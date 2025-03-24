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    Новозеландцы уничтожат Новую Каледонию

    Новая Каледония — Новая Зеландия: Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 24 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Новой Зеландии
    Прогноз и ставки на Новая Каледония — Новая Зеландия
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    Крис Вуд
    24 марта в финале плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Новая Каледония и Новая Зеландия. Начало игры — в 09:10 мск. Ставка и прогноз на матч Новая Каледония — Новая Зеландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Новая Каледония

    Турнирное положение: Новая Каледония нынешнюю квалификацию проводит продуктивно. Команда умудрилась угодить в финал.

    При этом Новая Каледония в 3 матчах группового этапа набрала 7 очков. Да и забила команда 7 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Новая Каледония переиграла Таити (3:0).

    При этом чуть ранее Новая Каледония расписала мировую с Фиджи (1:1). А вот поединок с Соломоновыми островами завершился трудной победой (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Новая Каледония разжилась 3 викториями. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Новая Каледония не проигрывает уже полтора года. При этом команда имеет достаточно надежные тылы.

    Матчи с новозеландцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 очных поединков Новая Каледония уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Новая Зеландия

    Турнирное положение: Новозеландцы продуктивно проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Новая Зеландия в 3 матчах группового этапа разжилась 9 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 19 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. Новая Зеландия разгромила Фиджи (7:0).

    До того команда учинила разгром Самоа (8:0). Да и скромная сборная Вануату была разбита в пух и в прах (8:1).

    Вообще же, Новая Зеландия в 5 своих последних матчах добыла 5 побед. Забила в них команда 30 (!) мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе новозеландцы выглядят весьма выгодно. Да и забивает команда в среднем чаще 5 раз за матч.

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    При этом новозеландцы имеют весьма надежные тылы. В свои ворота команда пропустила всего 1 раз в 3 матчах группового этапа.

    Имея весьма крепкий по именам состав, Новая Зеландия не должна иметь проблем со скромным оппонентом. Да и Крис Вуд настрелял уже 9 мячей в текущей квалификации.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Новозеландцы обязаны сметать столь скромного соперника.

    Статистика для ставок

    • Новозеландцы забивают в среднем более 5 мячей за матч

    • Новая Каледония в среднем пропускает примерно гол за матч

    • Новозеландцы уже больше 12 лет не проигрывают Новой Каледонии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Новая Зеландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 23.00, а победа оппонента — в скромные 65.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.07 и 5.85.

    Прогноз: Номинальные гости сильны в плане реализации, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    Новая Каледонии банально не хватит класса, да и Новая Зеландия явно намерена проявить свои лучшие качества.

    Ставка: Фора Новой Зеландии -4.5 за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 2.54

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    Новая Каледония — Новая Зеландия: прогноз и ставка за 2.46, статистика, коэффициенты матча 24.03.202509:10. Новозеландцы уничтожат Новую Каледонию
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