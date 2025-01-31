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    «Аль-Хиляль» привычно разгромит «Аль-Ахдуд»

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахдуд». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 31 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахдуд»
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    31 января в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахдуд». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахдуд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 31 Января 2025 года

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 18:15 Аль-Охдуд

    Аль-Охдуд

  • Наджран
    •

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: Эта команда привычно сражается за чемпионство. На текущий момент она расположилась на 1 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Хиляль» мощно атакует, отличившись 53 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 17 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Хиляль» уступил «Аль-Кадисии» (1:2).

    При этом до того команда уверенно одолела «Аль-Вехду» (4:1). Да и поединок с «Аль-Фатом» завершился настоящей феерией (9:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 21 мяч при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» лишь по дополнительным показателям опережает идущий следом «Аль-Иттихад». Да и оборона команды ошибается нечасто.

    При этом «Аль-Хиляль» традиционно успешно противостоит «Аль-Ахдуду». Все три очных поединка завершились для команды викториями.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Причем команда все три очных встречи с «Аль-Ахдудом» завершила победами с одинаковым счетом 3:0.

    «Аль-Ахдуд»

    Турнирное положение: «Аль-Ахдуд» в текущем сезоне бьется за выживание в элите. Ныне команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Ахдуд» настрелял 21 мяч в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Аль-Халиджу» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Раеду» (2:0). Вот только поединок с «Аль-Фейхой» завершился обидной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахдуд» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Ахдуд» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

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    При этом «Аль-Ахдуд» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои реже раза за матч.

    Плюс команда всего на один зачетный пункт опережает опасную зону. Да и в этой встрече она явно будет действовать вторым номером.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут пытаться зацепиться за очки. Да и оппонент в последних матчах допускал ошибки в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» в среднем забивает немногим более 3 голов за матч

    • «Аль-Ахдуд» забивает в среднем чаще одного мяча за матч

    • «Аль-Хиляль» во всех трех очных поединках одолел «Аль-Ахдуд»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.25.

    Прогноз: «Аль-Хиляль» борется за чемпионство, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    «Аль-Хиляль» явно не допустит потери очков на ровном месте, плюс жаждет реабилитироваться за последнюю неудачу.

    Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.75

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