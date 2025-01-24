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    А давайте-ка поставим на голевое изобилие?!

    «Локомотив» — «Ульсан Хёндэ». Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 24 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ульсан Хёндэ»
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    Артем Карпукас
    24 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Ульсан Хёндэ». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ульсан Хёндэ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Локомотив» на 4 очков отстает от дуэта лидеров РПЛ. А вот забила команда Михаила Галактионова 33 мяча в 18 матчах российского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Железнодорожники» в контрольной встрече уступили «Шанхай Порту» (1:2).

    При этом «Локомотив» до того не уступил «Краснодару» (0:0). А вот немногим ранее команда потерпела поражение от «Химок» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Железнодорожники» нынче выглядят не столь выгодно. Подопечные Галактионова не побеждают с начала ноября.

    При этом «Локомотив» уже начал цикл контрольных поединков. В спарринге с «Шанхай Портом» команда уступила, однако смотрелась неплохо.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Алексей Батраков и его партнеры обязаны преуспеть в плане реализации.

    «Ульсан Хёндэ»

    Турнирное положение: Эта команда последний сезон провела продуктивно. В своем чемпионате она финишировала на 1 месте.

    Причем «Ульсан Хёндэ» в 38 поединках своего чемпионата настреляла 62 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 40 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Ульсан Хёндэ» подписал мировую с «Жилиной» (1:1).

    При этом до того команда одолела бухарестский «Рапид» (2:1). А вот «Шанхай Шеньхуа» был также обыгран весьма натужно (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ульсан Хёндэ» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Южнокорейцы до последней ничьей победили 2 раза кряду. А вот не проигрывает команда уже 3 матча подряд.

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    Причем «Ульсан Хёндэ» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и вообще, команда не блещет стабильностью результатов.

    Южнокорейцы уже активно начали серию контрольных поединков. В двух спаррингах команда по разу победила и сыграла вничью.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Южнокорейцы довольно неплохо атакуют.

    Статистика для ставок

    • Южнокорейцы не проигрывают 3 матча кряду

    • «Локомотив» не побеждает с начала ноября

    • «Железнодорожники» в среднем забивают менее 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 3.49.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.35 и 3.34.

    Прогноз: «Железнодорожники» прекрасно атакуют, к тому же мотивированы наконец-то победить.

    «Локомотив» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оппонент не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.78.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.31

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