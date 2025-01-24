24 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Ульсан Хёндэ». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ульсан Хёндэ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят довольно продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» на 4 очков отстает от дуэта лидеров РПЛ. А вот забила команда Михаила Галактионова 33 мяча в 18 матчах российского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Железнодорожники» в контрольной встрече уступили «Шанхай Порту» (1:2).

При этом «Локомотив» до того не уступил «Краснодару» (0:0). А вот немногим ранее команда потерпела поражение от «Химок» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» нынче выглядят не столь выгодно. Подопечные Галактионова не побеждают с начала ноября.

При этом «Локомотив» уже начал цикл контрольных поединков. В спарринге с «Шанхай Портом» команда уступила, однако смотрелась неплохо.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Алексей Батраков и его партнеры обязаны преуспеть в плане реализации.

«Ульсан Хёндэ»

Турнирное положение: Эта команда последний сезон провела продуктивно. В своем чемпионате она финишировала на 1 месте.

Причем «Ульсан Хёндэ» в 38 поединках своего чемпионата настреляла 62 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 40 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Ульсан Хёндэ» подписал мировую с «Жилиной» (1:1).

При этом до того команда одолела бухарестский «Рапид» (2:1). А вот «Шанхай Шеньхуа» был также обыгран весьма натужно (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ульсан Хёндэ» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Южнокорейцы до последней ничьей победили 2 раза кряду. А вот не проигрывает команда уже 3 матча подряд.

Причем «Ульсан Хёндэ» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и вообще, команда не блещет стабильностью результатов.

Южнокорейцы уже активно начали серию контрольных поединков. В двух спаррингах команда по разу победила и сыграла вничью.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Южнокорейцы довольно неплохо атакуют.

Статистика для ставок

Южнокорейцы не проигрывают 3 матча кряду

«Локомотив» не побеждает с начала ноября

«Железнодорожники» в среднем забивают менее 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 4.31, а победа оппонента — в скромные 3.49.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.35 и 3.34.

Прогноз: «Железнодорожники» прекрасно атакуют, к тому же мотивированы наконец-то победить.

«Локомотив» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оппонент не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.78.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.31