей в текущей квалификации.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Новозеландцы обязаны сметать столь скромного соперника.

Статистика для ставок

Новозеландцы забивают в среднем более 5 мячей за матч

Новая Каледония в среднем пропускает примерно гол за матч

Новозеландцы уже больше 12 лет не проигрывают Новой Каледонии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Новая Зеландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 23.00, а победа оппонента — в скромные 65.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.07 и 5.85.

Прогноз: Номинальные гости сильны в плане реализации, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Новая Каледонии банально не хватит класса, да и Новая Зеландия явно намерена проявить свои лучшие качества.

Ставка: Фора Новой Зеландии -4.5 за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.54