Челси
Лестер
«Челси»
Турнирное положение: Лондонская команда с 46 очками разместилась на пятой строке, но четвертому «Ман Сити» уступает всего лишь один балл.
«Челси» выиграл 13 матчей из 27 проведенных, семь встреч свел миром и семь раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 52:36.
Челси — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Аристократы» вышли победителями из своих двух предыдущих игр, поочередно одолев в Дании «Копенгаген» 2:1 в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций и дома 4:0 «Саутгемптон» в АПЛ. А вот перед этим они потерпели три гостевых фиаско подряд, дважды уступив «Брайтону» в различных турнирах 1:2 и 0:3 и «Астон Вилле» 1:2 в чемпионате страны.
Не сыграют: Ромео Лавиа, Уэсли Фофана и Омари Келлиман травмированы, а Михаил Мудрик дисквалифицирован.
Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Челси» не особо хорошо провел свои восемь последних игр, добыв в них три домашние виктории, расписав две мировые и потерпев три гостевых фиаско. И в шести из восьми этих матчах неизменно происходил обмен забитыми мячами.
До этой же серии «синие» уступили в двух из трех матчах, проиграв посредственным командам, и раз сыграли вничью. Всего же с учетом всех турниров лондонцы отпраздновали только четыре выигрыша за 13 последних игр при трех мировых исходах и шести фиаско.
«Лестер»
Турнирное положение: Похоже, что «Лестер» вернется в Чемпионшип. Сейчас он с 17 очками идет предпоследним, уступая пять пунктов безопасной строке.
У команды всего лишь четыре виктории, пять мировых исходов и аж 18 проигрышей, разница забитых и пропущенных составляет 25:61.
Последние матчи: «Лисы» проиграли пять своих предыдущих встреч с учетом всех турниров. В чемпионате за это время они отыграли четыре игры и не смогли забить в них ни одного гола. В прошлом туре состоялась неудача в гостевой встрече с «Вест Хэмом» — 0:2.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.
Состояние команды: К данному поединку «Лестер»подходит с 5-матчевой проигрышной серией, в которой забил лишь один гол и в четырех случаях уходил с поля без забитого мяча. Всего же за восемь предыдущих игр коллектив семь встреч проиграл при одной победе, состоявшаяся в конце января в Лондоне над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. И отметим, что за весь этот 8-поединковый отрезок в шести случаях «синие» не смогли забить.
Статистика для ставок
- «Челси» уступил в двух из трех минувших игр чемпионата Англии и раз победил
- «Лестер» всухую проиграл четыре предыдущих матча в АПЛ
- В первом круге «Челси» обыграл «Лестер» на его поле со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.20, победа «Лестера» — 15.50, ничья — 7.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.37 и 3.05 соответственно.
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Прогноз: Прогнозируем, что «Челси» на своем поле легко справится с одним из аутсайдеров лиги, выиграв у него с крупным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 1.95.
Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь поставим на сухую викторию лондонцев, ведь «лисы» очень мало забивают.
Ставка: «Челси» победит и не пропустит за 2.05.