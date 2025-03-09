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    Выпадет ли «Бетис» из зоны еврокубков?

    «Бетис» — «Лас-Пальмас»: Хозяева с отрывом в два очка удерживаются в топ-6, но останутся ли они там? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.00

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Лас-Пальмас»
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    Джовани Ло Чельсо
    9 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Лас-Пальмас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Марта 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 20:30 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» после 26-ти туров испанского первенства набрал 38 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда находится на шестой позиции в турнирной таблице, что в зоне еврокубков, опережая на два очка седьмое место, что вне данной зоны.

    Бетис — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в рамках 1/8 финала Лиги конференций, «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш» (2:2).

    Перед этим андалузский клуб в 26-м туре национального чемпионата снова-таки в домашних стенах набрал максимум очков, когда одержал победу над «Реалом» с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Марк Рока и Ло Чельсо, дисквалифицирован — Авила.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» четыре раза выиграл при одной ничьей и одном поражении.

    Это говорит о неплохой форме хозяев и сулит им соответствующие шансы на три очка, особенно если учесть перевес в классе над соперником и фактор своего поля.

    Джовани Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с семью голами.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 26-ти туров испанского первенства набрал 24 балла и рискует понизиться в классе.

    Команда находится на безопасной 17-й позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета (18-20-е места) лишь по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура испанского первенства «Лас-Пальмас» на чужом поле сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1).

    Перед этим в 26-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Вальядолидом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Мика Мармоль, Пельмар и Кириан Родригес, дисквалифицированы — Маккенна и Альберто Молейро.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лас-Пальмас» проиграл семь раз и ни разу не выиграл.

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно против более классного соперника, да еще и на чужом поле.

    Сандро Рамирес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Бетиса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Бетис» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.60, победа «Лас-Пальмаса» — в 7.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева не проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    При этом в шести из девяти последних матчей гости не проиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Бетис» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    «Бетис» — «Лас-Пальмас»: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 09.03.202520:30. Выпадет ли «Бетис» из зоны еврокубков?
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