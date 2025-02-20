АПОЭЛ сыграет против «Целе» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ финишировал в основном этапе Лиги конференций на 11 месте с активом в 11 очков: 3 победы, 2 ничья и 1 поражение.

Последние матчи: В первом матче против «Целе» киприотам пришлось дважды отыгрываться. Спасительный гол на 70-й минуте встречи забил защитник Константинос Лайфис (2:2).

Не сыграют: Из-за красной карточки дисквалифицирован Двали, пропустит ответную игру против «Целе» Чебаке из-за перебора жёлтых карточек. В составе киприотов из-за травм не смогут сыграть Карантсиос, Петрович, Сарфо.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Кипра футболисты АПОЭЛа занимают 5 место, набрав 40 очков. В 23 туре участник Лиги конференции переиграл АЕЛ (2:1).

«Целе»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Целе» занял 21 место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

Последние матчи: Словенский клуб упустил победу в первом матч противостояния с киприотами. Отметим в составе «Целе» дубль литовский нападающий Армандас Кучис (2:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В Первой лиге словенского чемпионата «Целе» занимает 5 место, набрав 32 очка. В рамках 21 тура команда разошлась миром с клубом «Мура» (0:0).

Статистика для ставок

АПОЭЛ занял 11 место в Лиге конференций

«Целе» занял 21 место в Лиге конференций

«Целе» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛК (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.30, а победа «Целе» — в 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.17.

Прогноз: АПОЭЛу будет сложно в ответной игре, так как команда не сможет рассчитывать на травмированных и дисквалифицированных игроков. Своим шансом может воспользоваться «Целе».

Ставка: Фора «Целе» (+1) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.