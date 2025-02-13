13 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Спартак-2». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак-2», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы проводят весьма продуктивный сезон. Ныне команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Торпедо» лишь на 2 зачетных балла отстает от лидера. А вот забила команда 39 мячей в 21 поединках «лучшей лиги мира».

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Торпедовцы в контрольной встрече уступили «Факелу» (1:2).

При этом «Торпедо» до того минимально одолел «Крылья Советов». А вот немногим ранее команда вчистую проиграла «Рубину» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Торпедовцы в межсезонье смотрятся не столь выгодно. В 4 спаррингах команда Олега Кононова уступила трижды.

При этом «Торпедо» традиционно успешно противостоит второй команде «Спартака». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Пора бы команде Кононова начинать проявлять свои лучшие качества.

«Спартак-2»

Турнирное положение: Молодые спартаковцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда не сумела выйти в «серебро», финишировав на 2 месте в своей группе второй лиги.

Причем «Спартак-2» в 30 поединках первенства настрелял 67 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Подопечные Дмитрия Комбарова одолели «Иркутск» (2:0).

При этом до того команда уверенно переиграла «Тверь» (3:0). А вот битва с «Зенитом-2» принесла сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак-2» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Молодые спартаковцы победили в 2 своих последних поединках. Да и потенциал у команды Комбарова весьма высокий.

Причем «Спартак-2» в среднем пропускает чаще одного гола за матч. Зато в атаке молодые спартаковцы смотрятся весьма симпатично.

Молодые спартаковцы еще никогда не обыгрывали «Торпедо». Плюс в трех последних очных поединках «красно-белые» не забивали в ворота земляков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Молодые спартаковцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

Молодые спартаковцы победили в 2 своих последних матчах

«Торпедо» в 4 спаррингах победило 1 раз при 3 поражениях

Спартаковцы не пропускали в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.01, а победа оппонента — в скромные 6.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.70.

Прогноз: Команда Кононова явно сильнее соперника, к тому же намерена вернуться на победный путь.

Торпедовцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: Фора «Торпедо» -1.5 за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17