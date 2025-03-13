Португальская «Витория» сыграет против испанского «Бетиса» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» вышла в 1/8 финала Лиги конференций, минуя стадию стыковых матчей. В основном этапе еврокубка португальцы заняли 2 место, набрав 14 очков: 4 победы, 2 ничьи и 0 поражений.

Последние матчи: Первая дуэль противостояния с «Бетисом» завершилась вничью (2:2). Португальцы дважды отыгрывались в игре, за «Виторию» мячи забили Жоау Мендеш и Нельсон Оливейра.

Не сыграют: ангольский защитник Бруно Марио и бразильский полузащитник Густаво Силва, получившие мышечную травму.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Витория» не проигрывает на протяжении семи матчей. В чемпионате Португалии участник Лиги конференций одержал три победы и четырежды сыграла вничью.

«Бетис»

Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Бетис» одолел бельгийский «Гент», выиграв с крупным счетом на выезде (3:0) и проиграв с минимальным результатом дома (0:1).

Последние матчи: В первом матче противостояния «Бетис» дважды выходил вперёд и дважды упустили своё преимущество. В составе испанского клуба на 48-й минуте гол забил Седрик Бакамбу, а на 75-й минуте отличился Иско.

Не сыграют: аргентинский полузащитник Джовани Ло Селсо, испанский форвард Анхель Ортис, испанский полузащитник Марк Рока Хунке и португальский полузащитник Уильям Карвалью.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал три победы и одну встречу сыграл вничью.

Статистика для ставок

В Ла Лиге «Бетис» переиграл «Реал» (2:1)

«Витория» заняла второе место в основном этапе Лиги конференций

«Витория» не проигрывает на протяжении 7 матчей: 3 победы и 4 ничьи

«Бетис» — «Витория» (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.15, а победа «Витории» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Оба клуба играют результативно и редко проигрывают, можно ожидать яркой и зрелищной игры со стороны соперников. В том, что «Бетис» и «Витория» обменяются голами, нет сомнений.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча. В среднем за игру команды забивают 2-3 мяча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.08.