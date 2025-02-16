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    Баски начнут без раскачки

    «Эспаньол» — «Атлетик». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Примера, 16 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Атлетик»
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    Горка Гурусета
    16 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Атлетик». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Февраля 2025 года

    Эспаньол

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    •  Эспаньол 16:00 Атлетик

    Атлетик

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    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Попугаи» сражаются за выживание в Примере. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эспаньол» всего на один зачетный пункт опережает опасную зону. А вот отличилась команда 22 забитыми мячами в 23 матчах чемпионата.

    Эспаньол — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Реал Сосьедаду» (1:2).

    А вот до того команда нанесла поражение мадридскому «Реалу» (1:0). А вот поединок с «Севильей» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Эспаньол» настрелял 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Хосе Грагера, Брайан Оливан — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Попугаи» все никак не оторвутся от опасной зоны. Команда имеет проблемы в плане реализации.

    Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Эспаньол» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Попугаи» явно намерены зацепиться за драгоценные очки.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски всеми силами бьются за зону Лиги чемпионов. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Атлетик» не столь ярко атакует, отличившись 36 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раз в 23 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Баски уверенно одолели «Жирону» (3:0).

    До того команда не сумела переиграть «Бетис» (2:2). Плюс поединок с «Викторией» Пльзень завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Нико Уильямс — травмирован.

    Состояние команды: Баски ныне пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

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    При этом «Атлетик» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот в плане надежности тылов у команды полный порядок.

    Баски обыграли «Эспаньол» в 3 последних очных поединках. Причем в матче первого круга они разгромили каталонцев (4:1).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Даже без Нико Уильямса баски будут максимально активны у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • «Попугаи» уступили баскам в 3 последних очных поединках

    • Баски не проигрывают 4 матча кряду

    • «Атлетик» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Атлетик» борется за попадание в Лигу чемпионов, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости сейчас на подъеме, да и у «Эспаньола» проблем вагон и маленькая тележка.

    Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    «Эспаньол» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. Баски начнут без раскачки
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