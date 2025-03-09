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    «Ювентус» — «Аталанта»: Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия A, 9 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Аталанта»
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    Матео Ретеги
    9 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Марта 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Туринцы пытаются бороться за Скудетто. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице Серии A.

    При этом «Ювентус» лишь на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 27 матчах.

    Ювентус — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Туринцы уверенно переиграли «Верону» (2:0).

    До того команда сенсационно вылетела из Кубка Италии, в серии пенальти уступив «Эмполи». При этом чуть ранее она сумела переиграть «Кальяри» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ювентус» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Дуглас Луис, Николо Савона, Ренато Вейга — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Туринцы не столь результативно атакуют. Команда настреляла 45 мячей в 27 поединках чемпионата.

    Матчи с «Аталантой» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Причем туринцы уже более трех лет не проигрывают землякам Труффальдино.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аталанта» на 3 зачетных балла отстает от лидера Серии A. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Бергамаски не сумели одолеть «Венецию» (0:0).

    До того команда учинила разгром скромному «Эмполи» (5:0). А вот поединок с «Брюгге» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аталанта» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Одион Коссуну — травмирован.

    Состояние команды: Бергамаски нынче не блещут стабильностью результатов. Плюс команда в среднем пропускает гол за матч.

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    При этом «Аталанта» весьма преуспевает в плане реализации. Бергамаски настреляли 59 мячей в 27 поединках Серии A.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и Матео Ретеги наколотил уже 21 мяч в нынешнем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Бергамаски постараются воспользоваться кадровыми проблемами «Старой Сеньоры».

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • «Аталанта» больше 3 лет не может обыграть туринцев

    • «Ювентус» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.86.

    Прогноз: Обе команды сражаются за Скудетто, так что ждем от них обоюдоострых атак.

    Номинальные хозяева явно намерены подтянуться к лидеру, да и бергамаски прекрасно выглядят в атаке.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.50

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    «Ювентус» — «Аталанта»: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 09.03.202522:45. С голами проблем не будет!
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