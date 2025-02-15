В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле примет «Ипсвич Таун». Поединок пройдет 15 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ипсвич Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Львы» продолжают борьбу за место в еврокубках. После 24-х туров «Астон Вилла» занимает 8-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от 6-й строчки на 4 балла.

На своем поле команда также выступает довольно удачно. «Астон Вилла» набрала 23 очка из 36-и возможных дома, замыкая топ-5 в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом поединке «львы» обыграли «Тоттенхэм» (2:1) в Кубке Англии, забив по голу в каждом тайме. До этого «Астон Вилла» проиграла «Вулверхэмптону» (0:2) в АПЛ.

Команда не может победить на протяжении 3-х последних матчей в чемпионате Англии. За этот период «Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и «Арсеналом» (2:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Мэтти Кэш и По Торрес (у обоих — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Астон Вилла» выступает в нескольких турнирах подряд. В АПЛ «львы» стали терять драгоценные очки, но при этом еще сохраняют возможность побороться за еврокубки.

В «Астон Вилле» есть яркий нападающий Олли Уоткинс, который стабильно делает результат. В 24-х встречах нынешнего сезона форвард забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

«Ипсвич Таун»

Турнирное положение: Команда продолжает отчаянно бороться за выживание в чемпионате Англии. «Ипсвич» занимает 19-е место в таблице с 16-ю очками в активе, отставая от спасительной 17-й позиции на 3 балла.

У команды один из худших показателей забитых голов. За 24 встречи «Ипсвич» забил 22 гола — это 2-е место с конца в лиге. К тому же, команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Ипсвич» разгромил «Ковентри Сити» со счетом 4:1 в Кубке Англии. До этого команда проиграла «Саутгемптону» (1:2) в английской Премьер-лиги.

У «Ипсвича» продолжается серия поражений в чемпионате Англии, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда также уступила «Ливерпулю» (1:4), «Манчестер Сити» (0:6) и «Брайтон» (0:2).

Не сыграют: Вес Бернс, Конор Чаплин и Чидози Огбене (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Ипсвича» есть все шансы сохранить прописку в АПЛ, но команде необходимо прерывать серию поражений, которая уже сильно затянулась.

Стоит отметить, что «Ипсвич» далеко не лучшим образом выступает на чужом поле, занимая по этому показателю 17-е место в лиге. Команда набрала 9 очков из 33-х возможных в гостях.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» не может победить в АПЛ на протяжении 3-х последних матчей

У «Ипсвича» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд

В 2-х из 3-х последних очных противостояниях команды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 1.40, победа «Ипсвича» — 7.40, ничья — за 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.30 соответственно.

Прогноз: «Астон Вилла» неплохо выступает на своем поле и будет биться за очки.

Ставка: Победа «Астон Виллы» с форой (-1.5) за 2.15.

Прогноз: «Астон Вилла» не идеально играет в обороне в последнее время. Хозяева пропустят хотя-бы один гол.

Ставка: Обе забьют за 1.78.