26 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Лион». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» в нынешнем сезоне борются за выживание в элите. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Нант» не столь ярко атакует, отличившись 21 забитым мячом в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде она не уступила «Сент-Этьену» (1:1).

А вот до того команда потерпела поражение от «Бреста» (1:2). При этом поединок с «Монако» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках «Нант» забил 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Натан Зезе, Тино Кадевере — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Канарейки» лишь по дополнительным показателям опережают опасную зону. Да и пропускает команда в среднем значительно чаще гола за матч.

Матчи с «Лионом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Нант» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только ткачей они не могут обыграть уже почти 2 года.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» нынче сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лион» настрелял 29 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Ткачи» в рамках Лиги Европы не уступили «Фенербахче» (0:0).

До того команда не сумела одолеть «Тулузу» (0:0). А вот кубковый поединок с «Бургун-Жалльё» завершился вылетом в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Эйнсли Мэйтленд-Найлс — травмирован.

Состояние команды: «Лион» проводит откровенно бледный отрезок. Команда не забивала в двух своих последних матчах.

При этом «Лион» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Зато отставание от третьей позиции составляет всего лишь 3 очка.

А вот не побеждают «ткачи» уже 4 матча кряду. Да и Александр Ляказетт пока отличился всего 5 забитыми мячами в чемпионате.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Ткачи» лелеют надежду подтянуться к группе лидеров.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждали в 4 последних матчах

«Лион» не забивал в 2 своих последних поединках

«Нант» уступил лионцам в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Лион» смотрится монолитнее соперника, и уж точно будет активно атаковать.

«Ткачи» явно поднатореют в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.

Ставка: Победа «Лиона» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10