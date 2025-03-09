9 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Сент-Этьен», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» бьются за сохранение прописки в элите. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

При этом «Гавр» на 2 зачетных балла отстает от спасительного 15 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 50 мячей в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Небесные» перестреляли «Ланс» (4:3).

До того команда потерпела чувствительное поражение от «Тулузы» (1:4). При этом чуть ранее она была бита «Ниццей» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Гавр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Далер Кузяев, Аруна Санганте — травмированы. Джуниор Мванга — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Небесные» слабовато атакуют. Команда настреляла 23 мячей в 24 поединках Лиги 1.

Матчи с «Сент-Этьеном» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Гавр» победил 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент слишком часто пропускает.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Сент-Этьен» на 3 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Зелёные» уступили «Ницце» (1:3).

До того команда подписала мировую с «Анже» (3:3). А вот поединок с «Марселем» завершился зычной коллизией (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 17 пропущенных.

Не сыграют: Дилан Батубинсика — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Зелёные» проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает чаще 2 голов за матч.

При этом «Сент-Этьен» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Зелёные» настреляли 24 мяча в 24 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только «Гавр» «зелёные» не могут обыграть уже почти 16 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Зелёные» постараются преуспеть в контратаках.

Статистика для ставок

«Сент-Этьен» не побеждает уже 2 месяца

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Гавр» уже почти 16 лет не проигрывает «зелёным»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: «Небесные» нынче выглядят монолитнее соперника, имеющего проблемы в плане надежности тылов.

Обе команды сражаются за выживание, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Гавра» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20