В пятницу, 24 января, в 24-м туре испанской Сегунды «Эльче» дома примет «Эйбар». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Эйбар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльче»

Турнирное положение: Коллектив из провинции Аликанте с 40 очками идет на второй строке в таблице, уступая два балла лидеру, а преследователи находятся совсем рядом.

«Эльче» выиграл 11 игр из 23 проведенных, семь встреч свел вничью и пять матчей проиграл, разница забитых и пропущенных мячей составляет 30:16.

Последние матчи: В прошлом игровом дне чемпионата «зелено-полосатые» в Хихоне расписали мировую со «Спортингом» со счетом 1:1. Немногим же ранее они в рамках Кубка Испании на своем поле были разгромлены мадридским «Атлетико» со счетом 0:4.

Не сыграют: Нападающий Эльбасан Рашани, у которого два гола в этом чемпионате, будет отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Сейчас у «Эльче» 9-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны. За данный период времени команда расписала четыре мировых исхода и смогла отпраздновать пять викторий. Причем во всех этих встречах коллектив пропустил всего лишь четыре гола, а в пяти играх и вовсе смог сохранить свои ворота на замке, и в четырех из пяти своих последних матчах Сегунды «зелено-белые» не пропускали.

«Эйбар»

Турнирное положение: Баскский коллектив с 32 зачетными пунктами разместился на десятой строке в таблице Сегунды, уступая шесть очков зоне плей-офф.

«Эйбар» выиграл девять встреч из 23 проведенных, пять матчей завершил миром и девять игр проиграл, забил и пропустил по 24 гола.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Оружейники» в предыдущем поединке чемпионата в родных стенах поделили очки с «Альбасете» со счетом 1:1. А в двух предыдущих встречах первенства они в гостях переиграли аутсайдера «Эльденсе» со счетом 3:1 и дома сыграли вничью 1:1 с «Гранадой».

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Состояние команды: «Эйбар» в отрезке своих семи предыдущих игр чемпионата страны потерпел два фиаско, оба раза уступая в гостях с минимальной разницей. Также за данный период времени команда расписала две мировые на своем поле и отпраздновала три виктории, две из которых были домашними. И отметим, что в этом периоде коллектив неизменно забивал в каждом матче, но только раз сохранил свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Эльче» не проигрывает в Сегунде на протяжении девяти встреч, выиграв пять из них

У «Эйбара» в гостях семь проигрышей за предыдущие восемь игр чемпионата и одна победа

В первом круге «Эльче» обыграл «Эйбар» не его поле со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эльче» — 1.83, победа «Эйбара» — 4.68, ничья — 3.42.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.41 и 1.53 соответственно.

Прогноз: «Эльче» набрал приличный ход и наверняка дома одолеет «Эйбар», у который в гостевых встречах данного сезона сильно буксует.

Рекомендуемая ставка: победа «Эльче» за 1.83.

Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на обмен забитыми мячами, ведь оба коллектива отличаются неплохой результативностью в последнее время.

Ставка: обе забьют 2.22.