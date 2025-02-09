ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ливай ГарсияХищник штрафной площади. Переход Ливая Гарсии укрепит чемпионские амбиции «Спартака» Жоао Феликс«Эмполи» — «Милан». Онлайн Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
    Все новости спорта

    «Реймс» сможет отобрать очки у «Лиона»

    «Лион» — «Реймс». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 9 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лион Прогнозы на Реймс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Реймс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лион»
    «Лион» дома сыграет против «Реймса» в 21-м туре французской Лиги 1. Поединок пройдет 9 февраля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 09 Февраля 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 17:00 Реймс

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: С 30 набранными очками данный коллектив идет сейчас седьмым в таблице и на три балла отстает от еврокубковой позиции.

    «Лион» выиграл восемь игр из 20 проведенных, шесть матчей свел вничью и потерпел шесть проигрышей, разница забитых и пропущенных составляет 32:26.

    Лион — Реймс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Ткачи» в рамках чемпионата Франции не могут победить вот уже на протяжении четырех поединков подряд, дважды сыграв вничью за это время и дважды уступив. Одно из фиаско пришлось на прошлый тур — в гостях от «Марселя» со счетом 2:3.

    Не сыграют: У команды нет проблем с составом.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Лион» к данному матчу подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех проведенных соревнований. Команда в этом отрезке проиграла лишь дважды, оба раза уступив в рамках чемпионата страны. Остальные же пять встреч за это время «дети» в основное время свели вничью и три игры пришлись на кубковые турниры — национальный кубок и Лигу Европы, где они пробились в плей-офф, заняв в итоговой таблице высокое шестое место.

    «Реймс»

    Турнирное положение: Этот клуб с 22 набранными очками идет на 13 месте в таблице, опережая всего на четыре пункта красную зону.

    «Реймс» выиграл пять матчей из 20 проведенных, семь раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, забил 26 голов, а пропустил на три мяча больше.

  • Исак, Осимхен, Субименди и еще 12 игроков, которые станут главными героями летнего трансферного окна
  • Лишь немногие из этих звезд останутся в своих нынешних клубах
  • 06/02/2025

    • Последние матчи: «Красно-белые» в своем предыдущем проведенном поединке, который пришелся на Кубок Франции, с большим трудом и только в серии пенальти прошли аматоров, сыграв в основное время 0:0. А последних играх чемпионата страны они дома проиграли со счетом 1:2 «Нанту» и привезли почетную ничью с Парижа, сыграв там с «ПСЖ» вничью 1:1.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Не сыграют: Тедди Теума, Мохамед Дарами и Реда Хадра — травмированы.

    Состояние команды: «Реймс» в рамках чемпионата Франции не побеждает на протяжении восьми последних встреч, четыре раза уступив за это время и расписав четыре мировые, забив за данный отрезок только шесть мячей. Выиграть же в чемпионате страны команда смогла только раз за предыдущие 13 поединков при семи проигрышах и пяти ничейных исходах. И отметим, что коллектив не забил только в одном поединке из восьми предыдущих.

    Статистика для ставок

    • В первом круге на поле «Реймса» эти клубы разошлись миром — 1:1

    • У «Лиона» сейчас 4-матчевая серия без побед в чемпионате, где было две ничьи и два фиаско

    • «Реймс» в Лиге 1 на выигрывает вот уже на протяжении восьми игре, поровну поделив за этот период мировые и проигрыши

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лиона» — 1.54, победа «Реймса» — 5.88, ничья — 4.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: Обе команды подходят к этой игре не в лучших состояниях, но несмотря на это они исправно забивают почти в каждом своем поединке. Поэтому ждем здесь результативных действий от обоих сторон.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: И также не исключаем, что «Реймс» сможет отобрать очки в «Лиона», так как на фаворитов у «красно-белых» всегда особый настрой, чему свидетельствует недавняя ничья с «ПСЖ».

    Ставка: Х2 за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейтон Ориент — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Потапова — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенчич — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Урал — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Де Минор — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лион» — «Реймс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. «Реймс» сможет отобрать очки у «Лиона»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры