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    «Витория» — «Бетис»: Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 марта 2025 года

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    «Бетис» — «Лас-Пальмас»
    Португальская «Витория» сыграет против испанского «Бетиса» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 23:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» вышла в 1/8 финала Лиги конференций, минуя стадию стыковых матчей. В основном этапе еврокубка португальцы заняли 2 место, набрав 14 очков: 4 победы, 2 ничьи и 0 поражений.

    Последние матчи: Первая дуэль противостояния с «Бетисом» завершилась вничью (2:2). Португальцы дважды отыгрывались в игре, за «Виторию» мячи забили Жоау Мендеш и Нельсон Оливейра.

    Витория Гимарайнш — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: ангольский защитник Бруно Марио и бразильский полузащитник Густаво Силва, получившие мышечную травму.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Витория» не проигрывает на протяжении семи матчей. В чемпионате Португалии участник Лиги конференций одержал три победы и четырежды сыграла вничью.

    «Бетис»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Бетис» одолел бельгийский «Гент», выиграв с крупным счетом на выезде (3:0) и проиграв с минимальным результатом дома (0:1).

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    • Последние матчи: В первом матче противостояния «Бетис» дважды выходил вперёд и дважды упустили своё преимущество. В составе испанского клуба на 48-й минуте гол забил Седрик Бакамбу, а на 75-й минуте отличился Иско.

    Не сыграют: аргентинский полузащитник Джовани Ло Селсо, испанский форвард Анхель Ортис, испанский полузащитник Марк Рока Хунке и португальский полузащитник Уильям Карвалью.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал три победы и одну встречу сыграл вничью.

    Статистика для ставок

    • В Ла Лиге «Бетис» переиграл «Реал» (2:1)

    • «Витория» заняла второе место в основном этапе Лиги конференций

    • «Витория» не проигрывает на протяжении 7 матчей: 3 победы и 4 ничьи

    • «Бетис» — «Витория» (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.15, а победа «Витории» — в 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Оба клуба играют результативно и редко проигрывают, можно ожидать яркой и зрелищной игры со стороны соперников. В том, что «Бетис» и «Витория» обменяются голами, нет сомнений.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча. В среднем за игру команды забивают 2-3 мяча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08.

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    «Витория» — «Бетис»: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 13.03.202523:00. «Бетис» вырвет путёвку в четвертьфинал ЛК?
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