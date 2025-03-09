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    «Зелёных» ждет очередная коллизия?!

    «Гавр» — «Сент-Этьен». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 9 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Сент-Этьен»
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    Зурико Давиташвили
    9 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Сент-Этьен», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Марта 2025 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 19:15 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» бьются за сохранение прописки в элите. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Гавр» на 2 зачетных балла отстает от спасительного 15 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 50 мячей в 24 матчах.

    Гавр — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Небесные» перестреляли «Ланс» (4:3).

    До того команда потерпела чувствительное поражение от «Тулузы» (1:4). При этом чуть ранее она была бита «Ниццей» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Гавр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Далер Кузяев, Аруна Санганте — травмированы. Джуниор Мванга — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Небесные» слабовато атакуют. Команда настреляла 23 мячей в 24 поединках Лиги 1.

    Матчи с «Сент-Этьеном» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Гавр» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент слишком часто пропускает.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сент-Этьен» на 3 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 56 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Зелёные» уступили «Ницце» (1:3).

    До того команда подписала мировую с «Анже» (3:3). А вот поединок с «Марселем» завершился зычной коллизией (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 17 пропущенных.

    Не сыграют: Дилан Батубинсика — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Зелёные» проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает чаще 2 голов за матч.

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    При этом «Сент-Этьен» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Зелёные» настреляли 24 мяча в 24 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только «Гавр» «зелёные» не могут обыграть уже почти 16 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Зелёные» постараются преуспеть в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Этьен» не побеждает уже 2 месяца

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • «Гавр» уже почти 16 лет не проигрывает «зелёным»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

    Прогноз: «Небесные» нынче выглядят монолитнее соперника, имеющего проблемы в плане надежности тылов.

    Обе команды сражаются за выживание, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Гавра» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    «Гавр» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 09.03.202519:15. «Зелёных» ждет очередная коллизия?!
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