8 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Арабиан Фэлконс». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Арабиан Фэлконс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Локомотив» на 4 очка отстает от дуэта лидеров чемпионата России. А вот забили москвичи 33 мяча в 18 поединках РПЛ.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Железнодорожники» в контрольной встрече пропустили единственный мяч от «Ульсан Хёндэ».

При этом «Локомотив» до того уступил «Шанхай Порту» (1:2). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Краснодаром» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» все никак не могут набрать обороты. Подопечные Михаила Галактионова уступили в обоих своих спаррингах.

При этом «Локомотив» явно намерен добыть премьерную викторию на сборах. Лидеры команды на месте, да и забивать есть кому!

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Алексей Батраков и его партнеры постараются как можно скорее взломать оборону соперника.

«Арабиан Фэлконс»

Турнирное положение: Эта команда представляет второй дивизион ОАЭ. Там команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Арабиан Фэлконс» в 21 поединке своего чемпионата настрелял 27 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 13 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. «Арабиан Фэлконс» не смог одолеть «Пресишен» (1:1).

При этом до того команда легко переиграла «Фурсан» (5:0). А вот поединок с «Байнуной» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арабиан Фэлконс» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: полпред ОАЭ находится в весьма приличных кондициях. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно.

Причем «Арабиан Фэлконс» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и более статусных оппонентов команда не боится!

А вот недостаток класса команда компенсирует запредельной самоотдачей. Так что легкой прогулки москвичам ждать не приходится.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго вторым номером. Свои шансы они явно поищут на контратаках.

Статистика для ставок

«Арабиан Фэлконс» в среднем пропускает реже гола за матч

«Локомотив» проиграл в 2 последних поединках

«Железнодорожники» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Железнодорожники» явно сильнее соперника, и наверняка поднатореют в плане реализации.

«Локомотив» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25