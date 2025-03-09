Ювентус
Аталанта
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы пытаются бороться за Скудетто. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице Серии A.
При этом «Ювентус» лишь на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 27 матчах.
Ювентус — Аталанта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Туринцы уверенно переиграли «Верону» (2:0).
До того команда сенсационно вылетела из Кубка Италии, в серии пенальти уступив «Эмполи». При этом чуть ранее она сумела переиграть «Кальяри» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ювентус» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Дуглас Луис, Николо Савона, Ренато Вейга — травмированы.
Состояние команды: Туринцы не столь результативно атакуют. Команда настреляла 45 мячей в 27 поединках чемпионата.
Матчи с «Аталантой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 1 раз при 4 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Причем туринцы уже более трех лет не проигрывают землякам Труффальдино.
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Аталанта» на 3 зачетных балла отстает от лидера Серии A. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Бергамаски не сумели одолеть «Венецию» (0:0).
До того команда учинила разгром скромному «Эмполи» (5:0). А вот поединок с «Брюгге» завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аталанта» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Одион Коссуну — травмирован.
Состояние команды: Бергамаски нынче не блещут стабильностью результатов. Плюс команда в среднем пропускает гол за матч.
При этом «Аталанта» весьма преуспевает в плане реализации. Бергамаски настреляли 59 мячей в 27 поединках Серии A.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и Матео Ретеги наколотил уже 21 мяч в нынешнем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Бергамаски постараются воспользоваться кадровыми проблемами «Старой Сеньоры».
Статистика для ставок
- «Ювентус» не проигрывал в 3 своих последних матчах
- «Аталанта» больше 3 лет не может обыграть туринцев
- «Ювентус» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.86.
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Прогноз: Обе команды сражаются за Скудетто, так что ждем от них обоюдоострых атак.
Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидеру, да и бергамаски прекрасно выглядят в атаке.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.50