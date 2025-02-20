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    «Целе» воспользуется кадровыми проблемами соперника?

    АПОЭЛ — «Целе»: Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 20 февраля 2025 года

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    «Целе»
    АПОЭЛ сыграет против «Целе» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    АПОЭЛ

  • Лига конференций. 1/16 финала
    •  АПОЭЛ 23:00 Целе

    Целе

  • Лига конференций. Этап лиги
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    АПОЭЛ

    Турнирная таблица: АПОЭЛ финишировал в основном этапе Лиги конференций на 11 месте с активом в 11 очков: 3 победы, 2 ничья и 1 поражение.

    Последние матчи: В первом матче против «Целе» киприотам пришлось дважды отыгрываться. Спасительный гол на 70-й минуте встречи забил защитник Константинос Лайфис (2:2).

    АПОЭЛ — Целе: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Из-за красной карточки дисквалифицирован Двали, пропустит ответную игру против «Целе» Чебаке из-за перебора жёлтых карточек. В составе киприотов из-за травм не смогут сыграть Карантсиос, Петрович, Сарфо.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Кипра футболисты АПОЭЛа занимают 5 место, набрав 40 очков. В 23 туре участник Лиги конференции переиграл АЕЛ (2:1).

    «Целе»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Целе» занял 21 место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

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    • Последние матчи: Словенский клуб упустил победу в первом матч противостояния с киприотами. Отметим в составе «Целе» дубль литовский нападающий Армандас Кучис (2:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В Первой лиге словенского чемпионата «Целе» занимает 5 место, набрав 32 очка. В рамках 21 тура команда разошлась миром с клубом «Мура» (0:0).

    Статистика для ставок

    • АПОЭЛ занял 11 место в Лиге конференций

    • «Целе» занял 21 место в Лиге конференций

    • «Целе» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛК (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.30, а победа «Целе» — в 5.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: АПОЭЛу будет сложно в ответной игре, так как команда не сможет рассчитывать на травмированных и дисквалифицированных игроков. Своим шансом может воспользоваться «Целе».

    Ставка: Фора «Целе» (+1) с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.

    АПОЭЛ — «Целе»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. «Целе» воспользуется кадровыми проблемами соперника?
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