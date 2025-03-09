ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ринат Билялетдинов«Переход Солари в "Спартак" — заявка на чемпионство». Ринат Билялетдинов — о старте весенней части РПЛ и трансферах топ-клубов «Тулуза» — «Монако»«Тулуза» отобрала очки у «Монако». Грубая ошибка в конце лишила монегасков победы «Локомотив» — «Ахмат»«Локомотив» не обыграл «Ахмат» дома. Самородов разрывал, но Талал простил москвичей
    Все новости спорта

    «Челси» легко справится с «Лестером»

    «Челси» — «Лестер»: Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 9 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Челси Прогнозы на Лестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси»
    «Челси» на своем поле примет «Лестер» в 28-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 9 марта и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Лестер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Марта 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 17:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: Лондонская команда с 46 очками разместилась на пятой строке, но четвертому «Ман Сити» уступает всего лишь один балл.

    «Челси» выиграл 13 матчей из 27 проведенных, семь встреч свел миром и семь раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 52:36.

    Челси — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Аристократы» вышли победителями из своих двух предыдущих игр, поочередно одолев в Дании «Копенгаген» 2:1 в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций и дома 4:0 «Саутгемптон» в АПЛ. А вот перед этим они потерпели три гостевых фиаско подряд, дважды уступив «Брайтону» в различных турнирах 1:2 и 0:3 и «Астон Вилле» 1:2 в чемпионате страны.

    Не сыграют: Ромео Лавиа, Уэсли Фофана и Омари Келлиман травмированы, а Михаил Мудрик дисквалифицирован.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Челси» не особо хорошо провел свои восемь последних игр, добыв в них три домашние виктории, расписав две мировые и потерпев три гостевых фиаско. И в шести из восьми этих матчах неизменно происходил обмен забитыми мячами.

    До этой же серии «синие» уступили в двух из трех матчах, проиграв посредственным командам, и раз сыграли вничью. Всего же с учетом всех турниров лондонцы отпраздновали только четыре выигрыша за 13 последних игр при трех мировых исходах и шести фиаско.

    «Лестер»

    Турнирное положение: Похоже, что «Лестер» вернется в Чемпионшип. Сейчас он с 17 очками идет предпоследним, уступая пять пунктов безопасной строке.

    У команды всего лишь четыре виктории, пять мировых исходов и аж 18 проигрышей, разница забитых и пропущенных составляет 25:61.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Лисы» проиграли пять своих предыдущих встреч с учетом всех турниров. В чемпионате за это время они отыграли четыре игры и не смогли забить в них ни одного гола. В прошлом туре состоялась неудача в гостевой встрече с «Вест Хэмом» — 0:2.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: К данному поединку «Лестер»подходит с 5-матчевой проигрышной серией, в которой забил лишь один гол и в четырех случаях уходил с поля без забитого мяча. Всего же за восемь предыдущих игр коллектив семь встреч проиграл при одной победе, состоявшаяся в конце января в Лондоне над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. И отметим, что за весь этот 8-поединковый отрезок в шести случаях «синие» не смогли забить.

    Статистика для ставок

    • «Челси» уступил в двух из трех минувших игр чемпионата Англии и раз победил

    • «Лестер» всухую проиграл четыре предыдущих матча в АПЛ

    • В первом круге «Челси» обыграл «Лестер» на его поле со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.20, победа «Лестера» — 15.50, ничья — 7.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.37 и 3.05 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Челси» на своем поле легко справится с одним из аутсайдеров лиги, выиграв у него с крупным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 1.95.

    Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь поставим на сухую викторию лондонцев, ведь «лисы» очень мало забивают.

    Ставка: «Челси» победит и не пропустит за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Барыс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лада — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Парма — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  5.24
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» — «Лестер»: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 09.03.202517:00. «Челси» легко справится с «Лестером»
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры