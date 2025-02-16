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    Вернется ли «Севилья» к победам?

    «Вальядолид» — «Севилья». Гости не знают побед три матча кряду, но вернутся ли к ним успехи? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.95

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    Доди Лукебакио
    16 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Севилья». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Февраля 2025 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 18:15 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» после 23-х туров испанского первенства набрал 15 баллов и остается первым кандидатом на понижение в классе.

    Команда находится на последней, 20-й позиции в таблице, что, конечно, в зоне вылета, и на восемь очков отстает от спасительного 17-го места.

    Вальядолид — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура испанского первенства «Вальядолид» на выездном поле потерпел поражение от «Райо Вальекано» (0:1).

    Перед этим клуб в 22-м туре национального чемпионата снова-таки в чужих стенах проиграл — на этот раз «Вильярреалу» с результатом 1:5.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Хави Санчес, Озкаджар и Джемерт, дисквалифицирован — Маркуш Андре.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» потерпел поражения.

    Это говорит об откровенно плохой форме хозяев, что сулит им соответствующие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно против превосходящего их в классе соперника.

    Рауль Моро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с тремя голами.

    «Севилья»

    Турнирное положение: «Севилья» после 23-х туров испанского первенства набрала 28 баллов и рискует как вылететь в Сегунду, так и сохраняет шансы на выход в еврокубки.

    Команда находится на 13-й позиции в турнирной таблице с отрывом в шесть очков от зоны вылета, а также на семь баллов отстает от зоны еврокубков.

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  • 11/02/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура испанского первенства «Севилья» на своем поле потерпела разгромное поражение от «Барселоны» (1:4).

    Перед этим в 22-м туре испанского первенства андалузский клуб в чужих стенах уже набрал один балл, сыграв вничью с «Хетафе» (0:0).

    Не сыграют: травмированы — Гудель, Адриа Педроса, Самби Локонга, Адамс и Ньянзу, дисквалифицированы — Сауль и Баде.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Севилья» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

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    Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, тем не менее, явный перевес в классе, а также текущие проблемы соперника все же обещают им им неплохие перспективы даже на чужом поле.

    Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Вальядолид» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Севильи» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.40, победа «Вальядолида» — в 4.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева проиграли. Так было и их последнем домашнем поединке.

    И хотя в трех последних матчах гости не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Севилья» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вальядолида».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20

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    «Вальядолид» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Севилья» к победам?
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