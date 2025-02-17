17 февраля в 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Ланус». Начало игры — в 01:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Ланус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Миллионеры» сражаются за лидерство. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Ривер Плейт» набрал всего 9 зачетных пунктов в 5 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 1 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Миллионеры» расписали мировую с «Годой Крус» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Индепендьенте» (2:0). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Сан-Лоренсо» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Ривер Плейт» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: Матиас Рохас — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ривер Плейт» слабовато атакует. Команда настреляла лишь 4 мяча в 5 поединках чемпионата Аргентины.

Матчи с «Ланусом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда всего на три очка отстает от лидера чемпионата.

«Ланус»

Турнирное положение: «Гранатовые» пока что ходят в середняках. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланус» на 5 зачетных балов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 4 мяча в 5 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Гранатовые» сыграли вничью с «Химнасия и Эгрисимой» (0:0).

До того команда минимально переиграла «Тальерес» Кордоба. Плюс поединок с «Хенераль Ламадридом» завершился яркой викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланус» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Лаутаро Акоста, Хуан Касерес — травмированы.

Состояние команды: на данном этапе «Ланус» выглядит весьма выгодно. Команда не пропускала в 3 своих последних матчах.

При этом «Ланус» явно не преуспевает в плане реализации. В чемпионате Аргентины команда настреляла всего 4 гола в 5 турах.

А вот «миллионеров» команда не побеждает уже 7 лет. Причем в последней очной встрече соперники расписали мировую (2:2).

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Миллионеры» не пропускали в 4 последних поединках

«Ривер Плейт» пропустил всего 1 мяч в нынешнем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Миллионеры» метят в лидеры, и уж точно начнут поединок с активных атак.

«Миллионеры» выглядят весьма монолитно, да и «Ланусу» команда исторически противостоит успешно.

Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15