Мальорка
Лас-Пальмас
«Мальорка»
Турнирное положение: Балеарцы ходят в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Мальорка» всего на 4 зачетных пункта отстает от топ-6. А вот отличилась команда всего 20 забитыми мячами в 23 матчах Примеры.
Мальорка — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Балеарцы не смогли одолеть «Осасуну» (1:1).
А вот до того команда уступила «Атлетико» (0:2). Да и поединок с «Бетисом» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Мальорка» забила всего 1 мяч при 11 пропущенных.
Не сыграют: Ману Морланес, Антонио Хосабед — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Балеарцы переживают очевидный кризис жанра. Команда не может победить уже полтора месяца.
Матчи с «Лас-Пальмасом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Мальорка» победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Балеарцы явно намерены добыть долгожданную победу.
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: «Пальмы» всеми силами бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Лас-Пальмас» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 23 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пальмы» уступили «Вильярреалу» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Жироны» (1:2). А вот поединок с «Осасуной» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: Хосе Кампанья, Аднан Янузай, Марвин, Кириан Родригес, Фабио Сильва — травмированы. Сандро Рамирес — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Пальмы» ныне пребывают в психологической яме. Команда проиграла в двух своих последних поединках.
При этом «Лас-Пальмас» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются заметные сложности.
«Пальмы» не обыгрывают «Мальорку» уже 4 года. Да и в кадровом плане у команды нынче имеются существенные пробоины.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в двух последних очных поединках команда уступила балеарцам.
Статистика для ставок
- Балеарцы обыграли «Лас-Пальмас» в 2 последних очных поединках
- Обе команды не побеждают уже полтора месяца
- «Мальорка» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.
- 2.08Манчестер Сити — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.78Осасуна — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.25Атлетико — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: «Мальорка» борется за попадание в еврокубки, и наверняка сразу понесется в атаку.
Номинальные гости пропускают слишком часто, да и кадровых проблем у «пальм» нынче громадьё.
Ставка: Победа «Мальорки» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38