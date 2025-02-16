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    «Мальорка» сразу полетит в атаку

    «Мальорка» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Примера, 16 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Лас-Пальмас»
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    Ведат Мурики
    16 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Февраля 2025 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:30 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •

    «Мальорка»

    Турнирное положение: Балеарцы ходят в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мальорка» всего на 4 зачетных пункта отстает от топ-6. А вот отличилась команда всего 20 забитыми мячами в 23 матчах Примеры.

    Мальорка — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Балеарцы не смогли одолеть «Осасуну» (1:1).

    А вот до того команда уступила «Атлетико» (0:2). Да и поединок с «Бетисом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Мальорка» забила всего 1 мяч при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Ману Морланес, Антонио Хосабед — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Балеарцы переживают очевидный кризис жанра. Команда не может победить уже полтора месяца.

    Матчи с «Лас-Пальмасом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Мальорка» победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Балеарцы явно намерены добыть долгожданную победу.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Пальмы» всеми силами бьются за выживание в элите. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Лас-Пальмас» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 23 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пальмы» уступили «Вильярреалу» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Жироны» (1:2). А вот поединок с «Осасуной» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Хосе Кампанья, Аднан Янузай, Марвин, Кириан Родригес, Фабио Сильва — травмированы. Сандро Рамирес — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Пальмы» ныне пребывают в психологической яме. Команда проиграла в двух своих последних поединках.

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    При этом «Лас-Пальмас» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются заметные сложности.

    «Пальмы» не обыгрывают «Мальорку» уже 4 года. Да и в кадровом плане у команды нынче имеются существенные пробоины.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в двух последних очных поединках команда уступила балеарцам.

    Статистика для ставок

    • Балеарцы обыграли «Лас-Пальмас» в 2 последних очных поединках

    • Обе команды не побеждают уже полтора месяца

    • «Мальорка» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: «Мальорка» борется за попадание в еврокубки, и наверняка сразу понесется в атаку.

    Номинальные гости пропускают слишком часто, да и кадровых проблем у «пальм» нынче громадьё.

    Ставка: Победа «Мальорки» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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