19 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Торпедо». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» бьются за самые высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» на 2 очка отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 36 мячей в 18 поединках высшего российского дивизиона.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда провалилась. Спартаковцы по всем статьям уступили «Зениту» (0:3).

При этом «Спартак» минимально переиграл «Динамо». А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Астане» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» нынче выглядят довольно уверенно. Команда Деяна Станковича постепенно набирает нужные кондиции.

При этом «Спартак» традиционно удачно противостоит «Торпедо». В 5 последних очных поединках «красно-белые» победили 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Забивать в составе спартаковцев уж точно есть кому, да и класс должен сказаться.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы пытается сходу вернуться в элитный дивизион. Команда ушла зимовать на 2 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Торпедо» в 21 поединках первенства настреляло 39 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Торпедовцы минимально переиграли «Женис».

При этом до того команда одолела «Спартак-2» (1:0). А вот поединок с «Оренбургом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Торпедовцы нынче выглядят не столь ярко. Да и победы в спаррингах даются команде Олега Кононова натужно.

Причем «Торпедо» имеет довольно крепкий по именам состав. Плюс команда серьезно обновилась в зимнее межсезонье.

В двух последних очных поединках со «Спартаком» команда проиграла. А вот для Кононова матчи с «красно-белыми» всегда несут принципиальный характер.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Торпедовцы намерены найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Спартак» до последней коллизии победил 3 раза подряд

«Торпедо» выиграло в 2 своих последних матчах

В двух последних очных поединках этих соперников верх брали спартаковцы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 6.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.49.

Прогноз: «Спартак» явно сильнее земляков, и уж точно проведет поединок в активных атаках.

«Красно-белые» в контрольных поединках выглядят довольно выгодно, да и обыгрывать полпреда первого дивизиона команда Станковича априори обязана.

Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.17