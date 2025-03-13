«Лугано» сыграет против «Целе» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Целе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лугано»

Турнирная таблица: «Лугано» финишировал в основном этапе Лиги конференций на 6 месте, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Последние матчи: В первом матче 1/8 финала против «Целе» футболисты «Лугано»уступили с минимальным счётом (0:1).

Не сыграют: Из-за перебора желтых карточек ответную игру против «Целе» пропустит Маттиа Боттани. Из-за красной карточки матч пропустит Антониос Пападопулос. Кроме того из-за травмы подколенного сухожилия в лазарете оказался аргентинский нападающий Игнасио Алиседа.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Лугано» проиграл в пятом матче подряд, включая игры против команд «Сьон» (1:2), «Цюрих» (0:3), «Биль» (0:2) и «Янг Бойз» (0:1).

«Целе»

Путь в плей-офф Лиги конференций: «Целе» в 1/16 финала еврокубка переиграл кипрский АПОЭЛ (2:2 — ничья, 2:0 — победа в гостях).

Последние матчи: Словенский клуб продолжает побеждать в еврокубках. Минимальную победу над «Лугано» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Целе» принёс точный удар в исполнении полузащитника Тамара Светлина.

Не сыграют: С травой колена из строя команды выбыл Нейц Айхмайер. На ответную игру не выйдет Клемен Неманич из-за перебора желтых карточек.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и проиграл один матч.

Статистика для ставок

«Лугано» проиграл в пятом матче подряд

«Целе» в шаге от выхода в четвертьфинал Лиги конференций

«Целе» переиграл «Лугано» в первом матче 1/8 Лиги конференций (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.15, а победа «Целе» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.18.

Прогноз: «Целе» может воспользоваться кадровыми проблемами швейцарского клуба. К тому же у словенцев есть преимущество над швейцарцами в один мяч. Ожидаем, что гости смогут удержать свой гандикап над «Лугано».

Ставка: «Целе» не проиграет с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники снов сыграют по низам, как это было в первой игре противостояния.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.18.