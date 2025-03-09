9 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы пытаются бороться за Скудетто. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Ювентус» лишь на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 27 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Туринцы уверенно переиграли «Верону» (2:0).

До того команда сенсационно вылетела из Кубка Италии, в серии пенальти уступив «Эмполи». При этом чуть ранее она сумела переиграть «Кальяри» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ювентус» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Дуглас Луис, Николо Савона, Ренато Вейга — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Туринцы не столь результативно атакуют. Команда настреляла 45 мячей в 27 поединках чемпионата.

Матчи с «Аталантой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Причем туринцы уже более трех лет не проигрывают землякам Труффальдино.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» на 3 зачетных балла отстает от лидера Серии A. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Бергамаски не сумели одолеть «Венецию» (0:0).

До того команда учинила разгром скромному «Эмполи» (5:0). А вот поединок с «Брюгге» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аталанта» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Одион Коссуну — травмирован.

Состояние команды: Бергамаски нынче не блещут стабильностью результатов. Плюс команда в среднем пропускает гол за матч.

При этом «Аталанта» весьма преуспевает в плане реализации. Бергамаски настреляли 59 мячей в 27 поединках Серии A.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и Матео Ретеги наколотил уже 21 мяч в нынешнем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Бергамаски постараются воспользоваться кадровыми проблемами «Старой Сеньоры».

Статистика для ставок

«Ювентус» не проигрывал в 3 своих последних матчах

«Аталанта» больше 3 лет не может обыграть туринцев

«Ювентус» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.86.

Прогноз: Обе команды сражаются за Скудетто, так что ждем от них обоюдоострых атак.

Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидеру, да и бергамаски прекрасно выглядят в атаке.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.50