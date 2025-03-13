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    Сохранит ли «Целе» преимущество в один мяч?

    «Лугано» — «Целе»: Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 марта 2025 года

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    «Целе» — «Ягеллония». Лига конференций
    «Лугано» сыграет против «Целе» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Целе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Лугано

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Лугано 20:45 Целе

    Целе

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Лугано»

    Турнирная таблица: «Лугано» финишировал в основном этапе Лиги конференций на 6 месте, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

    Последние матчи: В первом матче 1/8 финала против «Целе» футболисты «Лугано»уступили с минимальным счётом (0:1).

    Лугано — Целе: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Из-за перебора желтых карточек ответную игру против «Целе» пропустит Маттиа Боттани. Из-за красной карточки матч пропустит Антониос Пападопулос. Кроме того из-за травмы подколенного сухожилия в лазарете оказался аргентинский нападающий Игнасио Алиседа.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Лугано» проиграл в пятом матче подряд, включая игры против команд «Сьон» (1:2), «Цюрих» (0:3), «Биль» (0:2) и «Янг Бойз» (0:1).

    «Целе»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: «Целе» в 1/16 финала еврокубка переиграл кипрский АПОЭЛ (2:2 — ничья, 2:0 — победа в гостях).

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    • Последние матчи: Словенский клуб продолжает побеждать в еврокубках. Минимальную победу над «Лугано» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Целе» принёс точный удар в исполнении полузащитника Тамара Светлина.

    Не сыграют: С травой колена из строя команды выбыл Нейц Айхмайер. На ответную игру не выйдет Клемен Неманич из-за перебора желтых карточек.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и проиграл один матч.

    Статистика для ставок

    • «Лугано» проиграл в пятом матче подряд

    • «Целе» в шаге от выхода в четвертьфинал Лиги конференций

    • «Целе» переиграл «Лугано» в первом матче 1/8 Лиги конференций (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.15, а победа «Целе» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.18.

    Прогноз: «Целе» может воспользоваться кадровыми проблемами швейцарского клуба. К тому же у словенцев есть преимущество над швейцарцами в один мяч. Ожидаем, что гости смогут удержать свой гандикап над «Лугано».

    Ставка: «Целе» не проиграет с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники снов сыграют по низам, как это было в первой игре противостояния.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Лугано» — «Целе»: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 13.03.202520:45. Сохранит ли «Целе» преимущество в один мяч?
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