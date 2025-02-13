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    «Торпедо» не заметит молодых спартаковцев

    «Торпедо» — «Спартак-2». Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Спартак-2»
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    Равиль Нетфуллин
    13 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Спартак-2». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак-2», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы проводят весьма продуктивный сезон. Ныне команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

    При этом «Торпедо» лишь на 2 зачетных балла отстает от лидера. А вот забила команда 39 мячей в 21 поединках «лучшей лиги мира».

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Торпедовцы в контрольной встрече уступили «Факелу» (1:2).

    При этом «Торпедо» до того минимально одолел «Крылья Советов». А вот немногим ранее команда вчистую проиграла «Рубину» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Торпедовцы в межсезонье смотрятся не столь выгодно. В 4 спаррингах команда Олега Кононова уступила трижды.

    При этом «Торпедо» традиционно успешно противостоит второй команде «Спартака». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Пора бы команде Кононова начинать проявлять свои лучшие качества.

    «Спартак-2»

    Турнирное положение: Молодые спартаковцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда не сумела выйти в «серебро», финишировав на 2 месте в своей группе второй лиги.

    Причем «Спартак-2» в 30 поединках первенства настрелял 67 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Подопечные Дмитрия Комбарова одолели «Иркутск» (2:0).

    При этом до того команда уверенно переиграла «Тверь» (3:0). А вот битва с «Зенитом-2» принесла сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак-2» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Молодые спартаковцы победили в 2 своих последних поединках. Да и потенциал у команды Комбарова весьма высокий.

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    Причем «Спартак-2» в среднем пропускает чаще одного гола за матч. Зато в атаке молодые спартаковцы смотрятся весьма симпатично.

    Молодые спартаковцы еще никогда не обыгрывали «Торпедо». Плюс в трех последних очных поединках «красно-белые» не забивали в ворота земляков.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Молодые спартаковцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Молодые спартаковцы победили в 2 своих последних матчах

    • «Торпедо» в 4 спаррингах победило 1 раз при 3 поражениях

    • Спартаковцы не пропускали в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.01, а победа оппонента — в скромные 6.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.70.

    Прогноз: Команда Кононова явно сильнее соперника, к тому же намерена вернуться на победный путь.

    Торпедовцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будут активно атаковать.

    Ставка: Фора «Торпедо» -1.5 за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

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    «Торпедо» — «Спартак-2»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. «Торпедо» не заметит молодых спартаковцев
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