30 января в заключительном поединке 8-го тура основного этапа Лиги Европы киевское «Динамо» сыграет против латвийского «РФШ» Рига. Матч, который пройдет в Гамбурге на «Фолькпаркштадионе», начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Киев — «РФШ» Рига, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» К

Турнирное положение: Киевская команда с одним набранным баллом идет последней из 36 команд и в плей-офф уже точно не выйдет.

У «Динамо» одна мировая в семи поединках и шесть проигрышей, разница забитых и пропущенных составляет 4:18.

Последние матчи: Свои единственные пункты украинский коллектив смог набрать лишь в прошлом туре ЛЕ, расписав мировую в Стамбуле с «Галатасараем» со счетом 3:3, дважды уступая по ходу матча в два мяча.

Сразу же после этой игры «сине-белые» сыграли вничью 2:2 с косовским «Лапи» в товарняке. Ранее они выиграли три встречи из четырех при одной мировой, но все это были спарринги.

Не сыграют: Владимир Бражко и Денис Попов — вне игры.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: Киевляне провалили этот розыгрыш Лиги Европы, набрав лишь один балл в семи играх. «Динамо» уступило в шести встречах данного турнира и в пяти случаях даже не смогло забить в ворота соперников.

Причем четыре из шести проигрышей были с разницей в два и более мячей. Единственным светлым пятном в этот турнире стала гостевая мировая 3:3 с «Галатасараем» на его поле в прошлом туре.

«РФШ»

Турнирное положение: Латышская команда с пятью набранными пунктами идет 30 в таблице, но в плей-офф также не выйдет.

«РФШ» отпраздновало одну викторию, дважды играла вничью и четыре поединка проиграла, разница мячей составляет 6:12.

Последние матчи: Рижский клуб в прошлом игровом дне Лиги Европы, который прошел на прошлой недели, сотворил сенсацию, одолев на своем поле амстердамский «Аякс» со счетом 1:0, забив единственный гол в заключительной 15-минутке. После этого он обыграл эстонскую «Флору» 2:0 в товарищеской встрече.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Состояние команды: «РФШ» смогла выйти победителем из своих трех предыдущих матчей во всех турнирах. Причем за это время команда не пропускала. Однако в данном отрезке две виктории были добыты в товарняках над клубами из Эстонии и Литвы.

В ЛЕ рижане выступили отлично, как для своего уровня, отобрав очки у «Аякса» 1:0, «Галатасарая» 2:2 и «Андерлехта» 1:1. Да и два из четырех фиаско были с минимальной разницей.

Статистика для ставок

«Динамо» проиграло в этом розыгрыше ЛЕ шесть игр из семи проведенных

«РФШ» в текущей ЛЕ выиграла один матч при двух ничьих и четырех фиаско

Между собой эти клубы играли дважды и оба раза победили киевляне — 1:0 и 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.85, победа «РФШ» — 4.30, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.12 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что киевская команда сможет добыть свою первую викторию в этом розыгрыше ЛЕ и обыграет латвийскую команду, с которой имеет отличную статистику личных встреч.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 1.85.

Прогноз: И также поставим еще здесь на то, что «Динамо» сможет отличиться в воротах «РФШ» в каждом из проведенных таймов.

Ставка: «Динамо» забьет в обоих таймах за 2.53.