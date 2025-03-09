«Челси» на своем поле примет «Лестер» в 28-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 9 марта и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Лестер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: Лондонская команда с 46 очками разместилась на пятой строке, но четвертому «Ман Сити» уступает всего лишь один балл.

«Челси» выиграл 13 матчей из 27 проведенных, семь встреч свел миром и семь раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 52:36.

Последние матчи: «Аристократы» вышли победителями из своих двух предыдущих игр, поочередно одолев в Дании «Копенгаген» 2:1 в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций и дома 4:0 «Саутгемптон» в АПЛ. А вот перед этим они потерпели три гостевых фиаско подряд, дважды уступив «Брайтону» в различных турнирах 1:2 и 0:3 и «Астон Вилле» 1:2 в чемпионате страны.

Не сыграют: Ромео Лавиа, Уэсли Фофана и Омари Келлиман травмированы, а Михаил Мудрик дисквалифицирован.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Челси» не особо хорошо провел свои восемь последних игр, добыв в них три домашние виктории, расписав две мировые и потерпев три гостевых фиаско. И в шести из восьми этих матчах неизменно происходил обмен забитыми мячами.

До этой же серии «синие» уступили в двух из трех матчах, проиграв посредственным командам, и раз сыграли вничью. Всего же с учетом всех турниров лондонцы отпраздновали только четыре выигрыша за 13 последних игр при трех мировых исходах и шести фиаско.

«Лестер»

Турнирное положение: Похоже, что «Лестер» вернется в Чемпионшип. Сейчас он с 17 очками идет предпоследним, уступая пять пунктов безопасной строке.

У команды всего лишь четыре виктории, пять мировых исходов и аж 18 проигрышей, разница забитых и пропущенных составляет 25:61.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Лисы» проиграли пять своих предыдущих встреч с учетом всех турниров. В чемпионате за это время они отыграли четыре игры и не смогли забить в них ни одного гола. В прошлом туре состоялась неудача в гостевой встрече с «Вест Хэмом» — 0:2.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

Состояние команды: К данному поединку «Лестер»подходит с 5-матчевой проигрышной серией, в которой забил лишь один гол и в четырех случаях уходил с поля без забитого мяча. Всего же за восемь предыдущих игр коллектив семь встреч проиграл при одной победе, состоявшаяся в конце января в Лондоне над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. И отметим, что за весь этот 8-поединковый отрезок в шести случаях «синие» не смогли забить.

Статистика для ставок

«Челси» уступил в двух из трех минувших игр чемпионата Англии и раз победил

«Лестер» всухую проиграл четыре предыдущих матча в АПЛ

В первом круге «Челси» обыграл «Лестер» на его поле со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.20, победа «Лестера» — 15.50, ничья — 7.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.37 и 3.05 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Челси» на своем поле легко справится с одним из аутсайдеров лиги, выиграв у него с крупным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 1.95.

Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь поставим на сухую викторию лондонцев, ведь «лисы» очень мало забивают.

Ставка: «Челси» победит и не пропустит за 2.05.