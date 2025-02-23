В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 23 февраля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 22-х туров чемпионата Германии набрал 21 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на безопасной 15-й позиции с отрывом в семь баллов как от зоны плей-офф за сохранение прописки с первой Бундеслиге (16-е место), так и от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Вердером» (3:1).

Перед этим коллектив в 21-м туре чемпионата Германии уже остался без очков, когда теперь уже в своих стенах потерпел разгром от «Унион» Берлина (0:4).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Орбан, Петерссон, Жандре, Тохумджу, Ленц, Бебу, Гложек, Бауманн, Кабак, Самассеку, Промель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хоффенхайм» проиграл два раза при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также обилие травм.

Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 22-х туров чемпионата Германии набрал 35 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию, по дополнительным показателям уступая зоне еврокубков (топ-6), а также на четыре очка отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерпел поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

Перед этим в 21-м туре чемпионата Германии клуб уже набрал максимум баллов, когда теперь в чужих стенах оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:1.

Не сыграют: травмированы — Фюрих, Туре, Оливьер, Загаду, Аль-Дахиль и Раймунд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штутгарт» проиграл четыре раза и только дважды выиграл.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же превосходят соперника в классе, а тот страдает из-за обилия травм.

Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Хоффенхайма» забивали больше 3,5 голов

в шести из семи последних матчей «Хоффенхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Штутгарт» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 4.00, победа «Хоффенхайма» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в четырех из пяти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в восьми последних матчах «Хоффенхайма».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20