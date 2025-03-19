19 марта в 5-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют ЦАР и Мадагаскар. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦАР — Мадагаскар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦАР

Турнирное положение: Сборная ЦАР все еще мечтает попасть на чемпионат мира. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом ЦАР в 4 турах отбора набрала всего 4 зачетных пункта. Причем команда пропустила в свои ворота 9 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. ЦАР переиграла камерунцев (2:1).

При этом чуть ранее команда уступила тому же Камеруну (0:1). Да и поединок с Габоном также завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦАР добыла 1 викторию. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: ЦАР вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 7 голами в 4 матчах квалификации.

Матчи с Мадагаскаром для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков ЦАР победила 3 раза при 2 паритетах.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оборона соперника не выглядит непроходимой.

Мадагаскар

Турнирное положение: Малагасийцы вполне продуктивно проводят квалификацию на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем Мадагаскар в 4 стартовых турах набрал 7 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Мадагаскар с минимальным счетом уступил Эсватини.

До того команда нанесла поражение той же сборной Эсватини (2:0). А вот встреча с Коморскими островами завершилась минимальной коллизией.

Вообще же, Мадагаскар в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе малагасийцы выглядят достаточно монолитно. При этом команда лишь на два очка отстает от дуэта лидеров группы.

Безусловно, Мадагаскар явно намерен добыть путевку на чемпионат мира. Да и главные конкуренты Коморские острова и Гана не выглядят столь мощно.

Имея скромный по именам состав, Мадагаскар постарается подтянуться к лидерам. Да и соперник имеет огромные сложности в плане надежности тылов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и поднатореть в плане реализации команда способна.

Статистика для ставок

Малагасийцы забивают в среднем чуть чаще гола за матч

ЦАР в среднем пропускает 2 гола за матч

Мадагаскар уступил сборной ЦАР в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мадагаскар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

Прогноз: Малагасийцы выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и Мадагаскар мотивирован побороться за попадание в дуэт лидеров группы.

Ставка: Победа Мадагаскара за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.20