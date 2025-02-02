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    «Айнтрахт» будет торопиться!

    «Айнтрахт» — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 2 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Вольфсбург»
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    Хуго Ларссон
    2 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Февраля 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы борются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» набрал 37 зачетных баллов в 19 турах. А вот отличилась команда 44 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.

    Айнтрахт Ф — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы в Лиге Европы уступили «Роме» (0:2).

    А вот до того команда подписала мировую с «Хоффенхаймом» (2:2). При этом поединок с «Ференцварошем» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Айнтрахт» забил 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Франкфуртцы несколько сбавили обороты. Отставание от второй позиции составляет 5 очков.

    Матчи с «волками» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Айнтрахт» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках с «волками» франкфуртцы по разу обыграли и сыграли вничью.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Вольфсбург» весьма ярко атакует, отличившись 42 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не лучшим образом. «Волки» не сумели одолеть «Хольштайн» (2:2).

    До того команда досадным образом уступила «Баварии» (2:3). А вот поединок с «Боруссией» М завершился феерией (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Якуб Каминьский — травмирован. Патрик Виммер — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Волки» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в 2 последних матчах.

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    При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот отставание от топ-6 составляет всего 3 зачетных балла.

    «Волки» уже полтора года не обыгрывали «Айнтрахт». Да и в нынешней диспозиции команда явно намерена разжиться хотя бы ничьей.

    Безусловно, номинальные гости постараются подтянуться к топ-6. Вот только нужно срочно что-то делать с надежностью собственных тылов.

    Статистика для ставок

    • «Вольфсбург» не побеждает 2 матча кряду

    • «Айнтрахт» не выигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Волки» пропускают в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

    «Волки» пропускают уж чересчур часто, да и франкфуртцы намерены приблизиться к дуэту лидеров.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

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    «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» будет торопиться!
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