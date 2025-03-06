6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Фенербахче» и «Рейнджерс». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: в чемпионате Турции «Фенерахче» располагается на втором месте с 61 очком.

Последние матчи: в 1/16 финала «Фенербахче» прошел по сумме двух матчей бельгийский «Андерлехт» (3:0, 2:2).

В национальном чемпионате была крупная победа над «Антальяспор» (3:0), а в Кубке Турции в гостях над «Газиантепспор» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Бекао (з), Оостервольде (з), Диего Карлос (з).

Состояние команды: с этого сезона «Фенербахче» тренирует Жозе Моуринью и довольно удачно. Сейчас команда идет почти вровень с «Галатасараем» и ведет с ним борьбу за золотые медали в чемпионате Турции.

В Лиге Европы «Галатасарай», хоть и не без проблем вышел в 1/8 финала, но показывает интересный атакующий футбол. Особенно мощной выглядит группа атаки и средняя линия, где солируют Тадич, Джеко, Эн-Несири и Шиманьский.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: в чемпионате Шотландии «Рейнджерс» располагается вторым с 59 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: по итогам группового турнира в Лиге Европы команда известного в прошлом футболиста Барри Фергюсона смогла отобраться напрямую в плей-офф, финишировав на 8-м месте. В заключительном матче был обыграл «Юнион Сент-Жиллуаз» со счетом 2:1.

В чемпионате Шотландии было поражение от «Мотеруээла» (1:2) дома и победа в гостях над «Килмарноком» (4:2).

Не сыграют: травмирован — Соуттар (з).

Состояние команды: к матчам против «Галатасарая» шотландский клуб подходит не в лучшем состоянии, взяв всего 9 очков в 5 последних матчах. Также «Рейнджерс» неожиданно вылетел из Кубка Шотландии, проиграв «КПР» (0:1) на своем поле.

Состав команды также в этом сезоне не самый сильный, ярких звезд европейского уровня там нет. В основном «Рейнджерс» комплектуется футболистами (Хаджи, Черны Дессерс Соуттар), которые не подошли ведущим клубам или не заиграли в топ-5 европейских чемпионатах.

Статистика для ставок

В сезоне 2001/02 в квалифицикации ЛЧ соперники сыграли единственный раз в истории, и тогда «Фенербахче» был сильнее (2:1, 0:0)

«Фенербахче» подошел к этому матчу серией из 19 игр без поражений

У «Рейнджерс» всего 2 победы в 5 играх чемпионата Шотландии и три поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фенербахче» дают 1,63, а на «Рейнджерс» — 5,30, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,60.

Прогноз: на данный момент «Фенербахче» гораздо сильнее своего соперника, команда приняла требования Особенного и с каждым туром становится все мощнее и сыграннее. Пусть Моуринью и позволяет себе периодические выходки во время матчей, но это не сильно сказывается на команде.

По уровню составов между соперниками вообще пропасть. Даже запас «Фенербахче» гораздо сильнее основы «Рейнджерс». Добавляем сюда горячую поддержку местных болельщиков, поэтому вряд ли гости что-то смогут противопоставить в этом матче.

Основная ставка: победа «Фенербахче» с форой -1 за 1,97.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с уверенно победой турецкого клуба.

Дополнительная ставка: победа «Фенербахче» плюс тотал больше 2,5 за 2,30.