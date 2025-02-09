Лион
Реймс
«Лион»
Турнирное положение: С 30 набранными очками данный коллектив идет сейчас седьмым в таблице и на три балла отстает от еврокубковой позиции.
«Лион» выиграл восемь игр из 20 проведенных, шесть матчей свел вничью и потерпел шесть проигрышей, разница забитых и пропущенных составляет 32:26.
Лион — Реймс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Ткачи» в рамках чемпионата Франции не могут победить вот уже на протяжении четырех поединков подряд, дважды сыграв вничью за это время и дважды уступив. Одно из фиаско пришлось на прошлый тур — в гостях от «Марселя» со счетом 2:3.
Не сыграют: У команды нет проблем с составом.
Состояние команды: «Лион» к данному матчу подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех проведенных соревнований. Команда в этом отрезке проиграла лишь дважды, оба раза уступив в рамках чемпионата страны. Остальные же пять встреч за это время «дети» в основное время свели вничью и три игры пришлись на кубковые турниры — национальный кубок и Лигу Европы, где они пробились в плей-офф, заняв в итоговой таблице высокое шестое место.
«Реймс»
Турнирное положение: Этот клуб с 22 набранными очками идет на 13 месте в таблице, опережая всего на четыре пункта красную зону.
«Реймс» выиграл пять матчей из 20 проведенных, семь раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, забил 26 голов, а пропустил на три мяча больше.
Последние матчи: «Красно-белые» в своем предыдущем проведенном поединке, который пришелся на Кубок Франции, с большим трудом и только в серии пенальти прошли аматоров, сыграв в основное время 0:0. А последних играх чемпионата страны они дома проиграли со счетом 1:2 «Нанту» и привезли почетную ничью с Парижа, сыграв там с «ПСЖ» вничью 1:1.
Не сыграют: Тедди Теума, Мохамед Дарами и Реда Хадра — травмированы.
Состояние команды: «Реймс» в рамках чемпионата Франции не побеждает на протяжении восьми последних встреч, четыре раза уступив за это время и расписав четыре мировые, забив за данный отрезок только шесть мячей. Выиграть же в чемпионате страны команда смогла только раз за предыдущие 13 поединков при семи проигрышах и пяти ничейных исходах. И отметим, что коллектив не забил только в одном поединке из восьми предыдущих.
Статистика для ставок
- В первом круге на поле «Реймса» эти клубы разошлись миром — 1:1
- У «Лиона» сейчас 4-матчевая серия без побед в чемпионате, где было две ничьи и два фиаско
- «Реймс» в Лиге 1 на выигрывает вот уже на протяжении восьми игре, поровну поделив за этот период мировые и проигрыши
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лиона» — 1.54, победа «Реймса» — 5.88, ничья — 4.55.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.12 соответственно.
- 2.05Реал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82Эмполи — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Лейтон Ориент — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 15:15
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Прогноз: Обе команды подходят к этой игре не в лучших состояниях, но несмотря на это они исправно забивают почти в каждом своем поединке. Поэтому ждем здесь результативных действий от обоих сторон.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.
Прогноз: И также не исключаем, что «Реймс» сможет отобрать очки в «Лиона», так как на фаворитов у «красно-белых» всегда особый настрой, чему свидетельствует недавняя ничья с «ПСЖ».
Ставка: Х2 за 2.55.