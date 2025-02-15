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    «Львы» не оставят шансов сопернику на своем поле

    «Астон Вилла» — «Ипсвич Таун». Погоня «львов» за еврокубками продолжается. На что лучше сделать ставку 15 февраля? Ответ — в прогнозе на матч 25-го тура чемпионата Англии с коэффициентом 2.15

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Ипсвич Таун»
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    Олли Уоткинс — нападающий «Астон Виллы»
    В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле примет «Ипсвич Таун». Поединок пройдет 15 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ипсвич Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Февраля 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Львы» продолжают борьбу за место в еврокубках. После 24-х туров «Астон Вилла» занимает 8-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от 6-й строчки на 4 балла.

    На своем поле команда также выступает довольно удачно. «Астон Вилла» набрала 23 очка из 36-и возможных дома, замыкая топ-5 в лиге по этому показателю.

    Астон Вилла — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «львы» обыграли «Тоттенхэм» (2:1) в Кубке Англии, забив по голу в каждом тайме. До этого «Астон Вилла» проиграла «Вулверхэмптону» (0:2) в АПЛ.

    Команда не может победить на протяжении 3-х последних матчей в чемпионате Англии. За этот период «Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и «Арсеналом» (2:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Мэтти Кэш и По Торрес (у обоих — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Астон Вилла» выступает в нескольких турнирах подряд. В АПЛ «львы» стали терять драгоценные очки, но при этом еще сохраняют возможность побороться за еврокубки.

    В «Астон Вилле» есть яркий нападающий Олли Уоткинс, который стабильно делает результат. В 24-х встречах нынешнего сезона форвард забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

    «Ипсвич Таун»

    Турнирное положение: Команда продолжает отчаянно бороться за выживание в чемпионате Англии. «Ипсвич» занимает 19-е место в таблице с 16-ю очками в активе, отставая от спасительной 17-й позиции на 3 балла.

    У команды один из худших показателей забитых голов. За 24 встречи «Ипсвич» забил 22 гола — это 2-е место с конца в лиге. К тому же, команда пропустила 49 мячей.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Ипсвич» разгромил «Ковентри Сити» со счетом 4:1 в Кубке Англии. До этого команда проиграла «Саутгемптону» (1:2) в английской Премьер-лиги.

    У «Ипсвича» продолжается серия поражений в чемпионате Англии, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда также уступила «Ливерпулю» (1:4), «Манчестер Сити» (0:6) и «Брайтон» (0:2).

    Не сыграют: Вес Бернс, Конор Чаплин и Чидози Огбене (у всех — травмы).

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    Состояние команды: У «Ипсвича» есть все шансы сохранить прописку в АПЛ, но команде необходимо прерывать серию поражений, которая уже сильно затянулась.

    Стоит отметить, что «Ипсвич» далеко не лучшим образом выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 17-е место в лиге. Команда набрала 9 очков из 33-х возможных в гостях.

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» не может победить в АПЛ на протяжении 3-х последних матчей

    • У «Ипсвича» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд

    • В 2-х из 3-х последних очных противостояниях команды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 1.40, победа «Ипсвича» — 7.40, ничья — за 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: «Астон Вилла» неплохо выступает на своем поле и будет биться за очки.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» с форой (-1.5) за 2.15.

    Прогноз: «Астон Вилла» не идеально играет в обороне в последнее время. Хозяева пропустят хотя-бы один гол.

    Ставка: Обе забьют за 1.78.

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    «Астон Вилла» — «Ипсвич Таун»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. «Львы» не оставят шансов сопернику на своем поле
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