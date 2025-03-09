9 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Лас-Пальмас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после 26-ти туров испанского первенства набрал 38 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда находится на шестой позиции в турнирной таблице, что в зоне еврокубков, опережая на два очка седьмое место, что вне данной зоны.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в рамках 1/8 финала Лиги конференций, «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш» (2:2).

Перед этим андалузский клуб в 26-м туре национального чемпионата снова-таки в домашних стенах набрал максимум очков, когда одержал победу над «Реалом» с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Марк Рока и Ло Чельсо, дисквалифицирован — Авила.

Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» четыре раза выиграл при одной ничьей и одном поражении.

Это говорит о неплохой форме хозяев и сулит им соответствующие шансы на три очка, особенно если учесть перевес в классе над соперником и фактор своего поля.

Джовани Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с семью голами.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 26-ти туров испанского первенства набрал 24 балла и рискует понизиться в классе.

Команда находится на безопасной 17-й позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета (18-20-е места) лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура испанского первенства «Лас-Пальмас» на чужом поле сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1).

Перед этим в 26-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах набрал только один балл, сыграв вничью с «Вальядолидом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Мика Мармоль, Пельмар и Кириан Родригес, дисквалифицированы — Маккенна и Альберто Молейро.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лас-Пальмас» проиграл семь раз и ни разу не выиграл.

Это свидетельствует о плохой форме гостей и соответствующих шансах даже на один балл, особенно против более классного соперника, да еще и на чужом поле.

Сандро Рамирес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Бетиса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Бетис» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Лас-Пальмаса» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.60, победа «Лас-Пальмаса» — в 7.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева не проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

При этом в шести из девяти последних матчей гости не проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Бетис» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25