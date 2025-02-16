16 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Атлетик». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» сражаются за выживание в Примере. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Эспаньол» всего на один зачетный пункт опережает опасную зону. А вот отличилась команда 22 забитыми мячами в 23 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Реал Сосьедаду» (1:2).

А вот до того команда нанесла поражение мадридскому «Реалу» (1:0). А вот поединок с «Севильей» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Эспаньол» настрелял 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Хосе Грагера, Брайан Оливан — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Попугаи» все никак не оторвутся от опасной зоны. Команда имеет проблемы в плане реализации.

Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Эспаньол» победил 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Попугаи» явно намерены зацепиться за драгоценные очки.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски всеми силами бьются за зону Лиги чемпионов. Ныне они находятся на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Атлетик» не столь ярко атакует, отличившись 36 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 20 раз в 23 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Баски уверенно одолели «Жирону» (3:0).

До того команда не сумела переиграть «Бетис» (2:2). Плюс поединок с «Викторией» Пльзень завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Нико Уильямс — травмирован.

Состояние команды: Баски ныне пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Атлетик» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот в плане надежности тылов у команды полный порядок.

Баски обыграли «Эспаньол» в 3 последних очных поединках. Причем в матче первого круга они разгромили каталонцев (4:1).

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Даже без Нико Уильямса баски будут максимально активны у ворот соперника.

Статистика для ставок

«Попугаи» уступили баскам в 3 последних очных поединках

Баски не проигрывают 4 матча кряду

«Атлетик» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Атлетик» борется за попадание в Лигу чемпионов, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости сейчас на подъеме, да и у «Эспаньола» проблем вагон и маленькая тележка.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30