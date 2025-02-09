«Лион» дома сыграет против «Реймса» в 21-м туре французской Лиги 1. Поединок пройдет 9 февраля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: С 30 набранными очками данный коллектив идет сейчас седьмым в таблице и на три балла отстает от еврокубковой позиции.

«Лион» выиграл восемь игр из 20 проведенных, шесть матчей свел вничью и потерпел шесть проигрышей, разница забитых и пропущенных составляет 32:26.

Последние матчи: «Ткачи» в рамках чемпионата Франции не могут победить вот уже на протяжении четырех поединков подряд, дважды сыграв вничью за это время и дважды уступив. Одно из фиаско пришлось на прошлый тур — в гостях от «Марселя» со счетом 2:3.

Не сыграют: У команды нет проблем с составом.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Лион» к данному матчу подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех проведенных соревнований. Команда в этом отрезке проиграла лишь дважды, оба раза уступив в рамках чемпионата страны. Остальные же пять встреч за это время «дети» в основное время свели вничью и три игры пришлись на кубковые турниры — национальный кубок и Лигу Европы, где они пробились в плей-офф, заняв в итоговой таблице высокое шестое место.

«Реймс»

Турнирное положение: Этот клуб с 22 набранными очками идет на 13 месте в таблице, опережая всего на четыре пункта красную зону.

«Реймс» выиграл пять матчей из 20 проведенных, семь раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, забил 26 голов, а пропустил на три мяча больше.

Последние матчи: «Красно-белые» в своем предыдущем проведенном поединке, который пришелся на Кубок Франции, с большим трудом и только в серии пенальти прошли аматоров, сыграв в основное время 0:0. А последних играх чемпионата страны они дома проиграли со счетом 1:2 «Нанту» и привезли почетную ничью с Парижа, сыграв там с «ПСЖ» вничью 1:1.

Не сыграют: Тедди Теума, Мохамед Дарами и Реда Хадра — травмированы.

Состояние команды: «Реймс» в рамках чемпионата Франции не побеждает на протяжении восьми последних встреч, четыре раза уступив за это время и расписав четыре мировые, забив за данный отрезок только шесть мячей. Выиграть же в чемпионате страны команда смогла только раз за предыдущие 13 поединков при семи проигрышах и пяти ничейных исходах. И отметим, что коллектив не забил только в одном поединке из восьми предыдущих.

Статистика для ставок

В первом круге на поле «Реймса» эти клубы разошлись миром — 1:1

У «Лиона» сейчас 4-матчевая серия без побед в чемпионате, где было две ничьи и два фиаско

«Реймс» в Лиге 1 на выигрывает вот уже на протяжении восьми игре, поровну поделив за этот период мировые и проигрыши

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лиона» — 1.54, победа «Реймса» — 5.88, ничья — 4.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.12 соответственно.

Прогноз: Обе команды подходят к этой игре не в лучших состояниях, но несмотря на это они исправно забивают почти в каждом своем поединке. Поэтому ждем здесь результативных действий от обоих сторон.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

Прогноз: И также не исключаем, что «Реймс» сможет отобрать очки в «Лиона», так как на фаворитов у «красно-белых» всегда особый настрой, чему свидетельствует недавняя ничья с «ПСЖ».

Ставка: Х2 за 2.55.