«Ривер Плейт»
Турнирное положение: «Миллионеры» сражаются за лидерство. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Ривер Плейт» набрал всего 9 зачетных пунктов в 5 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 1 раз.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Миллионеры» расписали мировую с «Годой Крус» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Индепендьенте» (2:0). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Сан-Лоренсо» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Ривер Плейт» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: Матиас Рохас — травмирован.
Состояние команды: «Ривер Плейт» слабовато атакует. Команда настреляла лишь 4 мяча в 5 поединках чемпионата Аргентины.
Матчи с «Ланусом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» победил 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда всего на три очка отстает от лидера чемпионата.
«Ланус»
Турнирное положение: «Гранатовые» пока что ходят в середняках. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Ланус» на 5 зачетных балов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 4 мяча в 5 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Гранатовые» сыграли вничью с «Химнасия и Эгрисимой» (0:0).
До того команда минимально переиграла «Тальерес» Кордоба. Плюс поединок с «Хенераль Ламадридом» завершился яркой викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланус» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Лаутаро Акоста, Хуан Касерес — травмированы.
Состояние команды: на данном этапе «Ланус» выглядит весьма выгодно. Команда не пропускала в 3 своих последних матчах.
При этом «Ланус» явно не преуспевает в плане реализации. В чемпионате Аргентины команда настреляла всего 4 гола в 5 турах.
А вот «миллионеров» команда не побеждает уже 7 лет. Причем в последней очной встрече соперники расписали мировую (2:2).
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент не преуспевает в плане реализации.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Миллионеры» не пропускали в 4 последних поединках
- «Ривер Плейт» пропустил всего 1 мяч в нынешнем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
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Прогноз: «Миллионеры» метят в лидеры, и уж точно начнут поединок с активных атак.
«Миллионеры» выглядят весьма монолитно, да и «Ланусу» команда исторически противостоит успешно.
Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15