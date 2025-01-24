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    «Эльче» наберет три очка в игре с «Эйбаром»

    «Эльче» — «Эйбар». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 24 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Эйбар»
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    «Эльче»
    В пятницу, 24 января, в 24-м туре испанской Сегунды «Эльче» дома примет «Эйбар». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Эйбар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 24 Января 2025 года

    Эльче

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    •  Эльче 22:30 Эйбар

    Эйбар

  • Эйбар
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    «Эльче»

    Турнирное положение: Коллектив из провинции Аликанте с 40 очками идет на второй строке в таблице, уступая два балла лидеру, а преследователи находятся совсем рядом.

    «Эльче» выиграл 11 игр из 23 проведенных, семь встреч свел вничью и пять матчей проиграл, разница забитых и пропущенных мячей составляет 30:16.

    Эльче — Эйбар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата «зелено-полосатые» в Хихоне расписали мировую со «Спортингом» со счетом 1:1. Немногим же ранее они в рамках Кубка Испании на своем поле были разгромлены мадридским «Атлетико» со счетом 0:4.

    Не сыграют: Нападающий Эльбасан Рашани, у которого два гола в этом чемпионате, будет отбывать дисквалификацию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Сейчас у «Эльче» 9-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны. За данный период времени команда расписала четыре мировых исхода и смогла отпраздновать пять викторий. Причем во всех этих встречах коллектив пропустил всего лишь четыре гола, а в пяти играх и вовсе смог сохранить свои ворота на замке, и в четырех из пяти своих последних матчах Сегунды «зелено-белые» не пропускали.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: Баскский коллектив с 32 зачетными пунктами разместился на десятой строке в таблице Сегунды, уступая шесть очков зоне плей-офф.

    «Эйбар» выиграл девять встреч из 23 проведенных, пять матчей завершил миром и девять игр проиграл, забил и пропустил по 24 гола.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Оружейники» в предыдущем поединке чемпионата в родных стенах поделили очки с «Альбасете» со счетом 1:1. А в двух предыдущих встречах первенства они в гостях переиграли аутсайдера «Эльденсе» со счетом 3:1 и дома сыграли вничью 1:1 с «Гранадой».

    Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

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    Состояние команды: «Эйбар» в отрезке своих семи предыдущих игр чемпионата страны потерпел два фиаско, оба раза уступая в гостях с минимальной разницей. Также за данный период времени команда расписала две мировые на своем поле и отпраздновала три виктории, две из которых были домашними. И отметим, что в этом периоде коллектив неизменно забивал в каждом матче, но только раз сохранил свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • «Эльче» не проигрывает в Сегунде на протяжении девяти встреч, выиграв пять из них

    • У «Эйбара» в гостях семь проигрышей за предыдущие восемь игр чемпионата и одна победа

    • В первом круге «Эльче» обыграл «Эйбар» не его поле со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эльче» — 1.83, победа «Эйбара» — 4.68, ничья — 3.42.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.41 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: «Эльче» набрал приличный ход и наверняка дома одолеет «Эйбар», у который в гостевых встречах данного сезона сильно буксует.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эльче» за 1.83.

    Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на обмен забитыми мячами, ведь оба коллектива отличаются неплохой результативностью в последнее время.

    Ставка: обе забьют 2.22.

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    «Эльче» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 24.01.2025. Прогнозы на футбол. «Эльче» наберет три очка в игре с «Эйбаром»
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