«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы проводят весьма продуктивный сезон. Ныне команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.
При этом «Торпедо» лишь на 2 зачетных балла отстает от лидера. А вот забила команда 39 мячей в 21 поединках «лучшей лиги мира».
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Торпедовцы в контрольной встрече уступили «Факелу» (1:2).
При этом «Торпедо» до того минимально одолел «Крылья Советов». А вот немногим ранее команда вчистую проиграла «Рубину» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы в межсезонье смотрятся не столь выгодно. В 4 спаррингах команда Олега Кононова уступила трижды.
При этом «Торпедо» традиционно успешно противостоит второй команде «Спартака». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Пора бы команде Кононова начинать проявлять свои лучшие качества.
«Спартак-2»
Турнирное положение: Молодые спартаковцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда не сумела выйти в «серебро», финишировав на 2 месте в своей группе второй лиги.
Причем «Спартак-2» в 30 поединках первенства настрелял 67 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Подопечные Дмитрия Комбарова одолели «Иркутск» (2:0).
При этом до того команда уверенно переиграла «Тверь» (3:0). А вот битва с «Зенитом-2» принесла сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак-2» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Молодые спартаковцы победили в 2 своих последних поединках. Да и потенциал у команды Комбарова весьма высокий.
Причем «Спартак-2» в среднем пропускает чаще одного гола за матч. Зато в атаке молодые спартаковцы смотрятся весьма симпатично.
Молодые спартаковцы еще никогда не обыгрывали «Торпедо». Плюс в трех последних очных поединках «красно-белые» не забивали в ворота земляков.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Молодые спартаковцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- Молодые спартаковцы победили в 2 своих последних матчах
- «Торпедо» в 4 спаррингах победило 1 раз при 3 поражениях
- Спартаковцы не пропускали в 3 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.01, а победа оппонента — в скромные 6.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.70.
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Прогноз: Команда Кононова явно сильнее соперника, к тому же намерена вернуться на победный путь.
Торпедовцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будут активно атаковать.
Ставка: Фора «Торпедо» -1.5 за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17